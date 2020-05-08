Skin Positivity: chegou a hora de aceitar a pele 'imperfeita'

Mesmo ao se maquiar, a "skin posi" Gabriela Mour não faz questão de esconder as manchinhas causadas pela acne. Crédito: Reprodução Instagram

O universo que aparece na maioria das postagens em redes sociais, parece sem defeitos: peles e poses belíssimas, edições impecáveis e maquiagens muito bem elaboradas. Mas foi no meio disso tudo que um movimento se destacou nos últimos meses, o Skin Positivity (positividade da pele), sobre nem toda pele ser perfeita e .... tá tudo bem.

As chamadas skin posi são influenciadoras digitais de várias partes do mundo que compartilham fotos mostrando a realidade de suas peles, mesmo que elas tenham manchas, rosácea, espinhas, cravos ou qualquer outro fator considerado imperfeição.

"Acredito no autocuidado e este movimento tem feito com que as mulheres se olhem com mais amor, se aceitando mais e aprendendo a conviver com suas particularidades" Aline Bretas - Colunista da Revista.ag e Maquiadora

A maquiadora e colunista da Revista.ag, Aline Bretas, acredita que a maquiagem não deve ser uma obrigação e que não devemos tampar todas nossas imperfeições. "Eu acredito na maquiagem que embeleza e não te torna outra pessoa. Não acho que devemos tampar todas nossas imperfeições. Pele é pele, tem poros, cicatrizes... Isso que nos faz únicos, somos orgânicos!".

Ela conta que sofeu com acne durante a adolescência e ainda possui muitas marcas, mas que não pensa em tratamentos radicais pra se livrar delas. "Acredito no autocuidado e este movimento (skin positivity) tem feito com que as mulheres se olhem com mais amor, se aceitando mais e aprendendo a conviver com suas particularidades", complementa.

Assim como no movimento body positivity, este também é sobre aceitação e está longe de ser um incentivo para deixar de cuidar da pele. Pelo contrário, ele tem a ver com aceitação e as influenciadoras inclusive dão dicas de skincare e maquiagem. Se identificou? Veja alguns perfis que você precisa conhecer:

Sofia Grahn (@isotretinoinwiths)

Sophia é uma modelo sueca e foi uma das pioneiras do movimento. Ela usou suas redes para contar sobre a rotina com a pele acneica e agora mostra como lida com as manchas deixadas pelas espinhas.

Whitney Maduke (@whitneymadueke)

O principal foco da conta de Whitney é a maquiagem, mas ela sempre aparece de cara lavada e até faz makes bem lindas sem corrigir a pele.

Gabriela Mour (@brielamour89)

Gabriela se entitula artista da positividade da pele, ela é ilustradora e, além das fotos e dicas, faz autoretratos lindos, além de abordar vários assuntos com suas ilustrações, sempre com personagens com peles imperfeitas.

Lou Northcote (@lounorthcote)

Além de seu perfil pessoal, Lou é dona do projeto @freethepimple_ (libere a espinha) e posta várias fotinhas de cara limpa ou dando dicas de make.

Peter DeVito (@peterdevito) - fotógrafo

O artista Peter DeVito usa sua conta no Instagram pra mostrar os cliques artísticos que produz, mostrando acne, vitiligo e manchas a fim de empoderar pessoas que tem a pele parecida com as de seus modelos.

Karishma Lecraz (@yasitskrishy)