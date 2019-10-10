Penteado digno de altar

Tutorial: 9 passos para fazer um coque trançado

O coque é indicado para as noivinhas que querem algo simples e elegante para o Grande Dia. Ou mesmo, para as madrinhas e quem adora testar um novo penteado

Coque trançado para noivas Crédito: Divulgação/ All Things Hair

Uma tarefa difícil é escolher penteados, não é mesmo? e se esse for para o dia da cerimônia do casamento essa tarefa se complica mais ainda. Porém, uma dica boa é separar algumas fotos de referências ou ainda testar tutoriais em casa. Para isso, o All Things Hair preparou um passo a passo do coque trançado, um penteado simples, que garante modernidade e elegância. E que pode ser usado tanto pelas noivinhas, quanto por convidadas ou madrinhas na ocasião.

Esse coque só vai precisar de dois elásticos de cabelo, grampos e, se quiser, um acessório para usar e arrematar o look.

Coque trançado para noivas Crédito: Divulgação/ All Things Hair

LAVAGEM

Antes de tudo, é essencial estar com os cabelos limpos.

REVITALIZAÇÃO

Embora seja essencial, apenas a lavagem não garante fios hidratados e sem frizz. Por isso, aplique um leave-in. O produto ajuda a hidratar, desembaraçar, controlar o frizz, e ainda proteger do calor e redefinir os fios.

Coque trançado para noivas Crédito: Divulgação/ All Things Hair

DIVIDA O CABELO

O primeiro passo é dividir o cabelo em duas partes iguais.

Coque trançado para noivas Crédito: Divulgação/ All Things Hair

PRENDA

Agora, crie dois rabos de cavalo baixos e prenda com elástico.

Coque trançado para noivas Crédito: Divulgação/ All Things Hair

TRANCE

Faça duas tranças simples, seguindo até a pontinha e prendendo cada uma com um elástico pequeno.

Coque trançado para noivas Crédito: Divulgação/ All Things Hair

CRIE O COQUE

Cruze as tranças posicionando-as na nuca, criando um “ninho”.

Coque trançado para noivas Crédito: Divulgação/ All Things Hair

USE GRAMPOS E PRENDA

Utilize grampos largos para prender o penteado.

Coque trançado para noivas Crédito: Divulgação/ All Things Hair

FINALIZAÇÃO

Para dar um toque de glamour, vale apostar em um acessório, como uma presilha de pedras ou, até mesmo, flores. Opte por um item que combine com o estilo do seu vestido e da celebração. Por exemplo: flores ficam lindas em um casamento na praia ou no campo durante o dia. Já acessórios com brilhos e pedrarias, combinam com um evento de noite.

Coque trançado para noivas Crédito: Divulgação/ All Things Hair

