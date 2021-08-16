Modelo trans assina com mesma agência que revelou Cauã Reymond

Bernardo Rabello é uma das novas apostas do mercado da moda Crédito: @bernardorabello

O carioca Bernardo Rabello, 26 anos, é uma das novas apostas do mercado da moda. Ele é o primeiro homem transexual a fazer parte do casting da agência 40 Graus Models, a mesma que revelou o galã Cauã Reymond.

O empresário Sérgio Mattos, que descobriu o ator global, contou em entrevista a "Dyo Magazine", como aconteceu o encontro. "A gente começou a conversar em um camarim e aí ele falou que estava no momento dele de transição. Eu pensei: 'Transição?'. Nem me toquei. Ele é bonito, tem mercado. E uma determinação impressionante”.