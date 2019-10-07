Conversa exclusiva

Cecília Prado elenca as 4 tendências que vão bombar no verão 2020

Em sua passagem por Vitória, a estilista conversou com a Revista.Ag e contou sobre sua nova coleção, o que levou da capital e quais as tendências que prometem ser hit no próximo verão

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 10:33 - Atualizado há 6 anos

A estilista Cecília Prado elenca o floral para a primavera Crédito: Reprodução/ Instagram @ceciliapradocp

A moda é cíclica, mas também é rápida, principalmente para quem trabalha nesse mercado, e enquanto ainda estamos planejando os looks e decidindo as tendências que vamos usar na primavera, muitos estilistas já tem o verão/20 pronto, e agora se planejam para antecipar as tendências do inverno do próximo ano. É o caso da estilista Cecília Prado, que comanda a marca que leva seu nome. Cecília veio a Vitória para lançar sua coleção na loja Victória Brasil e conversou com a Revista.Ag sobre os novos planos da marca, suas impressões da capital e quais as tendências das próximas temporadas.

Ela explica que hoje acredita na humanização das marcas, por isso, decidiu vir a Vitória, a fim de se aproximar de suas clientes. “ Adoro ter esse relacionamento com a cliente de saber e entender o que elas querem, mas também passar a história da marca pra elas - que tem 35 anos no brasil e 20 no exterior. Então, estou muito feliz e empolgada”, complementa a estilista.

Como estamos na primavera, Cecília fez sua aposta para a estação, e sem sair do clima primaveril elencou o floral, mas adiantou que o floral em fundo preto é o que vale apostar sem medo nas estampas. Além disso, ela sugere mais duas propostas: os conjuntos e os rendados: “os conjuntos têm funcionado muito bem, pois hoje as pessoas querem ser práticas e versáteis, e essa proposta garante isso, dá um look de vestido mas ao mesmo tempo tem duas peças, por exemplo”, avalia Cecília. Que complementa: “Vale apostar também nos rendados. O tricô permite um rendado muito lindo, e é maravilhoso poder usar os rendados em dias de sol”, pontua.

Mas, como na moda as produção de novas coleções se antecipam às lojas, a estilista explica que no Brasil está divulgando e comercializando o verão 2020 - que chega às lojas do exterior em janeiro do próximo ano -, mas seu trabalho já está voltado para o inverno 2020. E sobre essa nova composição, ela adianta que vai apostar em diferentes padronagens de tricô, suéteres com frases divertidas e roupas fluidas com volume e movimento.

E voltando ao verão do próximo ano, Cecília elencou algumas tendências que vão continuar reinando e outras que vem com tudo:

BRANCOS: “Sei que às vezes pode soar meio clichê, mas acho que está virando um elemento statemant”.

FLUOR: “Acho que essa tendência continua, pois as brasileiras gostam muito do estilo”.

ANIMAL PRINT: “Acho que continua forte, e é incrível poder revisitar esse clássico e trazer ele em propostas novas”.

MIDI: “Essa é uma aposta super forte, e garante elegância ao look”.

