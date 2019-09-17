A atriz Zendaya Coleman assina coleção de relógios minimalistas

Zendaya Coleman assina sua segunda coleção exclusiva de relógios com a marca norte-americana Tommy Hilfiger Crédito: Reprodução Instagram

Sucesso após atuar na duas sequências mais recentes de O Homem-Aranha, e na série da HBO Euphoria, a atriz Zendaya Coleman já virou hit no mundo da moda. E agora, ela assina sua segunda coleção exclusiva de relógios com a marca norte-americana Tommy Hilfiger.

Batizada de TommyXZendaya, a coleção traz peças que celebram a força feminina das artistas da cultura pop americana dos anos 70. O design é total minimalista, e ainda conta com um clássico mostrador branco com caixa e pulseira em malha de aço inoxidável.





Zendaya Coleman assina sua segunda coleção exclusiva de relógios com a marca norte-americana Tommy Hilfiger Crédito: Zendaya X Tommy Hilfiger/ Divulgação

Os modelos estão disponíveis para venda nas lojas físicas da Vivara e no e-commerce da joalheria.