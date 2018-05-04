Aprenda a fazer um delicioso 'Filetto Di Bourgogne'

Ingredientes (filé):
8 medalhões de 100g do miolo do filé mignon
Sal, pimenta do reino
Ingredientes (molho):
400g de aparas de filé ou acém picado
100g de bacon magro em bastões
12 unidades de cebolinha branca pequenas
2 colheres de sopa de manteiga
1 cálice de conhaque
2 xícaras de vinho tinto Pinot Noir
1/2 cebola picada
1 talo de aipo picado
1 cenoura pequena picada
1 colher de chá de trigo
1 colher de sopa de extrato de tomates
1 colher de sopa de açúcar mais 1 colher de chá
1 xícara de caldo de carne
1 dente de alho picado
1 ramo de tomilho
1 folha de louro
100g de champignon de paris cortados em 4
1 colher de sopa de vinagre balsâmico
4 colheres de sopa de azeite
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
Temperar as aparas e dourar bem no azeite e 1 colher de sopa de manteiga.
Adicionar cebola, cenoura, aipo, alho e refogar.
Juntar o extrato de tomate e refogar.
Adicionar o trigo e a colher de chá de açúcar.
Juntar o vinho e deixar evaporar a metade.
Adicionar o caldo de carne, tomilho e louro e cozinhar até reduzir à metade.
Peneirar e acertar temperos e textura.
À parte, dourar o bacon em bastões no azeite até ficar crocante por fora, mas ainda macio por dentro.
Juntar os champignons de paris cortados em 4 e deixar murchar.
Adicionar esta mistura de bacon e champignon ao molho pronto.
Em outra panela caramelizar o açúcar, e juntar as cebolinhas pérolas descascadas e deixar caramelizar.
Colocar uma colher de sopa de vinagre balsâmico e água até a metade.
Cozinhar até amaciar as cebolinhas e juntá-las ao molho.
Servir o filé temperado com sal e pimenta do reino, grelhado no ponto desejado regado com o molho e acompanhado de um risoto de alho poró e tirinhas de presunto de Parma.