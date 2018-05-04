Aprenda a fazer um delicioso 'Filetto Di Bourgogne'

Comer sem culpa Crédito: Divulgação

Ingredientes (filé):

8 medalhões de 100g do miolo do filé mignon

Sal, pimenta do reino

Ingredientes (molho):

400g de aparas de filé ou acém picado

100g de bacon magro em bastões

12 unidades de cebolinha branca pequenas

2 colheres de sopa de manteiga

1 cálice de conhaque

2 xícaras de vinho tinto Pinot Noir

1/2 cebola picada

1 talo de aipo picado

1 cenoura pequena picada

1 colher de chá de trigo

1 colher de sopa de extrato de tomates

1 colher de sopa de açúcar mais 1 colher de chá

1 xícara de caldo de carne

1 dente de alho picado

1 ramo de tomilho

1 folha de louro

100g de champignon de paris cortados em 4

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

4 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Temperar as aparas e dourar bem no azeite e 1 colher de sopa de manteiga.

Adicionar cebola, cenoura, aipo, alho e refogar.

Juntar o extrato de tomate e refogar.

Adicionar o trigo e a colher de chá de açúcar.

Juntar o vinho e deixar evaporar a metade.

Adicionar o caldo de carne, tomilho e louro e cozinhar até reduzir à metade.

Peneirar e acertar temperos e textura.

À parte, dourar o bacon em bastões no azeite até ficar crocante por fora, mas ainda macio por dentro.

Juntar os champignons de paris cortados em 4 e deixar murchar.

Adicionar esta mistura de bacon e champignon ao molho pronto.

Em outra panela caramelizar o açúcar, e juntar as cebolinhas pérolas descascadas e deixar caramelizar.

Colocar uma colher de sopa de vinagre balsâmico e água até a metade.

Cozinhar até amaciar as cebolinhas e juntá-las ao molho.