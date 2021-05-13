Queridinho nos anos 90, slip dress volta com tudo e cai no gosto das famosas

Cleo Pires usando slip dress rosa Crédito: Reprodução/Instagram

O slip dress, que foi tendência nos anos 90, voltou com tudo e virou o queridinho das famosas. O vestido que faz referência a uma camisola ou lingerie pode ser usado de diversas formas, causando uma alusão ao feminino e ao sexy - dentro da medida. A consultora de moda Carol Maria Rezende explica que a peça é multifuncional, podendo ser usada de diversas formas à depender da intenção.

A consultora pontua que a peça pode atender a diversos gostos e ocasiões. Se desejar o look mais formal, pode ser acrescentado ''um salto, uma bolsa mais social, como uma clutch, e até mesmo um casaco sobrepondo o vestido'', diz ela.

De acordo com a especialista, ''a transformação do slip dress vai depender dos acessórios dos pés a cabeça, que vai dar outra cara para o vestido''. Para usar a peça no dia a dia, casualmente, Carol dá a dica de se usar com um tênis ou uma bota, jaqueta ou camisa de botão para amarrar na cintura, tudo influenciado pelo seu estilo pessoal.

Além de ser versátil para o dia e a noite, o slip dress atende à todas as estações. Nessa época do Outono, por exemplo, ''podem ser feitas sobreposições com jaquetas, agasalhos, blazers, cardigans, combinando com o uso de bota e coturnos, sendo um look bem adaptável'', reforça Carol.

Se quiser mais inspirações para usar o slip dress, confira algumas análises feita pela reportagem de famosas que viraram fãs do vestidinho que desliza pelo corpo:

Lellê com um slip dress de cetim preto Crédito: Reprodução/Instagram

Com um pretinho nada básico, a atriz e cantora Lellê usou o slip dress com elegância e ousadia. Combinado por acessórios marcantes, óculos escuros e um salto da mesma cor, o vestido formou um look despojado e noturno.

Cleo Pires com um slip dress, cinto e bota vermelha. Crédito: Reprodução/Divulgação

O slip dress é uma peça chave e a Cleo Pires provou isso. Com uma bota de verniz vermelha, a atriz fez a sobreposição do vestido ''camisola'' com uma blusa de manga longa do seu tom de pele. Além disso, o toque do cinto e dos acessórios na mesma paleta fez toda diferença pro look!

Bruna Marquezine com o vestido que ''desliza pelo corpo'' na praia Crédito: Reprodução/Instagram