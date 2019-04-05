Animais exóticos: saiba como ter e cuidar dos pets da maneira certa

Fernando Mendes com um de seus xodós, a jiboia Golda Crédito: Arquivo pessoal





Os diferentões

Ter animais exóticos ou silvestres como pet ainda não é tão comum no Brasil, mas essa prática tem crescido cada dia mais. Cobras e lagartos, como jiboias e iguanas, são os preferidos dos "hobbystas", como se chamam os amantes destes bichinhos que geram medo em uns e amor em outros. Hoje, emprestei a coluna para o jornalista capixaba Fernando Mendes, que já teve diversas espécies e atualmente vive em São Paulo com cinco jiboias e uma python. Ainda tem uma teiu (tipo de lagarto) e uma iguana, que vivem em Vitória. Ele vai falar um pouquinho sobre esse mundo exótico, cheio de curiosidades.

Conservação

É importante este mercado para o trabalho de conservação das espécies. Existem diversos casos, no mundo todo, de criatórios comerciais ajudando na repovoação de determinados biomas com espécies ameaçadas de extinção, como foi o caso da ararinha-azul, aqui no Brasil.

Legalidade

Recentemente o Brasil estadualizou a gestão de sua fauna, o que fez com que o número de criatórios comerciais autorizados pelo Ibama mais que dobrassem, aumentando a oferta de espécies e padrões de cobras. A expectativa agora é pela disponibilização de iguanas e teius.

Diário de Golda Crédito: Divulgação

Diário de Golda

Não me julguem pela aparência.

Uai, gente! Cadê a Chloé? A tia Rachel me convidou para conhecê-la, mas acho que ela me viu, se assustou e correu. As pessoas continuam me julgando pela aparência. Affee!

Já que o diário dela ficou aberto aqui, vou falar um pouco de mim. Quem sabe da próxima vez ela não fica com medo, né?

Meu nome é Golda e eu sou uma jiboia argentina, mas moro no Brasil, com meu pai Fernando Mendes. Nós serpentes somos muito tranquilas e quase não damos trabalho.

Depois de crescidinha, comemos geralmente de 21 em 21 dias apenas. O papai compra ratos congelados. Aí é só deixar descongelar e papar tudinho.

Muita gente fica com dó deles e pergunta se eu poderia comer outras coisas ou ser vegana. Mas foi Papai do Céu quem me fez assim, é a minha natureza. E os ratinhos são a melhor opção para a minha saúde.

Ao contrário do que muita gente pensa, nós somos muito dóceis. Como nascemos em cativeiro e fomos criadas em contato com vocês, seres humanos, desde pequenininhas, sabemos que não oferecemos riscos um para o outro, e a relação é de puro amor e respeito. Até porque eu nem tenho peçonha. Então, não me chame de venenosa.

E quando não estou nos meus melhores dias, logo emito sinais para que meu pai me deixe quietinha. Todo mundo tem dias assim.

Geralmente os nossos papais capricham nos terrários em que vivemos, com plantinhas, tocas, piscininha e uma pedra aquecida, que uso para ajudar na digestão e para me aquecer em dias mais frios. É o nosso cantinho.

Espero encontrar a Chloé na próxima. Até mais pessoal!