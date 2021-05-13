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Queridinho nos anos 90, slip dress volta com tudo e cai no gosto das famosas

O vestido que desliza no corpo virou a peça queridinha no armário de várias famosas. Conheça a tendência e alguns looks

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 02:00

Daniela Salgado

Daniela Salgado

Publicado em 

13 mai 2021 às 02:00
Cleo Pires usando slip dress rosa
Cleo Pires usando slip dress rosa Crédito: Reprodução/Instagram
O slip dress, que foi tendência nos anos 90, voltou com tudo e virou o queridinho das famosas. O vestido que faz referência a uma camisola ou lingerie pode ser usado de diversas formas, causando uma alusão ao feminino e ao sexy - dentro da medida. A consultora de moda Carol Maria Rezende explica que a peça é multifuncional, podendo ser usada de diversas formas à depender da intenção. 
A consultora pontua que a peça pode atender a diversos gostos e ocasiões. Se desejar o look mais formal, pode ser acrescentado ''um salto, uma bolsa mais social, como uma clutch, e até mesmo um casaco sobrepondo o vestido'', diz ela. 
De acordo com a especialista, ''a transformação do slip dress vai depender dos acessórios dos pés a cabeça, que vai dar outra cara para o vestido''. Para usar a peça no dia a dia, casualmente, Carol dá a dica de se usar com um tênis ou uma bota, jaqueta ou camisa de botão para amarrar na cintura, tudo influenciado pelo seu estilo pessoal.
Além de ser versátil para o dia e a noite, o slip dress atende à todas as estações. Nessa época do Outono, por exemplo, ''podem ser feitas sobreposições com jaquetas, agasalhos, blazers, cardigans, combinando com o uso de bota e coturnos, sendo um look bem adaptável'', reforça Carol.
Se quiser mais inspirações para usar o slip dress, confira algumas análises feita pela reportagem de famosas que viraram fãs do vestidinho que desliza pelo corpo:
Lellê com um slip dress de cetim preto
Lellê com um slip dress de cetim preto Crédito: Reprodução/Instagram
Com um pretinho nada básico, a atriz e cantora Lellê usou o slip dress com elegância e ousadia. Combinado por acessórios marcantes, óculos escuros e um salto da mesma cor, o vestido formou um look despojado e noturno.
Cleo Pires com um slip dress, cinto e bota vermelha.
Cleo Pires com um slip dress, cinto e bota vermelha. Crédito: Reprodução/Divulgação
O slip dress é uma peça chave e a Cleo Pires provou isso. Com uma bota de verniz vermelha, a atriz fez a sobreposição do vestido ''camisola'' com uma blusa de manga longa do seu tom de pele. Além disso, o toque do cinto e dos acessórios na mesma paleta fez toda diferença pro look!
Bruna Marquezine com o vestido que ''desliza pelo corpo'' na praia
Bruna Marquezine com o vestido que ''desliza pelo corpo'' na praia Crédito: Reprodução/Instagram
Na areia? Sim! O slip dress queridinho pela global Bruna Marquezine foi usado até na praia. Acompanhado por uma rasteira e uma clutch para lá de cintilante, a atriz montou um look para curtir à vontade. 

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