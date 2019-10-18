Da bochecha para as pálpebras

A sombra rosa é o novo coringa da make; 3 looks para se inspirar

Como base de esfumado ou difusa na pálpebra, o tom promete invadir sua penteadeira nesta temporada

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 09:23

Redação de A Gazeta

A sombra marrom e outros tons nude ficaram de vez no inverno, isso porque, o rosa ganhou de vez as passarelas da São Paulo Fashion Week, mas também já domina os olhos das fashionistas. E para te inspirar a aderir a tendência sem medo, confira abaixo 3 inspirações da passarela: 
Pat Bo Crédito: Reprodução/ FFW

ROSA NOS OLHOS E NAS BOCHECHAS

Para a beleza de PatBo,  de acordo com a Vogue, Daniel Hernandez , apostou no visual monocromático com rosa nas pálpebras e bochechas. O blush que subia as têmporas e se ligava aos olhos foi tendência nas temporadas de moda internacional. 
Fabiana Milazzo Crédito: Sergio Caddah/ FOTOSITE

METÁLICO

Para a beleza de Fabiana Milazzo, Rodrigo Costa variou o rosa na versão glossy aplicando brilho labial rosa furta-cor nos lábios e pálpebras. O beauty artist também aplicou sombra metálica por baixo do gloss. 
ÃO Crédito: Sergio Caddah/ FOTOSITE

MONOCROMÁTICO

Para o desfile da ÃO, marca que faz parte do Projeto Estufa, Julia Tartari usou pigmentos no tom rosa de sua marca de cosméticos naturais feitos a mão, a MoNA, e criou desenhos sobre as pálpebras, como um fundo para a textura molhada que ia da pele ao cabelo.

Veja Também

Confira 5 opções de delineados para sair do óbvio na make

O que é e para que serve a água micelar?

Aprenda a fazer contorno na make da maneira certa

