Esponjas para make: saiba as funções de 8 modelos diferentes

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 12:24
- Atualizado há 6 anos
Na hora de fazer aquela make, muitos pincéis se tornam úteis para diferentes funções, e além deles, as esponjas também se tornam mega alidadas, sendo um complemento ou até uma alternativa a alguns pincéis. O expert em maquiagem Rafael Guapiano apontou, na revista Quem, as diferenças entre cada uma, e ensinou como usar. Confira:
Esponja make up 360º
Ideal para aplicação de bases líquida/cremosas. A parte maior é ideal para cobrir as áreas maiores do rosto, enquanto a menor serve para os cantos dos olhos e nariz.
Esponja designer
Formato triangular que permite alcançar o canto dos olhos e nariz. Ideal para aplicação ou remoção de maquiagem a base de água.
Esponja esfoliante
Ideal para aplicação de cremes e loções esfoliantes e de remoção de maquiagem.
Esponja facial de limpeza
É perfeita para remover a maquiagem e promover a limpeza da pele, retirando o excesso de oleosidade junto com o produto.
Esponja make-up
Ideal para produtos à base de óleo, silicone ou água.
Esponja de silicone
Ideal para bases líquidas.
Puff para pó compacto
Como o nome já fala, é uma esponja para pó solto ou compacto. Ideal para quem deseja adquirir uma pele aveludada no final da make.
Puff Deluxe
Ideal para aplicação de pó facial e corporal.
