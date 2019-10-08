Home
Alongamento de cílios: saiba tudo sobre a técnica que conquista capixabas

Trata-se de uma técnica onde são aplicados fios sintéticos - iguais aos naturais - no cílio natural. Conheça todos os tipos de aplicação

Ana Luiza Oliveira

[email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 11:44

 - Atualizado há 6 anos

A Lash Designer Karolina Braun Crédito: Divulgação

Até nas maquiagens mais básicas o rímel é um dos produtos mais indispensáveis, pois garante maior design e curvatura dos cílios. Mas hoje, graças a extensão de cílios, já é possível acordar e dormir com os cílios perfeitos - sem nenhum produto de make.

A técnica de alongar os cílios nasceu na Ásia, e ao longo dos últimos 20 anos se popularizou pelos Estados Unidos, Europa, e agora já faz parte da vida de muitos e muitas capixabas. De acordo com a lash designer Karolina Braun a extensão de cílios trata-se de uma técnica onde são aplicados fios sintéticos - iguais aos naturais - no cílio natural.

Após a aplicação deve-se tomar alguns cuidados alertados pela profissional, como: “Nas primeiras 24 horas não se deve enxaguar o rosto, e vale lembrar que como o cílios já vem pronto para uso, por isso não é preciso usar o rímel depois da aplicação”, explica Karolina.

No alongamento de cílios existem diferentes tipos, e a lash designer detalhou todos eles. Confira:

Clássico fio a fio Crédito: Divulgação

FIO A FIO CLÁSSICA:

Apenas um fio sintético é colado no fio natural da pessoa.

Volume russo Crédito: Divulgação

VOLUME RUSSO:

Um leque de fios - até 6 fios - com espessura mais fina é colado em apenas um fio natural, promovendo mais volume a extensão.

Lash lift Crédito: Divulgação

LASH LIFTING:

Nessa modalidade não são colados fios sintéticos, mas aplicados produtos que hidratam os fios naturais e deixam o fio natural mais preto e curvado.

A empresária Danielle do Carmo aposta na praticidade com o seu alongamento de cílios Crédito: Divulgação

QUEM USA APROVA

A empresária Danielle do Carmo é adepta do alongamento tipo “Volume Russo”, e usa há dois anos, fazendo manutenções mensais, a cada 21 dias. Para ela, o alongamento não traz desconfortos, e proporciona mais praticidade nas atividades do dia: “Vou a piscina, academia, e mesmo se transpiro não tenho problemas com aquele ‘rímel’ que ficava escorrendo às vezes. Porque agora, só acordo, passo uma escovinha (nos cílios), um protetor solar e já estou bem arrumada para encarar o dia”, confessa ela.

