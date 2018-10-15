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Alimentação

Ansiedade: alimentos que cortam esse mal

Confira o que comer e o que evitar para manter o estado emocional em equilíbrio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2018 às 22:18

Publicado em 14 de Outubro de 2018 às 22:18

Ansiedade Crédito: Divulgação
Levante a mão quem nunca passou por períodos de ansiedade. É um problema emocional bem comum que impacta bastante na qualidade de vida e ainda pode te fazer engordar. Pois saiba que a sua alimentação pode influenciar nesse quadro e te deixar mais ou menos ansioso.
A comida serve como aliada nesses casos. Mas ela pode tanto ajudar a amenizar a ansiedade como pode deixá-la mais forte, ressalta a nutricionista Cintya Bassi.
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O que muita gente faz, segundo ela, é descontar esse descontrole emocional na comida. O resultado pode ser quilos a mais na balança. Isso pode acontecer quando a pessoa busca certos alimentos que dão conforto emocional, aumentando a sensação de prazer. É o caso daqueles ricos em açúcar e gordura. Eles dão um benefício instantâneo, mas logo esse efeito passa e fica o sentimento de culpa por ter exagerado no consumo, observa.
CICLO VICIOSO
O risco é entrar num ciclo vicioso, completa a nutricionista Camila Gomes: A ansiedade dispara um processo de compensação. A pessoa come porque está ansiosa, mas busca alimentos que geram sensação momentânea de prazer. Com isso, ela tende a ganhar peso e ficar ainda mais ansiosa.
Na hora de comer, escolher a melhor opção pode fazer a diferença para os ansiosos. As frutas vermelhas e roxas são um exemplo. Ameixa, morango, uva... As frutas vermelhas em geral são ricas em substâncias antioxidantes, que ajudam a reduzir cortisol, hormônio relacionado a estresse e ansiedade, cita Cintya Bassi.
Camila destaca ainda os probióticos, entre eles o kefir (bebida fermentada). Ele promove o bom funcionamento do intestino, considerado hoje em dia o segundo cérebro. Se o intestino funciona mal, altera a química do cérebro, gerando ansiedade.
O chocolate está na lista das duas especialistas. Mas com uma ressalva: Ele pode ser aliado, desde que seja o meio amargo ou amargo, que contêm ativos como os flavonoides, favorecendo a produção de seratonina e diminuindo a ansiedade. O problema é que a maioria das pessoas escolhe o chocolate ao leite, que tem muito açúcar e gordura e pouco cacau. Ele não traz benefício ao corpo e, em grande quantidade, pode engordar, alerta Camila.
Assim como existem alimentos que são aliados do bem-estar, existem os que são vilões. Camila cita os refrigerantes e o café: Isso é por causa da presença de cafeína, que em grande quantidade aumenta agitação mental, piorando o quadro de ansiedade.
COMIDA QUE ACALMA
PARA REDUZIR A ANSIEDADE
Couve-flor e espinafre
São dois exemplos de alimentos ricos em magnésio, o que estimula no cérebro a sensação de tranquilidade.
Frutas vermelhas
Amoras, framboesa, cerejas e outras frutas vermelhas, bem como algumas especiarias, como o gengibre, que são alimentos antioxidantes e, portanto, reduzem os níveis de cortisol combatendo a ansiedade.
Lentilha, feijões e aspargos
Alimentos ricos em ácido fólico atuam no sistema nervoso e ajudam a evitar a depressão colaborando para a produção de serotonina no cérebro.
Abacate
As células cerebrais e os nervos precisam de vitaminas do complexo B para se manterem saudáveis. A deficiência de vitamina B poderá provocar ansiedade. O abacate é fonte importante dessas vitaminas
Banana
Banana Crédito: Reprodução
É rica em triptofano, nutriente que ajuda na produção de serotonina e, portanto, contribui para reduzir sintomas de depressão e ansiedade.
Kefir
O Kefir e outros probióticos naturais promovem o bom funcionamento do intestino, considerado o segundo cérebro. Seu mau funcionamento altera a química do cérebro, gerando ansiedade.
Alface
A folha possui uma substância chamada lactucina, com ação calmante, e ácido fólico, vitamina cuja deficiência se associa à depressão.
Fibras
Para manter em ordem os níveis de serotonina, hormônio ligado ao prazer, é importante que o intestino funcione bem, em que grande parte da substância é produzida.
Chocolate
É um velho conhecido dos mais ansiosos e aliado das mulheres na TPM porque é rico em flavonoides, tipo de antioxidante que favorece a produção de serotonina, aumentando o prazer e reduzindo a ansiedade. Mas tem que ser o meio amargo ou amargo, com no mínimo 70% de cacau para obter esse benefício.
O QUE EVITAR
Doces industrializados
Esses produtos geram sensação apenas momentânea de prazer e pouco ou nenhum nutriente.
Refrigerantes e energéticos
Ricos em açúcar e cafeína, são estimulantes e podem agitar o cérebro e aumentar a ansiedade.
Bebidas alcoólicas
Em doses bem pequenas, podem ser relaxantes. Mas em maior quantidade, podem gerar euforia, agitação, piorando quadros de ansiedade. Além de, a longo prazo, causar dependência.
Café
São estimulantes também. Tome no máximo três xícaras pequenas de café por dia.

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