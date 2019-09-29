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Dicas da Nanda

Use a tiara no look festa e garanta um visual luxuoso; veja dicas

A versão atual do acessório é maximalista, cheias de aplicações, laços, flores ou em modelos lisos de cetim ou veludo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2019 às 18:00

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 18:00

As tiaras dão um up em qualquer visual Crédito: Pinterest
Há algum tempo a tiara invadiu as ruas e se tornou o acessório mais desejado na nossa wishlist. Mas você já parou pra pensar em usar a peça fora do dia a dia e levá-la para eventos mais formais, como casamentos durante o dia por exemplo?
As tiaras dão um up em qualquer visual Crédito: Pinterest
Ela deixa o look arrumado e moderno, muitas vezes dando uma outra cara para aquele vestido que temos guardado no armário há anos e já estamos cansadas de usar. A versão atual do acessório é maximalista, cheias de aplicações, laços, flores ou em modelos lisos de cetim ou veludo, porém bem altos. Sem dúvida alguma, a peça tira qualquer look da mesmice.
As tiaras dão um up em qualquer visual Crédito: Pinterest
E o mais legal é que você pode misturar as cores e texturas diferentes. Só deve ter cuidado na hora de acrescentar outros acessórios, como brincos e óculos. Se você for muito fashionista aposte em um brincão que converse naturalmente com a peça e com o seu look, mas se você já é mais básica opte por um modelo da mesma cor do vestido e um brinco delicado.
As tiaras dão um up em qualquer visual Crédito: Pinterest

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