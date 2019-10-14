Home
>
Moda e Beleza
>
Marca francesa lança coleção de panelas inspiradas em Star Wars

Marca francesa lança coleção de panelas inspiradas em Star Wars

A novidade começa a ser vendida em 1 de novembro no exterior e em dezembro no Brasil

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 10:58

 - Atualizado há 6 anos

Marca lança coleção de panelas inspirada em Star Wars Crédito: Reprodução/ Instagram @starwarslife

Os fãs de Star wars já podem levar a saga até pra cozinha! Isso mesmo, com o  lançamento de "Star wars: A Ascensão Skywalker"  em 19 de dezembro, a marca francesa de panelas Le Creuset vai lançar uma coleção inspirada nos momentos dos filmes. 

Recomendado para você

Clássico, romântico, esportivo, criativo ou sexy: saiba com qual deles você se identifica e aprenda a montar looks com mais segurança e agilidade

Vamos descobrir qual é o seu estilo na hora de se vestir?

Saiba como usar essa ferramenta ao combinar as cores das suas peças e acessórios para colorir seu guarda-roupa com muito estilo

Círculo cromático: monte looks coloridos sem medo de errar

Maju de Araújo se tornou a primeira embaixadora brasileira com síndrome de Down da L’Oréal Paris, desfilou na Fashion Week de Milão e driblou preconceitos

'Nada pode me limitar ou definir', diz a modelo com síndrome de Down

A novidade começa a ser vendida em 1 de novembro no exterior com preços entre US$ 20 e US$ 900. No Brasil, a coleção só deve chegar em dezembro.

De diferentes produtos e formatos, o jogo de utensílios conta com uma caçarola que tem na tampa, em relevo do vilão Darth Vader (vendida a US$ 395) e um conjunto de panelas pequenas que contemplam vários robôs da série (US$ 30 cada). Na linha há ainda apoios de mesa e uma assadeira.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais