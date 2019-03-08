Aprenda a fazer Carpaccio de peixe branco com pimenta rosa

Carpaccio de peixe branco com pimenta rosa Crédito: Cleuza Costa





Ingredientes:

1 kg de filé de peixe branco bem fresco (pode ser budião, pescada amarela ou badejo)

2 limões sicilianos

2 colheres de pimenta rosa (aroeira)

Pimenta-do-reino a gosto

Azeite extravirgem

Brotinhos de coentro

Sal

Modo de preparo:

Corte em fatias finas o filé de peixe e coloque em uma refrataria, distribuindo lado

a lado.

Tempere com sal e pimenta-do-reino, salpicando por cima.

Reitre a casca do limão (sem a parte branca).

Acrescente o suco dos limões e regue azeite e, por último, a pimenta rosa, os brotinhos e a casquinha de limão.