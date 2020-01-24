Saia do óbvio: chapéu pescador é tendência na estação

Combine o chapéu a acessórios básicos. Crédito: Pinterest

Já pensou em dar uma chance para os acessórios mostrarem todo o potencial que eles têm de transformar um look em segundos?

O bucket hat ou chapéu pescador faz bem esse papel, porém, divide opiniões nesse verão. De um lado é considerado ultra cool, mas existe uma outra parcela de meninas que acredita que o modelo ultrapassa a linha descolada. Uma coisa, no entanto, é certa: o bucket hat voltou pra ficar por um bom tempo em nossos outfits, assim como outras referências dos anos 1990 e 2000 que retornaram ao cenário das tendências.

O acessório pode fazer uma bela composição em um look monocromático. Crédito: Pinterest

Afinal, é possível investir em itens estilosos e certeiros que podem ser usados em diferentes ocasiões e, claro, que são perfeitos para sair do óbvio!