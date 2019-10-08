Home
>
Moda e Beleza
>
Grife francesa Saint Laurent lança coleção de camisinhas estampadas

Grife francesa Saint Laurent lança coleção de camisinhas estampadas

Maison está vendendo cada preservativo por cerca de 1 euro na Europa e a marca optou por embalagens minimalistas que valorizam a estampa escolhida

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 09:42

 - Atualizado há 6 anos

A grife Saint Laurent deu outro status ao sexo seguro ao lançar uma linha de preservativos - e ainda estampados!

Recomendado para você

Clássico, romântico, esportivo, criativo ou sexy: saiba com qual deles você se identifica e aprenda a montar looks com mais segurança e agilidade

Vamos descobrir qual é o seu estilo na hora de se vestir?

Saiba como usar essa ferramenta ao combinar as cores das suas peças e acessórios para colorir seu guarda-roupa com muito estilo

Círculo cromático: monte looks coloridos sem medo de errar

Maju de Araújo se tornou a primeira embaixadora brasileira com síndrome de Down da L’Oréal Paris, desfilou na Fashion Week de Milão e driblou preconceitos

'Nada pode me limitar ou definir', diz a modelo com síndrome de Down

As camisinhas foram anunciadas pelo diretor criativo da grife, Anthony Vaccarello junto a campanha "Love Affair" filmada por Juergen Teller. Os modelos Anja Rubik e David Alexander Finn estrelaram a peça publicitária - que foi excluída do Instagram poucas horas após sua divulgação.

A grife está vendendo os preservativos, que vem em 6 estampas diferentes, apenas em sua loja Rive Droite, em Paris, por cerca de 1,5 euros, o que equivale a quase 6 reais.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais