Cringe: 5 looks dos Millennials que estão cancelados pela geração Z

A pergunta da semana é: você é cringe? Desde que o assunto viralizou na internet, após a criadora de conteúdo Carol Tchulim fazer a seguinte pergunta na rede social: "por favor jovens da geração Z, me contem o que vocês acham um mico nos Millennials? (acho que falar mico já passou, é cringe né)", não se fala em outra coisa.
E a rixa foi declarada entre os Millennials e a Geração Z, já que esta última declarou que algumas atitudes usadas pela primeira são "vergonha alheia". E sobrou até para a moda, já que alguns looks foram canceladas pelos adolescentes. Onde já se viu, segundo eles, usar calça skinny e de cintura baixa? Aqui, listamos cinco looks da geração Y que estão cancelados pela Geração Z.
JEANS SKINNY
A calça skinny bem aderente ao corpo foi um clássico, sobrevivendo há várias temporadas. Mas agora, segundo a geração Z, é cafona. Quem (da geração Y, claro?!) não lembra de Gisele Bündchen e Kate Moss usando o modelo? Também era uniforme das bandas de indie rock .
Jeans escuros, em cinza ou azul, sem manchas, bordados ou rasgos... Tem para todos os gostos. Na hora de compor o visual, uma das dicas é usar a lei das compensações: ajustou embaixo? Dê uma folga para a parte de cima. Ou seja: como a skinny marca as pernas, blusas ou camisetas folgadas. Mas a geração Z é categórica: a look não é mais hypado.
SAPATILHA BICO REDONDO
E as sapatilhas de bico redondo? Um clássico. O calçado já foi tendência e o look certo para o trabalho ou happy hour. Além do bico redondo, os modelos bicolores são clássicos eternos e deixam qualquer produção mais charmosa. Sapatilha + calça skinny já foi a combinação sem erro. No passado mesmo, porque segundo a cartilha da geração Z hoje elas são consideradas bregas.
BRINCO DE ARGOLA
Simples e finas, as argolas já foram um sucesso, porque para a geração Z não existe essa hipótese. . Quanto maior, melhor, os chamados maxi acessórios. E para provar que não é cafona, até Bruna Marquezine usou em 2018, na sua temporada de férias na Grécia. E alguém vai discordar de Rihanna? Se antes eram usadas com cabelos presos, agora não tem mais isso. Só pelas millenials, claro.
COLETE DE TRICÔ
A peça fazia sucesso no armário das nossas vovós, mas pelo visto não estará no guarda-roupa dos jovens. Mesmo que, recentemente, diversas marcas apostaram na volta do colete de tricô. Usado no estilo oversized, com ombreiras, fugindo da tradicional gola V e optando por uma gola canoa, existem várias maneiras de usar a peça que se tornou 'cringe'.
CINTURA BAIXA
Outro clássico dos anos 90. As calças de cintura baixa davam um ar 'sexy sem ser vulgar'. A peça é ideal para quem não é tão fã de saias e vestidos. E a calça jeans é básica e pode ser combinada com várias outras peças. Mas só é tendência para turma que fala 'pagar boletos', que bebe cerveja "litrão" e adora tomar café da manhã. Para a geração Z é 'cringe'. Em bom português, 'vergonha alheia'.