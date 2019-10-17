Home
Califórnia proíbe produtos com pele animal em todo o estado

Com a medida, que entra em vigor em janeiro, este será o primeiro estado nos EUA a virar fur-free

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 08:41

 - Atualizado há 6 anos

Califórnia anuncia lei que proíbe produtos com pele animal em todo o estado Crédito: Pinterest

Esta semana, a Califórnia acaba de dar mais um passo em relação a sustentabilidade. Isso porque,  o governador Gavin Newsom assinou uma lei que proíbe a venda, a fabricação e a doação de quaisquer produtos com pele animal em todo o território californiano. Com a medida, o estado vira o primeiro dos EUA a ser totalmente fur-free. 

"A Califórnia é líder quando o assunto é proteção dos animais, e esta liderança deve incluir o veto à venda de pele", declarou o político ao anunciar a novidade, em publicação da Glamour. 

A lei começa a valer em janeiro de 2023 e se aplica a roupas, bolsas, acessórios e sapatos com pele animal. De acordo com a CNN, o couro animal não entra no veto. Exceções sobre o uso de pele foram feitas apenas para quando o material é usado pro razões religiosas ou por tribos de índios nativos americanos.

Nos últimos anos, algumas grifes de luxo como Chanel, Gucci, Michael Kors e Burberry anunciaram o fim do uso de pele animal em suas coleções. 

