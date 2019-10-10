Peça vintage

Saiba tudo sobre a bolsa Chanel de 2015 usada por Kate Middleton

O modelo foi a estrela da composição porque a duquesa de Cambridge não costuma usar bolsas - ou marcas aparentes - para compor seus visuais

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 09:28 - Atualizado há 6 anos

Kate Middleton usou um office look moderno e elegante Crédito: Reprodução/ Instagram @bollyhollywood1

Kate Middleton já virou ícone quando o assunto é estilo, e confirmando seu título, na manhã desta quarta-feira, 09, em Londres, ela surgiu com um office look moderno, combinando uma calça pantacourt verde militar com sapato e blusa justinha em tons de vinho. Mas o que chamou a atenção no look foi a bolsa da Chanel da coleção de 2015 usada pela duquesa.

Kate Middleton usou bolsa Chanel de 2015 Crédito: Reprodução/ Instagram @instyle

A bolsa da Chanel está disponível na web hoje por cerca de R$ 15,3 mil.

A visita de Kate Middleton foi ao museu de História Natural de Londres Crédito: Reprodução/ Instagram @katemiddleton_co

O look foi para uma visita ao Museu Natural de História em Londres, onde ela conversou com cientistas sobre projetos envolvendo a proteção da vida selvagem no Reino Unido.

