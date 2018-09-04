Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para Eles

A sua barba também precisa de cuidados especiais: confira as dicas

O colunista Dudu Altoé explica sobre a rotina de cuidados e indica os melhores produtos para cuidar da sua barba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 14:54

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 14:54

Aprenda a cuidar da sua barba Crédito: Reprodução/ Instagram @lucasgil.mbt
Uma verdade universal é a que quando o assunto é barba, tamanho não é documento. Se ela está grande ou se você começou cultivá-la, hidratar diariamente é o primeiro passo rumo ao sucesso. Isso porque a hidratação permite que ela cresça saudável, mais alinhada e macia, e sem arranhar. Mas a rotina de cuidados não para por aí. Lavar o rosto e a barba todos os dias é essencial, pois a sujeira e as células mortas que se acumulam podem obstruir os poros, ocasionando os temidos pelos encravados e a foliculite. Atenção com a necessidade de produtos específicos. A barba merece um shampoo para chamar de seu, que é diferente daquele para os cabelos.Acredite, são fios com necessidades diferenciadas de limpeza e hidratação. O condicionar é indicado para barbas maiores e mais ressecadas, para selar as escamas dos fios e deixá-los macios.
Segundo Pablo Martinelli, da Barbearia Man Cave, a dica é usar shampoo e condicionar de barba logo no início do banho. Vale deixar o condicionador agindo na barba enquanto você segue com o banho. O tempo extra de contato do produto com os fios vai fazer toda a diferença. O enxágue deve ser realizado ao final, comenta. O próximo passo é hidratar com balm ou óleo para barba. Para o homem que acabou de entrar no universo dos barbudos, o balm deve ser usado todos os dias. Acredite, ele irá ajudar com aquele incômodo inicial, quando os pelos começam a arranhar e coçar, ou deixar a pele irritada. O barbudão já pode ir mais além e investir no óleo de barba, que normalmente consiste em um apanhado de vários óleos vegetais com propriedades únicas. Cuidado, entretanto, com a densidade, já que as peles oleosas pedem um produto mais fluido, de melhor absorção da barba. A dica de ouro, aqui, é usar balm e óleo em conjunto, para uma hidratação reforçada e proteção dos fios. Sua barba agradece!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Arregona', diz Jordana para Gabriela em bate-boca após a Prova do Anjo
Imagem de destaque
Passageiro causa confusão e ameaça motorista do Transcol com punhal na Serra
Imagem de destaque
Juiz descarta 'surto psicológico' de Pedro Henrique no BBB 26 em processo contra a Globo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados