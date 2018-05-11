Aprenda a fazer um delicioso 'Atum mediterrâneo'

Ingredientes
(para o atum):
400g de filé de atum
Sal
Pimenta
Modo de preparo:
Temperar o atum com sal, pimenta e em uma frigideira bem quente dourar o lombo, deixando a parte interna crua.
Cortar o atum em pedaços de aproximadamente 2 cm. Reservar.
Ingredientes
(para o molho mediterrâneo):
1 cebola
30g de azeitona preta picadinha
30g de azeitona verde picadinha
50g de alcaparra picadinha
60g de uva-passa picadinha
1 maço de hortelã
30g de mel
30g de vinagre de vinho tinto
Azeite, sal e pimenta-do-reino
Modo de preparo:
Cortar a cebola em juliene.
Em uma frigideira refogar a cebola até que fique transparente.
Acrescentar azeitona, alcaparra e uva-passa.
Colocar o mel e o vinagre, e deixar ferver. Acrescentar folhas de hortelã. Ajustar o sal e reservar.
Outros:
Azeite
Finalização e apresentação:
Em uma colher ou pratinho, colocar os pedaços de atum e em cima colocar o molho mediterrâneo.
Antes de servir regar com um pouco de azeite.