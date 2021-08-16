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Modelo trans assina com mesma agência que revelou Cauã Reymond

Homem transgênero, Bernardo Rabello é atualmente dono do título de Mister Trans RJ 2020. Ele faz parte do casting da agência 40 Graus Models

Publicado em 

16 ago 2021 às 19:10

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 19:10

Bernardo Rabello
Bernardo Rabello  é uma das novas apostas do mercado da moda Crédito: @bernardorabello
O carioca Bernardo Rabello, 26 anos, é uma das novas apostas do mercado da moda. Ele é o primeiro homem transexual a fazer parte do casting da agência 40 Graus Models, a mesma que revelou o galã Cauã Reymond.
O empresário Sérgio Mattos, que descobriu o ator global, contou em entrevista a "Dyo Magazine", como aconteceu o encontro. "A gente começou a conversar em um camarim e aí ele falou que estava no momento dele de transição. Eu pensei: 'Transição?'. Nem me toquei. Ele é bonito, tem mercado. E uma determinação impressionante”. 
Atualmente Bernardo Rabello é dono do título de Mister Trans RJ 2020. Em novembro, ele disputa a final do Concurso Mister Brasil Trans 2021, em São Paulo.

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