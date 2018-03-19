10 sinais de que o seu corpo precisa de água

Você bebe água? Claro que sim. Mas quanto de água você ingere diariamente? Se um ou dois copinhos são o máximo que você consegue beber por dia, seu corpo já deve estar apresentando alguns sinais de que sua sede é maior que isso.

O remédio para suas dores de cabeça pode estar nesse precioso líquido. Uma desidratação leve já causa dores de cabeça, fraqueza, sonolência, piora no desempenho físico e cognitivo. Já uma desidratação moderada causa aumento da frequência cardíaca, um cansaço ainda maior e a alteração da elasticidade da pele, cita Gersom Lacerda, médico de família e comunidade.

O simples hábito de beber água pode ajudar quem quer emagrecer. Todo o metabolismo do corpo depende da água. A ingestão hídrica auxilia na perda de peso, uma vez que facilita a digestão, principalmente de carne gordurosa, e acelera o metabolismo, além de gerar maior sensação de saciedade, diz o médico.

INTESTINO

A prisão de ventre também pode ser resolvida com boas goladas. A água junto com a fibra alimentar melhora o funcionamento intestinal, afirma.

Não sente sede? É costume. Se a pessoa passa a beber água, o corpo passa a sentir necessidade, afirma a nutricionista Maria Anna Kohler Da Cruz.

Para saber quanto de água você deve tomar, ela indica um cálculo simples: multiplicar o seu peso por 35 ou 40 mililitros. Nem todo mundo precisa beber dois litros de água por dia.

Pele sem elasticidade e até falta de memória são alguns sintomas Crédito: Infografia

Para ajudar a adquirir esse hábito, diz Maria Anna, é só deixar a água sempre à vista. Outra dica é colocar hortelã, gotinhas de limão ou laranja para dar sabor a ela.

PELE MELHOROU COM MAIS ÁGUA