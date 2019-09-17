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Anos 70

A atriz Zendaya Coleman assina coleção de relógios minimalistas

Batizada de TommyXZendaya, a coleção traz peças que celebram a força feminina das artistas da cultura pop americana dos anos 70
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

17 set 2019 às 13:17

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 13:17

Zendaya Coleman assina sua segunda coleção exclusiva de relógios com a marca norte-americana Tommy Hilfiger Crédito: Reprodução Instagram
Sucesso após atuar na duas sequências mais recentes de O Homem-Aranha, e na série da HBO Euphoria, a atriz Zendaya Coleman já virou hit no mundo da moda. E agora, ela assina sua segunda coleção exclusiva de relógios com a marca norte-americana Tommy Hilfiger. 
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Batizada de TommyXZendaya, a coleção traz peças que celebram a força feminina das artistas da cultura pop americana dos anos 70. O design é total minimalista, e ainda conta com um clássico mostrador branco com caixa e pulseira em malha de aço inoxidável.
 
Zendaya Coleman assina sua segunda coleção exclusiva de relógios com a marca norte-americana Tommy Hilfiger Crédito: Zendaya X Tommy Hilfiger/ Divulgação
Os modelos estão disponíveis para venda nas lojas físicas da Vivara e no e-commerce da joalheria.
 

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