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Drops

Drops: os novos queridinhos em moda, cuidados e beleza

Um apanhado de lançamentos que você precisa conhecer

Publicado em 13 de Março de 2020 às 15:32

Públicado em 

13 mar 2020 às 15:32
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini

As peças da marca capixaba e autoral 'Banana Pink' estão na lista. Crédito: Reprodução Instagram @bananapinklingerieclub

Acordei assim!

O efeito tint realmente pegou e se tornou um dos queridinhos das pessoas apaixonadas por make. E não só na boca como nas bochechas. Eu, aliás, sou uma delas. Sempre gostei daquele blush com carinha de corado de sol e, por isso, tô de olho no lançamento da Vult: o blush tint. Apresentado como um produtinho multifunciona, ele pode ser utilizado tanto no rosto quanto nos lábios. Tem uma textura gelatinosa, que facilita a aplicação, além de deixar o efeito bem natural.

O frescor do cítrico

Mandarina Asiática é uma fragrância da Phebo que propõe o frescor dos cítricos com um toque frutal. Ela explora as nuances vibrantes da fruta e harmoniza especiarias com as notas aquecidas de mate e âmbar, que proporcionam uma delicada sensação de conforto. Curiosidade: o óleo essencial da mandarina é extraído da casca e pode ser usado para desenvolver a imaginação e a criatividade. A colônia é produzida com álcool extra neutro e macerado. O resultado é uma fragrância com notas mais encorpadas e intensas. Não contém ingredientes de origem animal. A nova embalagem tem válvula em spray e rótulo exclusivo, assinado pelo ilustrador Gabriel Azevedo.

 Novas experiências em forma de lingerie

Com o desejo de criar novas experiências sensoriais e afetivas, nasce a marca de moda íntima @bananapinklingerieclub no Estado.
Com produção autoral e feita do início ao fim com mão de obra local, a Banana Pink traz em sua primeira coleção, conforto, romantismo, suavidade e a valorização do feminino. As peças têm uma pegada delicada, mas muita personalidade e, por isso, podem desfilar por aí compondo qualquer look, não somente no underwear

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Pisada ecológica

Os tênis da Vert são feitos de algodão orgânico, borracha nativa da floresta amazônica e tecidos feitos de garrafas plásticas recicladas. Nesta segunda collab com o estilista Rick Owens, a marca traz dois novos modelos, o Runner Style e o Hiking Style. O Runner Style é feito em tecido 3D de malha de lã; o material e sua tecnologia fornecem respiração, elasticidade e conforto. A fim de reduzir o uso de plástico, o detalhamento é feito a partir de materiais de óleo de mamona. Já o Hiking Style foi criado para conforto, performance e proteção em terrenos irregulares. O modelo é vegano e como alternativa à utilização de couro, o cabedal é comporto por um tecido de algodão e resíduos de milho, reduzindo também o uso de materiais à base de petróleo.

Adeus oleosidade

Por ter pele oleosa, com tendência à acne e manchas, adoro as bases com efeito matte. Entre elas, a Matte Una, da Natura. Ela minimiza visualmente a aparência dos poros, manchas e olheiras, além de uniformizar o tom da pele. Quando uso sinto minha pele menos oleosa e mais protegida, já que também tem FPS15. Contém ativos da biodiversidade brasileira, como o polissacarídeo de babaçu, que controla imediatemente o brilho.

Boca esfumada

O Rouge Allure Liquid Powder, da Chanel, tem um acabamento matte em pó, de longa duração, com efeito esfumado inigualável nos lábios. O batom é líquido, mas tem uma textura de segunda pele cremosa e em pó, que desliza durante a aplicação e amacia os lábios com uma sensação de conforto. O aplicador é de espuma e deixa uma camada fina nos lábios, e resultado que varia de leve a intenso.

Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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