A sua barba também precisa de cuidados especiais: confira as dicas

Uma verdade universal é a que quando o assunto é barba, tamanho não é documento. Se ela está grande ou se você começou cultivá-la, hidratar diariamente é o primeiro passo rumo ao sucesso. Isso porque a hidratação permite que ela cresça saudável, mais alinhada e macia, e sem arranhar. Mas a rotina de cuidados não para por aí. Lavar o rosto e a barba todos os dias é essencial, pois a sujeira e as células mortas que se acumulam podem obstruir os poros, ocasionando os temidos pelos encravados e a foliculite. Atenção com a necessidade de produtos específicos. A barba merece um shampoo para chamar de seu, que é diferente daquele para os cabelos.Acredite, são fios com necessidades diferenciadas de limpeza e hidratação. O condicionar é indicado para barbas maiores e mais ressecadas, para selar as escamas dos fios e deixá-los macios.

Segundo Pablo Martinelli, da Barbearia Man Cave, a dica é usar shampoo e condicionar de barba logo no início do banho. Vale deixar o condicionador agindo na barba enquanto você segue com o banho. O tempo extra de contato do produto com os fios vai fazer toda a diferença. O enxágue deve ser realizado ao final, comenta. O próximo passo é hidratar com balm ou óleo para barba. Para o homem que acabou de entrar no universo dos barbudos, o balm deve ser usado todos os dias. Acredite, ele irá ajudar com aquele incômodo inicial, quando os pelos começam a arranhar e coçar, ou deixar a pele irritada. O barbudão já pode ir mais além e investir no óleo de barba, que normalmente consiste em um apanhado de vários óleos vegetais com propriedades únicas. Cuidado, entretanto, com a densidade, já que as peles oleosas pedem um produto mais fluido, de melhor absorção da barba. A dica de ouro, aqui, é usar balm e óleo em conjunto, para uma hidratação reforçada e proteção dos fios. Sua barba agradece!