Blogueira detona maquiagem definitiva e dá dicas de looks: "Moda"

A influenciadora elencou 5 motivos para não fazer o procedimento

Redação de A Gazeta

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 10:33

 - Atualizado há 6 anos

A influencer Jessica Cardoso Crédito: Reprodução/ Instagram @jessicacardoso

O sonho de toda mulher é acordar já arrumada e maquiada, sem precisar perder tempo delineando os olhos, colorindo a boca ou a sobrancelha. Para isso, hoje existe a maquiagem definitiva conhecida como micropigmentação, uma técnica que possui um processo semelhante ao da tatuagem com o intuito de pigmentar áreas como pálpebras, lábios e sobrancelhas para criar um look definitivo.

Apesar da inovação nem tão nova hoje em dia, a maquiadora e influencer Jessica Cardoso causou polêmica ao revelar que não vê o procedimento como boa opção. “Acho muito perigoso, porque se o profissional não for bom, podem haver erros e esse erros como a própria maquiagem diz, serão definitivos. A maquiagem é como moda, sempre muda, a tendência é sempre mudar”, disse.

Para fazer com que seus seguidores não sejam adeptos a maquiagem definitiva, a influenciadora elencou algumas desvantagens para que todos possam levar em consideração. “Você poder definir no seu rosto uma make ultrapassada”.

1. Procedimento é doloroso.

2. Sua make pode sair da moda.

3. Com um tempo ela perde a pigmentação.

4. Custo mais elevado do que produtos de maquiagens que compramos em qualquer lugar.

5. Caso a pessoa não goste do resultado, o processo para retirar a micropigmentação não é muito simples.

A declaração da maquiadora dividiu opiniões“Já vi pessoas que ficam lindas com a definitiva”, falou uma seguidora. “Não vejo nenhum famoso optar pela make definitiva, ela tem razão”, defendeu outra internauta. 

