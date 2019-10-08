Home
Victoria's Secret tem sua primeira modelo plus size

A modelo Ali Tate-Cutler usa manequim 46 e falou sobre representar a nova coleção da marca

Redação de A Gazeta

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 11:11

 - Atualizado há 6 anos

Ali Tate-Cutler  foi divulgada como parte do elenco de modelos  e se torna a primeira modelo plus size da marca.  Ali, que veste  o número 46, irá representar a label em sua colaboração com a Bluebella - que lança uma coleção de lingeries mais inclusiva, a fim de atingir um público mais abrangente com sua linha.

A modelo Ali Tate-Cutler Crédito: Reprodução/ Instagram

"Me senti no topo do mundo. Quando cheguei ao lançamento parecia surreal. Nunca esperei ver a minha imagem na parede perto de top models que são referência para mim desde quando era uma garota", disse Ali em entrevista ao E! Online, divulgada na Vogue.

A modelo disse se sentir confortável com o rótulo de plus size. "Número 46 é, na verdade, comum entre as americanas e acredito que precisamos mostrar mais na mídia e na moda porque a maioria das mulheres é desse tamanho", afirmou ela.

Como a primeira modelo plus da marca,  Ali não escondeu sua empolgação: "Sinto que eles estão na direção certa e escutando o seu público, que vem pedindo para que mulheres de todos as formas apareçam mais."

