Home
>
Moda e Beleza
>
Jennifer Aniston ‘roubou’ um look do figurino de Monica que usa até hoje

Jennifer Aniston ‘roubou’ um look do figurino de Monica que usa até hoje

Na época de 'Friends', Jennifer e Courteney Cox, sempre trocavam peças dos figurinos de Rachel e Monica entre si.

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 09:09

 - Atualizado há 6 anos

Jennifer Aniston e Courteney Cox. Jennifer confessa que 'roubou' um look de Monica na série que usa até hoje Crédito: Reprodução/ Instagram

Após 25 anos da estreia da série 'Friends', Rachel Green, a personagem de  Jennifer Aniston, ainda é considerada um ícone de estilo.  De acordo com o site M de Mulher, em uma entrevista recente da atriz para o site  Bustle, na qual falou sobre  sua rotina de beleza e cuidados com a pele, ela também respondeu sobre o estilo de Rachel -  que até inspirou uma coleção de roupas em parceria com a Ralph Lauren -, e disse que tanto a série quanto os looks usados pela protagonista seriam tão populares durante tanto tempo.

Recomendado para você

Clássico, romântico, esportivo, criativo ou sexy: saiba com qual deles você se identifica e aprenda a montar looks com mais segurança e agilidade

Vamos descobrir qual é o seu estilo na hora de se vestir?

Saiba como usar essa ferramenta ao combinar as cores das suas peças e acessórios para colorir seu guarda-roupa com muito estilo

Círculo cromático: monte looks coloridos sem medo de errar

Maju de Araújo se tornou a primeira embaixadora brasileira com síndrome de Down da L’Oréal Paris, desfilou na Fashion Week de Milão e driblou preconceitos

'Nada pode me limitar ou definir', diz a modelo com síndrome de Down

“Eu queria que a gente soubesse disso naquela época, para ‘prever o futuro’. A gente provavelmente teria negociado de uma maneira diferente (risos). Eu venho tentando descobrir por que existe tanta fascinação pela série, e eu sempre volto para a mesma teoria: nós não tínhamos celulares. Eu acho interessante que as pessoas se sentem conectadas a uma série de TV sobre conexões pessoais. E comunicação. E conversas, e amizade, e cuidar uns dos outros. E ser mãe, pai, irmão e irmã uns dos outros”, falou.

Jennifer explicou também que naquela época ela e Courteney Cox (a Monica) eram responsáveis por escolher as peças de roupa que usariam nas cenas, todas selecionadas pela figurinista do programa, Debra McGuire.

“A gente escolhia todo o nosso guarda-roupa. Íamos em uma quinta-feira para ver as peças, e dentro dos provadores eles deixavam algumas opções para que a gente provasse e se vestisse. Exceto a Phoebe [Lisa Kudrow]. Ela tinha que ser bem excêntrica, então a Debra simplesmente falava ‘é isso que você vai vestir’”, disse ela.

Acontecia, também de uma tentar “roubar” as peças de roupa que eram parte do figurino da outra, e vice-versa. “Às vezes ela [Courteney Cox] tentava roubar um par de calças da minha arara e colocar na dela, e eu dizia ‘não, não, não, não, não, não’. E eu ainda tenho um vestido que eu uso até hoje e que eu ‘roubei’ do closet da Monica”, confessou.

Segundo a atriz, o vestido é um modelo de cor escura com flores amarelas em miniatura, além de mangas curtas e detalhes em renda na cintura. “Eu amo esse vestido, usei faz duas semanas!”, finalizou.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais