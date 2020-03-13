Drops: os novos queridinhos em moda, cuidados e beleza

As peças da marca capixaba e autoral 'Banana Pink' estão na lista. Crédito: Reprodução Instagram @bananapinklingerieclub

Acordei assim!

O efeito tint realmente pegou e se tornou um dos queridinhos das pessoas apaixonadas por make. E não só na boca como nas bochechas. Eu, aliás, sou uma delas. Sempre gostei daquele blush com carinha de corado de sol e, por isso, tô de olho no lançamento da Vult: o blush tint. Apresentado como um produtinho multifunciona, ele pode ser utilizado tanto no rosto quanto nos lábios. Tem uma textura gelatinosa, que facilita a aplicação, além de deixar o efeito bem natural.

O frescor do cítrico

Mandarina Asiática é uma fragrância da Phebo que propõe o frescor dos cítricos com um toque frutal. Ela explora as nuances vibrantes da fruta e harmoniza especiarias com as notas aquecidas de mate e âmbar, que proporcionam uma delicada sensação de conforto. Curiosidade: o óleo essencial da mandarina é extraído da casca e pode ser usado para desenvolver a imaginação e a criatividade. A colônia é produzida com álcool extra neutro e macerado. O resultado é uma fragrância com notas mais encorpadas e intensas. Não contém ingredientes de origem animal. A nova embalagem tem válvula em spray e rótulo exclusivo, assinado pelo ilustrador Gabriel Azevedo.

Novas experiências em forma de lingerie

Com o desejo de criar novas experiências sensoriais e afetivas, nasce a marca de moda íntima @bananapinklingerieclub no Estado.

Com produção autoral e feita do início ao fim com mão de obra local, a Banana Pink traz em sua primeira coleção, conforto, romantismo, suavidade e a valorização do feminino. As peças têm uma pegada delicada, mas muita personalidade e, por isso, podem desfilar por aí compondo qualquer look, não somente no underwear

Pisada ecológica

Os tênis da Vert são feitos de algodão orgânico, borracha nativa da floresta amazônica e tecidos feitos de garrafas plásticas recicladas. Nesta segunda collab com o estilista Rick Owens, a marca traz dois novos modelos, o Runner Style e o Hiking Style. O Runner Style é feito em tecido 3D de malha de lã; o material e sua tecnologia fornecem respiração, elasticidade e conforto. A fim de reduzir o uso de plástico, o detalhamento é feito a partir de materiais de óleo de mamona. Já o Hiking Style foi criado para conforto, performance e proteção em terrenos irregulares. O modelo é vegano e como alternativa à utilização de couro, o cabedal é comporto por um tecido de algodão e resíduos de milho, reduzindo também o uso de materiais à base de petróleo.

Adeus oleosidade

Por ter pele oleosa, com tendência à acne e manchas, adoro as bases com efeito matte. Entre elas, a Matte Una, da Natura. Ela minimiza visualmente a aparência dos poros, manchas e olheiras, além de uniformizar o tom da pele. Quando uso sinto minha pele menos oleosa e mais protegida, já que também tem FPS15. Contém ativos da biodiversidade brasileira, como o polissacarídeo de babaçu, que controla imediatemente o brilho.

Boca esfumada