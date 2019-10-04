Home
Esponjas para make: saiba as funções de 8 modelos diferentes

As esponjas podem ser usadas como complemento ou até alternativa aos pincéis

Redação de A Gazeta

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 12:24

 - Atualizado há 6 anos

Esponjas para make: para que serve cada uma? Crédito: Divulgação

Na hora de fazer aquela make, muitos pincéis se tornam úteis para diferentes funções, e além deles, as esponjas também se tornam mega alidadas, sendo um complemento ou até uma alternativa a alguns pincéis. O expert em maquiagem Rafael Guapiano apontou, na revista Quem, as diferenças entre cada uma, e ensinou como usar. Confira:

Esponjas para make: para que serve cada uma? Crédito: Divulgação

Esponja make up 360º

Ideal para aplicação de bases líquida/cremosas. A parte maior é ideal para cobrir as áreas maiores do rosto, enquanto a menor serve para os cantos dos olhos e nariz.

Esponjas para make: para que serve cada uma? Crédito: Divulgação

Esponja designer

Formato triangular que permite alcançar o canto dos olhos e nariz. Ideal para aplicação ou remoção de maquiagem a base de água.

Esponjas para make: para que serve cada uma? Crédito: Divulgação

Esponja esfoliante

Ideal para aplicação de cremes e loções esfoliantes e de remoção de maquiagem.

Esponjas para make: para que serve cada uma? Crédito: Divulgação

Esponja facial de limpeza

É perfeita para remover a maquiagem e promover a limpeza da pele, retirando o excesso de oleosidade junto com o produto.

Esponjas para make: para que serve cada uma? Crédito: Divulgação

Esponja make-up

Ideal para produtos à base de óleo, silicone ou água.

Esponjas para make: para que serve cada uma? Crédito: Divulgação

Esponja de silicone

Ideal para bases líquidas.

Esponjas para make: para que serve cada uma? Crédito: Divulgação

Puff para pó compacto

Como o nome já fala, é uma esponja para pó solto ou compacto. Ideal para quem deseja adquirir uma pele aveludada no final da make.

Esponjas para make: para que serve cada uma? Crédito: Divulgação

Puff Deluxe

Ideal para aplicação de pó facial e corporal.

