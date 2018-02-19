5 benefícios presentes no consumo do molho de tomate

Molho de tomate possui diversos benefícios para a saúde Crédito: melhorcomsaude.com.br

O molho de tomate, que confere sabor a tantas receitas, também apresenta inúmeros benefícios à saúde. O licopeno, pigmento que dá cor ao tomate, por exemplo, é um importante antioxidante natural, capaz de proteger as células do organismo contra os efeitos nocivos do excesso de radicais livres, reduzindo assim o risco de doenças crônicas, inclusive o câncer, e combatendo o envelhecimento. Pesquisas recentes mostram que o Licopeno também é um importante aliado do coração e ajuda a controlar a pressão arterial.

O que chama atenção é que o licopeno é um pigmento lipossolúvel e, por isso, tem maior absorção quando consumido junto com gordura e sua biodisponibilidade é aumentada após o cozimento  daí a importância do tomate ser consumido na forma de molho. Quando preparado com tomate, cebola, alho e azeite de oliva, o molho oferece uma combinação de nutrientes que ajuda a inibir a oxidação do colesterol ruim e a combater processos inflamatórios, informa a nutricionista Bianca Naves.