Grife francesa Saint Laurent lança coleção de camisinhas estampadas

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 09:42
- Atualizado há 6 anos
A grife Saint Laurent deu outro status ao sexo seguro ao lançar uma linha de preservativos - e ainda estampados!
As camisinhas foram anunciadas pelo diretor criativo da grife, Anthony Vaccarello junto a campanha "Love Affair" filmada por Juergen Teller. Os modelos Anja Rubik e David Alexander Finn estrelaram a peça publicitária - que foi excluída do Instagram poucas horas após sua divulgação.
A grife está vendendo os preservativos, que vem em 6 estampas diferentes, apenas em sua loja Rive Droite, em Paris, por cerca de 1,5 euros, o que equivale a quase 6 reais.
