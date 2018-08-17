'É preciso entender o significado do verbo amar'

É importante entender os seus sentimentos Crédito: Unsplash





PERGUNTA: SANDRA

Tenho 17 anos e estou numa crise. Acho que amo dois garotos ao mesmo tempo. Não consigo escolher com qual dos dois ficar de vez. Eu tenho ficado com os dois ao mesmo tempo, mas, claro, eles não sabem disso. Não sei o que fazer. Seria errado eu querer namorar com os dois ao mesmo tempo?

Antes de respondermos o seu dilema, a partir do que contou, podemos tentar entender o que seria: amo dois garotos ao mesmo tempo. Há um problema frequente nos dias de hoje que gera uma crise de interpretação, que é o significado do verbo amar. Em nosso idioma, usamos a mesma palavra amor em diversas situações que são completamente diferente em profundidade interior, embora expressem uma relação similar. Dizer Eu amo hambúrguer!, não é o mesmo que dizer Amo meus pais. Que é bem diferente de dizer Amo minha namorada. Sobre essa, ainda podem surgir vários outros problemas que começam a responder sua questão.

Você precisa entender como o sentido do seu amor pelos dois se dá. Atração física, afeição natural, amizade ou admiração são manifestações possíveis, e podem, neste caso, te fazer achar ser a mesma coisa. Em suma, pode estar atraída fisicamente por um e emocionalmente por outro. Se conseguir resolver este dilema, boa parte da confusão desaparecerá e te preparará para responder sua última questão.

É muito pouco provável que tenha o mesmo sentimento pelos dois, simplesmente porque o fenômeno emocional é singular, como o ser humano é. Não saber o que fazer numa situação como a que você passa, não é diferente de não saber o que fazer em qualquer outra situação na qual temos escolha. Escolher é um processo difícil e que inevitavelmente desencadeará alguma perda; escolher é parte inalienável da existência humana e, claro, da vida adulta.

Mas é curioso perguntar se é errado ficar com os dois, porque você já está com os dois! O ruim disso é que você não os deu escolha e, por isso, carrega uma espécie de culpa, porque no fundo sabe que não se trata de uma crise sua, mas da possível crise deles ao saber que dividem a mesma garota.