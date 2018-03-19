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10 sinais de que o seu corpo precisa de água

Pele sem elasticidade e até falta de memória são alguns sintomas

Publicado em 18 de Março de 2018 às 23:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2018 às 23:10
Você bebe água? Claro que sim. Mas quanto de água você ingere diariamente? Se um ou dois copinhos são o máximo que você consegue beber por dia, seu corpo já deve estar apresentando alguns sinais de que sua sede é maior que isso.
O remédio para suas dores de cabeça pode estar nesse precioso líquido. Uma desidratação leve já causa dores de cabeça, fraqueza, sonolência, piora no desempenho físico e cognitivo. Já uma desidratação moderada causa aumento da frequência cardíaca, um cansaço ainda maior e a alteração da elasticidade da pele, cita Gersom Lacerda, médico de família e comunidade.
O simples hábito de beber água pode ajudar quem quer emagrecer. Todo o metabolismo do corpo depende da água. A ingestão hídrica auxilia na perda de peso, uma vez que facilita a digestão, principalmente de carne gordurosa, e acelera o metabolismo, além de gerar maior sensação de saciedade, diz o médico.
INTESTINO
A prisão de ventre também pode ser resolvida com boas goladas. A água junto com a fibra alimentar melhora o funcionamento intestinal, afirma.
Não sente sede? É costume. Se a pessoa passa a beber água, o corpo passa a sentir necessidade, afirma a nutricionista Maria Anna Kohler Da Cruz.
Para saber quanto de água você deve tomar, ela indica um cálculo simples: multiplicar o seu peso por 35 ou 40 mililitros. Nem todo mundo precisa beber dois litros de água por dia.
Pele sem elasticidade e até falta de memória são alguns sintomas Crédito: Infografia
Para ajudar a adquirir esse hábito, diz Maria Anna, é só deixar a água sempre à vista. Outra dica é colocar hortelã, gotinhas de limão ou laranja para dar sabor a ela.
PELE MELHOROU COM MAIS ÁGUA
"Um dia, encontrei uma amiga que estava mais jovem do que vinte anos atrás e perguntei qual era receita. A danada me disse que resolveu beber os tais dois litros de água por dia. Fiquei tão impressionada que espalhei uma garrafa de água em cada cômodo da casa e no trabalho. Vejo água, bebo água! Minha pele melhorou muito! Como todo mundo, também tive dificuldade para emplacar, mas nada como espalhar garrafinhas por todo lado. Com água meu intestino funciona como um relógio, e minha disposição é outra. Também controlei mais minha fome, depois que li a frase às vezes, você acha que está com fome e na verdade você tem sede - Merinha Braga, professora de pilates, de 50 anos.

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