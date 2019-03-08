Aprenda a fazer Carpaccio de peixe branco com pimenta rosa

Ingredientes:
1 kg de filé de peixe branco bem fresco (pode ser budião, pescada amarela ou badejo)
2 limões sicilianos
2 colheres de pimenta rosa (aroeira)
Pimenta-do-reino a gosto
Azeite extravirgem
Brotinhos de coentro
Sal
Modo de preparo:
Corte em fatias finas o filé de peixe e coloque em uma refrataria, distribuindo lado
a lado.
Tempere com sal e pimenta-do-reino, salpicando por cima.
Reitre a casca do limão (sem a parte branca).
Acrescente o suco dos limões e regue azeite e, por último, a pimenta rosa, os brotinhos e a casquinha de limão.