Tutorial: 9 passos para fazer um coque trançado

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 10:43
- Atualizado há 6 anos
Uma tarefa difícil é escolher penteados, não é mesmo? e se esse for para o dia da cerimônia do casamento essa tarefa se complica mais ainda. Porém, uma dica boa é separar algumas fotos de referências ou ainda testar tutoriais em casa. Para isso, o All Things Hair preparou um passo a passo do coque trançado, um penteado simples, que garante modernidade e elegância. E que pode ser usado tanto pelas noivinhas, quanto por convidadas ou madrinhas na ocasião.
Esse coque só vai precisar de dois elásticos de cabelo, grampos e, se quiser, um acessório para usar e arrematar o look.
LAVAGEM
Antes de tudo, é essencial estar com os cabelos limpos.
REVITALIZAÇÃO
Embora seja essencial, apenas a lavagem não garante fios hidratados e sem frizz. Por isso, aplique um leave-in. O produto ajuda a hidratar, desembaraçar, controlar o frizz, e ainda proteger do calor e redefinir os fios.
DIVIDA O CABELO
O primeiro passo é dividir o cabelo em duas partes iguais.
PRENDA
Agora, crie dois rabos de cavalo baixos e prenda com elástico.
TRANCE
Faça duas tranças simples, seguindo até a pontinha e prendendo cada uma com um elástico pequeno.
CRIE O COQUE
Cruze as tranças posicionando-as na nuca, criando um “ninho”.
USE GRAMPOS E PRENDA
Utilize grampos largos para prender o penteado.
FINALIZAÇÃO
Para dar um toque de glamour, vale apostar em um acessório, como uma presilha de pedras ou, até mesmo, flores. Opte por um item que combine com o estilo do seu vestido e da celebração. Por exemplo: flores ficam lindas em um casamento na praia ou no campo durante o dia. Já acessórios com brilhos e pedrarias, combinam com um evento de noite.
