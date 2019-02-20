Aprenda a fazer looks diferentes para arrasar nos dias de Carnaval

Com o carnaval chegando, muita gente já preparou o seu arsenal de fantasias para os dias da folia. E levando em conta que muitos lugares preparam suas programações oficiais, nada melhor do que ter um look diferente para cada dia.

E para quem ainda está sem ideias, e não quer gastar tudo o que tem no armário, a consultora de imagem e estilo Brunella Sgaria preparou 4 opções de looks usando apenas uma peça: o cropoped verde néon - cor que também está super em alta na moda.

O cropped verde deu um toque de cor ao look branco Crédito: Divulgação

utilizando a blusa que cortou no tutorial do abadá -, que teve um toque de cor pelo cropped verde. A produção é simples, porém nada discreta, e deixa aberta para uma composição com arquinhos, flores, ou outros acessórios na cabeça. A consultora começou com um look total branco - inclusive-, que teve um toque de cor pelo cropped verde. A produção é simples, porém nada discreta, e deixa aberta para uma composição com arquinhos, flores, ou outros acessórios na cabeça.

O body colorido e a pochete são as peças chaves para uma produção descontraída e estilosa Crédito: Divulgação

O segundo look foi pensado especialmente para quem quer curtir o bloquinho com conforto, e muito estilo. O body colorido foi a peça chave, que combinou com o cropped por baixo, dando um toque especial a produção. Além disso, Brunella finalizou com saia jeans e pochete de paêtes, um elemento prático e versátil para curtir a folia.

A produção brilhosa é perfeita para adaptar algumas fantasias de carnaval Crédito: Divulgação

A terceira produção ficou por conta do brilho - que deu o tom. Esse look é versátil, e pode combinar com diferentes fantasias, permitindo acessórios no pescoço, na cabeça, e até nas costas - como aquelas asinhas de borboletas. E o top verde neon ficou em destaque por baixo da blusa brilhosa.

O tema colorido é regra na composição Crédito: Divulgação

O quarto e último look trouxe mais cor a composição, que ficou por conta da blusa branca com os detalhes de arco-íris combinada a saia pareô - também mega colorida. O tênis colorido também arrematou a produção.