Angelina Jolie roubou a cena com vestido reluzente de alta-costura

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 09:27
- Atualizado há 6 anos
Angelina Jolie atraiu os holofotes na estréia de 'Malévola: Dona do Mal', em Londres, nesta quarta-feira, 9. A atriz abusou com maestria do brilho, usando um vestido prateado reluzente com detalhes no corpete de fios dourados e drapeados nas costas. A peça é da marca de alta-costura britânica Ralph & Russo.
No tapete vermelho, a atriz apareceu acompanha de quatros dos seus seis filhos com o ex-marido Brad Pitt: Vivienne, Zahara, Shiloh e Knox. O filme é sequência do sucesso da Disney de 2014, no qual a atriz interpreta a protagonista, Malévola, contando a história da vilã da princesa Aurora, de A Bela Adormecida, vivida por Fanning.
