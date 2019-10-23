Make astrológica

Marca lança linha de maquiagem baseada no Mercúrio retrógrado

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 08:54 - Atualizado há 6 anos

Linha de make da Huda Beauty inspirada no Mercúrio retrógrado Crédito: Reprodução/ Instagram @hudabeauty

O mercúrio retrógrado provavelmente já deve ter aparecido pra você em alguma publicação nas redes sociais, ou mesmo através de comentários de amigos, não é mesmo?.

De 3 a 4 vezes ao ano, esse planeta anda pra trás numa perspectiva da Terra. E para a astrologia, o período é de cautela, já que podem acontecer problemas de comunicação e falhas técnicas em aparelhos eletrônicos. E inspirada nessa fase, a marca de maquiagem Huda Beauty criou uma paleta de sombras temática.

Segundo informações da Glamour, a paleta vai estar disponível para compra em 24 de outubro, pouco tempo antes do Mercúrio retrógrado começar (de 31 de outubro a 20 de novembro).

“Um dos membros da minha equipe estava explicando o quão difícil era criar e brincou: ‘É como se Mercúrio estivesse retrógrado’", relembrou Huda Kattan em entrevista à Allure. "Foi nesse momento que decidimos o nome. O engraçado é que também estávamos nesse período, então é como se as estrelas estivessem se alinhando”, contou.

