25 anos de "Friends"

Jennifer Aniston ‘roubou’ um look do figurino de Monica que usa até hoje

Na época de 'Friends', Jennifer e Courteney Cox, sempre trocavam peças dos figurinos de Rachel e Monica entre si.

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 09:09 - Atualizado há 6 anos

Jennifer Aniston e Courteney Cox. Jennifer confessa que 'roubou' um look de Monica na série que usa até hoje Crédito: Reprodução/ Instagram

Após 25 anos da estreia da série 'Friends', Rachel Green, a personagem de Jennifer Aniston, ainda é considerada um ícone de estilo. De acordo com o site M de Mulher, em uma entrevista recente da atriz para o site Bustle, na qual falou sobre sua rotina de beleza e cuidados com a pele, ela também respondeu sobre o estilo de Rachel - que até inspirou uma coleção de roupas em parceria com a Ralph Lauren -, e disse que tanto a série quanto os looks usados pela protagonista seriam tão populares durante tanto tempo.

“Eu queria que a gente soubesse disso naquela época, para ‘prever o futuro’. A gente provavelmente teria negociado de uma maneira diferente (risos). Eu venho tentando descobrir por que existe tanta fascinação pela série, e eu sempre volto para a mesma teoria: nós não tínhamos celulares. Eu acho interessante que as pessoas se sentem conectadas a uma série de TV sobre conexões pessoais. E comunicação. E conversas, e amizade, e cuidar uns dos outros. E ser mãe, pai, irmão e irmã uns dos outros”, falou.

Jennifer explicou também que naquela época ela e Courteney Cox (a Monica) eram responsáveis por escolher as peças de roupa que usariam nas cenas, todas selecionadas pela figurinista do programa, Debra McGuire.

“A gente escolhia todo o nosso guarda-roupa. Íamos em uma quinta-feira para ver as peças, e dentro dos provadores eles deixavam algumas opções para que a gente provasse e se vestisse. Exceto a Phoebe [Lisa Kudrow]. Ela tinha que ser bem excêntrica, então a Debra simplesmente falava ‘é isso que você vai vestir’”, disse ela.

Acontecia, também de uma tentar “roubar” as peças de roupa que eram parte do figurino da outra, e vice-versa. “Às vezes ela [Courteney Cox] tentava roubar um par de calças da minha arara e colocar na dela, e eu dizia ‘não, não, não, não, não, não’. E eu ainda tenho um vestido que eu uso até hoje e que eu ‘roubei’ do closet da Monica”, confessou.

Segundo a atriz, o vestido é um modelo de cor escura com flores amarelas em miniatura, além de mangas curtas e detalhes em renda na cintura. “Eu amo esse vestido, usei faz duas semanas!”, finalizou.

