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Dicas da Nanda

Saia do óbvio: chapéu pescador é tendência na estação

Coordene o chapéu com uns óculos divertidos e opte por acessórios mais básicos para não ficar over. Deixe a peça ser a protagonista do look nessa temporada!

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 19:56
Combine o chapéu a acessórios básicos. Crédito: Pinterest
Já pensou em dar uma chance para os acessórios mostrarem todo o potencial que eles têm de transformar um look em segundos?
O bucket hat ou chapéu pescador faz bem esse papel, porém, divide opiniões nesse verão. De um lado é considerado ultra cool, mas existe uma outra parcela de meninas que acredita que o modelo ultrapassa a linha descolada. Uma coisa, no entanto, é certa: o bucket hat voltou pra ficar por um bom tempo em nossos outfits, assim como outras referências dos anos 1990 e 2000 que retornaram ao cenário das tendências.
O acessório pode fazer uma bela composição em um look monocromático. Crédito: Pinterest
Afinal, é possível investir em itens estilosos e certeiros que podem ser usados em diferentes ocasiões e, claro, que são perfeitos para sair do óbvio!
Coordene o chapéu com uns óculos divertidos e opte por acessórios mais básicos para não ficar over. Depois é só deixar a peça ser a protagonista do look nessa temporada. O estilo agradece.

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