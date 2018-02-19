Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gastronomia

5 benefícios presentes no consumo do molho de tomate

Alguns nutrientes presentes no molho atuam como antioxidantes, além de diminuir os riscos de doenças cardiovasculares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 19:30

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 19:30

Molho de tomate possui diversos benefícios para a saúde Crédito: melhorcomsaude.com.br
O molho de tomate, que confere sabor a tantas receitas, também apresenta inúmeros benefícios à saúde. O licopeno, pigmento que dá cor ao tomate, por exemplo, é um importante antioxidante natural, capaz de proteger as células do organismo contra os efeitos nocivos do excesso de radicais livres, reduzindo assim o risco de doenças crônicas, inclusive o câncer, e combatendo o envelhecimento. Pesquisas recentes mostram que o Licopeno também é um importante aliado do coração e ajuda a controlar a pressão arterial.
O que chama atenção é que o licopeno é um pigmento lipossolúvel e, por isso, tem maior absorção quando consumido junto com gordura e sua biodisponibilidade é aumentada após o cozimento  daí a importância do tomate ser consumido na forma de molho. Quando preparado com tomate, cebola, alho e azeite de oliva, o molho oferece uma combinação de nutrientes que ajuda a inibir a oxidação do colesterol ruim e a combater processos inflamatórios, informa a nutricionista Bianca Naves.
Já a vitamina A presente no tomate contribui para prevenir a chamada cegueira noturna e a degeneração macular, principal causa de cegueira entre idosos. Os minerais, como sódio, magnésio e potássio, ajudam a equilibrar o metabolismo de forma natural. As fibras, também presentes, contribuem para o funcionamento do intestino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados