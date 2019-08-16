Drops: confira 6 lançamentos de moda e beleza do mercado capixaba

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Laboratório de análise e tratamento dos cabelos

Com unidades no Catar, em Dubai e em Miami, acaba de chegar ao Estado o Hair Concept. Inspirado pela convicção de que nenhum produto ou tratamento se adequa a todos os cabelos, o Hair Concept é uma clínica capilar personalizada que vai além da experiência de um salão tradicional. A franquia, que fica na Praia do Canto, é a segunda unidade do Brasil. No espaço, o pontapé inicial são consultas individualizadas com químicos de cabelo. A partir de então é criado um relatório personalizado de tratamento e os produtos são feitos especificamente para cada cliente, na hora. “Sabe quando falam que o cabelo se acostuma com o xampu? Na verdade, o que acontece é que as necessidades capilares mudam. Em um determinado momento, o cabelo precisa de mais hidratação, depois de nutrição e, mais adiante, de construção, por exemplo, por conta de fatores como alterações hormonais, envelhecimento, danos externos...”, explica Roberta Gomes, quem criou o conceito do Hair Concept. Utilizando um sistema inovador de microanálise, os técnicos realizam um extenso estudo da saúde do couro cabeludo, textura e tipo de cabelo. Além disso, levam em conta efeitos climáticos, estilo de vida e tratamentos químicos anteriores que foram realizados nos fios.

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Moda e decoração infantil para descomplicar

Idealizada para as crianças e pensando em descomplicar a maternidade, por ter em um único lugar um pouco de tudo, a loja Catavento abriu suas portas no Shopping da Terra, no Centro de Vila Velha, trazendo marcas conceituadas do mundo fashion infantil, além de uma linha completa de móveis para o quarto dos bebês, artigos de decoração, enxoval completo e roupa de saída da maternidade para os recém-nascidos. A loja contempla no seu mix até a numeração 08 anos e possui uma linha especial ‘Tal pai, tal filho’ ou ‘Tal mãe, tal filha’, com roupas iguais para os papais e mamães. Dentre as marcas estão Camu Camu, Mundo Céu, Calvin Klein, Gambo Premium Shoes, Quater, Divicar, Abstratto, entre outras.

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Turbine a hidratação com o poder da água

A Natura acaba de lançar o Chronos Acqua Biohidratante Renovador. Ele promove a recarga instantânea de hidratação e ainda estimula a pele a se auto-hidratar de forma inteligente, promovendo a hidratação nos níveis ideais por mais tempo. Tudo isso é possível graças à sua tecnologia: a hidratação ativa, prebiótica e inteligente. Ativa porque estimula os 5 mecanismos naturais de hidratação, estimulando sua pele a produzir o que ela realmente precisa. Prebiótica porque mantém o equilíbrio da microbiota da sua pele – conjunto de micro-organismos que vivem normalmente em nossa pele e são importantes para manter a pele saudável –, ajudando a fortalecer a barreira cutânea e aumentar os níveis de hidratação. Inteligente porque entende que cada região do nosso rosto tem necessidades diferentes de hidratação e promove uma ação direcionada para cada região. A fevillea, ativo exclusivo da biodiversidade brasileira, estimula mecanismos naturais de produção de ácido hialurônico, aumentando os níveis de água até as camadas mais profundas. Já o prebiótico é responsável por manter o equilíbrio da microbiota. E o ácido hialurônico-BT aumenta os níveis de hidratação imediatamente, ajudando a reduzir os sinais visíveis de ressecamento.

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Cuide-se e acalme a sua pele

Cuide-se Bem Acalma é a nova linha de cuidados pessoais do Boticário. Hipoalergênica, ela foi testada por dermatologistas especialmente para pessoas que têm a pele sensível, que fica facilmente irritada. Para controlar essa situação, é preciso apostar em produtos com fórmulas específicas a partir de ingredientes que não causem sensibilidade. Pensando nisso, a marca escolheu o extrato de Aloe Vera para ser o principal componente da linha, uma planta conhecida por benefícios de efeitos calmantes e hidratação, além de uma fragrância deliciosa e hipoalergênica. O cuidado com a pele sensível deve estar presente em todas as etapas: a limpeza deve ser feita com produtos suaves e específicos e para isso a linha conta com Sabonete em Barra e Líquido. Na hidratação, há a manteiga de Karité, que garante hidratação extra, presente nas loções de 400ml e 200ml e ainda no creme de mãos. O antitranspirante em creme vem como plus para que nenhuma parte do corpo fique sem cuidados. Os frascos e bisnagas são feitos com plástico vegetal, produzido a partir do bagaço da cana-de-açúcar, em vez do tradicional plástico produzido com petróleo.

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Primer capilar para tinturas

O primer é um dos produtos que entrou de vez nos itens básicos da maquiagem. Com o objetivo de manter, realçar e fixar a base e o corretivo por mais tempo, além de minimizar linhas de expressão e poros, o item já virou queridinho das mulheres. Pensando nisso, a Embelleze apostou nessa tecnologia para levar para os cabelos um produto que resolva um dos principais problemas de quem pinta o cabelo: a durabilidade da cor. Através de sua marca de tinturas, a Maxton, a empresa acaba de lançar o Color Power - o primeiro primer capilar para tinturas. Deve ser usado antes de pintar os cabelos, pra garantir uma megafixação da cor, além de deixá-la mais viva e vibrante por mais tempo, com resultado garantido até 12 lavagens. Com os cabelos secos e livres de resíduos, basta borrifar o produto até que os fios fiquem úmidos. Depois é só , secar com o secador e aplicar a tintura.

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Pijamas sofisticados e confortáveis para curtir inverno