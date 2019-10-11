Home
>
Moda e Beleza
>
Angelina Jolie roubou a cena com vestido reluzente de alta-costura

Angelina Jolie roubou a cena com vestido reluzente de alta-costura

No tapete vermelho, a atriz apareceu com Vivienne, Zahara, Shiloh e Knox, quatro dos seus seis filhos com o ex-marido Brad Pitt

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 09:27

 - Atualizado há 6 anos

Angelina Jolie em première de 'Malévola: Dona do Mal' Crédito: Reprodução/ Instagram

Angelina Jolie atraiu os holofotes na estréia de 'Malévola: Dona do Mal', em Londres, nesta quarta-feira, 9. A atriz abusou com maestria do brilho, usando um vestido prateado reluzente com detalhes no corpete de fios dourados e drapeados nas costas. A peça é da marca de alta-costura britânica Ralph & Russo.

Recomendado para você

Clássico, romântico, esportivo, criativo ou sexy: saiba com qual deles você se identifica e aprenda a montar looks com mais segurança e agilidade

Vamos descobrir qual é o seu estilo na hora de se vestir?

Saiba como usar essa ferramenta ao combinar as cores das suas peças e acessórios para colorir seu guarda-roupa com muito estilo

Círculo cromático: monte looks coloridos sem medo de errar

Maju de Araújo se tornou a primeira embaixadora brasileira com síndrome de Down da L’Oréal Paris, desfilou na Fashion Week de Milão e driblou preconceitos

'Nada pode me limitar ou definir', diz a modelo com síndrome de Down

Angelina Jolie em première de 'Malévola: Dona do Mal' Crédito: Reprodução/ Instagram

No tapete vermelho, a atriz apareceu acompanha de quatros dos seus seis filhos com o  ex-marido Brad Pitt: Vivienne, Zahara, Shiloh e Knox. O filme é sequência do sucesso da Disney de 2014, no qual a atriz interpreta a protagonista, Malévola, contando a história da vilã da princesa Aurora, de A Bela Adormecida, vivida por Fanning.

Angelina Jolie em première de 'Malévola: Dona do Mal' Crédito: Reprodução/ Instagram
Angelina Jolie em première de 'Malévola: Dona do Mal' Crédito: Reprodução/ Instagram
Angelina Jolie em première de 'Malévola: Dona do Mal' Crédito: Reprodução/ Instagram

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais