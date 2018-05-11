Aprenda a fazer um delicioso 'Atum mediterrâneo'

Atum mediterrâneo de Bárbara Verzola e Pablo Pavon Crédito: Divulgação

Ingredientes

(para o atum):

400g de filé de atum

Sal

Pimenta

Modo de preparo:

Temperar o atum com sal, pimenta e em uma frigideira bem quente dourar o lombo, deixando a parte interna crua.

Cortar o atum em pedaços de aproximadamente 2 cm. Reservar.

Ingredientes

(para o molho mediterrâneo):

1 cebola

30g de azeitona preta picadinha

30g de azeitona verde picadinha

50g de alcaparra picadinha

60g de uva-passa picadinha

1 maço de hortelã

30g de mel

30g de vinagre de vinho tinto

Azeite, sal e pimenta-do-reino

Modo de preparo:

Cortar a cebola em juliene.

Em uma frigideira refogar a cebola até que fique transparente.

Acrescentar azeitona, alcaparra e uva-passa.

Colocar o mel e o vinagre, e deixar ferver. Acrescentar folhas de hortelã. Ajustar o sal e reservar.

Outros:

Azeite

Finalização e apresentação:

Em uma colher ou pratinho, colocar os pedaços de atum e em cima colocar o molho mediterrâneo.