A estilista que não segue tendências

Carolina Herrera: "O pior da moda são as mulheres que saem seminuas"

A estilista voltou a gerar polêmica após as declarações que deu sobre o estilo "moderno" de algumas mulheres

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 11:22 - Atualizado há 6 anos

A estilista Carolina Herrera Crédito: Reprodução/ Divulgação

A estilista Carolina Herrera é uma das mais conhecidas do setor, seja devido a sua carreira ou a importante lista de clientes - indo da rainha Letizia aos modelos da Fashion Week. E a Venezuelana de 80 anos ainda preserva seu gosto por tendências e opiniões fortes.

Como por exemplo, na entrevista a Vanity Fair, onde falou sobre a moda atual, que declarou: "O pior da moda agora são as mulheres quase nuas", disse a estilista.

Além disso, Carolina também indicou que a chave para a sedução de uma mulher é o mistério. “Um pouco de mistério em tudo que você faz é fundamental, e também nas roupas. Algumas meninas pensam que a palavra elegância está desatualizada. Eu acho que não importa o quanto o mundo mude, é que nem toda a pele que elas mostram é o que os tornará diferentes e atraentes ”, disse Carolina Herrara à publicação.

Por esse motivo, e ironicamente, a estilista está feliz por seus herdeiros não terem seguido a carreira da moda e por não prestarem muita atenção às tendências. E o maior orgulho do designer venezuelano é que eles são capazes de seguir seus próprios gostos, e por esse motivo, ela os define como "garotas clássicas com um toque moderno em seus pensamentos".

Vale ressaltar outras fortes declarações também deixaram Carolina no centro dos holofotes, com quando a empresária enfatizou que muitas senhoras tentam esconder a idade com roupas: "No desejo de esconder os anos, elas usam roupas que não são adequadas para a idade".

A estilista declarou ainda que tendências são uniformes, e por isso, tem seu próprio estilo: “Não há nada que envelheça mais do que se vestir quando jovem. Não sigo tendências, elas não me interessam, parecem uniformes. Não gosto de ver todo mundo igual com a mesma bolsa, sapatos ou calças ”, finalizou Herrera.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta