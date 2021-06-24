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Cringe: 5 looks dos Millennials que estão cancelados pela geração Z

A Geração Z declarou ser 'vergonha alheia' usar jeans skinny, sapatilha de bico redondo e calça de cintura baixa

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 18:30

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

24 jun 2021 às 18:30
Brinco de argola
A cantora Rihana é adepta das argolas grandes Crédito: Reprodução Pinterest
A pergunta da semana é: você é cringe? Desde que o assunto viralizou na internet, após a criadora de conteúdo Carol Tchulim fazer a seguinte pergunta na rede social: "por favor jovens da geração Z, me contem o que vocês acham um mico nos Millennials? (acho que falar mico já passou, é cringe né)", não se fala em outra coisa. 
E a rixa foi declarada entre os Millennials e a Geração Z, já que esta última declarou que algumas atitudes usadas pela primeira são "vergonha alheia". E sobrou até para a moda, já que alguns looks foram canceladas pelos adolescentes. Onde já se viu, segundo eles, usar calça skinny e de cintura baixa? Aqui, listamos cinco looks da geração Y que estão cancelados pela Geração Z.

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JEANS SKINNY

Jeans skinny
O jeans skinny é um clássico da moda Crédito: Reprodução Pinterest
A calça skinny bem aderente ao corpo foi um clássico, sobrevivendo há várias temporadas. Mas agora, segundo a geração Z, é cafona. Quem (da geração Y, claro?!) não lembra de Gisele Bündchen e Kate Moss usando o modelo? Também era uniforme das bandas de indie rock .
Jeans escuros, em cinza ou azul, sem manchas, bordados ou rasgos... Tem para todos os gostos. Na hora de compor o visual, uma das dicas é usar a lei das compensações: ajustou embaixo? Dê uma folga para a parte de cima. Ou seja: como a skinny marca as pernas, blusas ou camisetas folgadas. Mas a geração Z é categórica: a look não é mais hypado.

SAPATILHA BICO REDONDO

Sapatilha
Sapatilha  era look certo para o trabalho Crédito: Reprodução Pinterest
E as sapatilhas de bico redondo? Um clássico. O calçado já foi tendência e o look certo para o trabalho ou happy hour. Além do bico redondo, os modelos bicolores são clássicos eternos e deixam qualquer produção mais charmosa. Sapatilha + calça skinny já foi a combinação sem erro. No passado mesmo, porque segundo a cartilha da geração Z  hoje elas são consideradas bregas.

BRINCO DE ARGOLA

Brinco de argola
Rihanna mostrando como se usar a argola Crédito: Reprodução/ Pinterest
Simples e finas, as argolas já foram um sucesso, porque para a geração Z não existe essa hipótese. . Quanto maior, melhor, os chamados maxi acessórios. E para provar que não é cafona, até Bruna Marquezine usou em 2018, na sua temporada de férias na Grécia. E alguém vai discordar de Rihanna? Se antes eram usadas com cabelos presos, agora não tem mais isso. Só pelas millenials, claro. 

COLETE DE TRICÔ

Colete de tricô
Colete de tricô Crédito: @AUDE_JULIE/ Reprodução Pinterest
A peça fazia sucesso no armário das nossas vovós, mas pelo visto não estará no guarda-roupa dos jovens. Mesmo que, recentemente, diversas marcas apostaram na volta do colete de tricô. Usado no estilo oversized, com ombreiras, fugindo da tradicional gola V e optando por uma gola canoa, existem várias maneiras de usar a peça que se tornou 'cringe'.

CINTURA BAIXA

cintura baixa
Sexy sem ser vulgar: aposte na cala de cintura baixa Crédito: Reprodução Pinterest
Outro clássico dos anos 90. As calças de cintura baixa davam um ar 'sexy sem ser vulgar'. A peça é ideal para quem não é tão fã de saias e vestidos. E a calça jeans é básica e pode ser combinada com várias outras peças. Mas só é tendência para turma que fala 'pagar boletos', que bebe cerveja "litrão" e adora tomar café da manhã. Para a geração Z é 'cringe'. Em bom português, 'vergonha alheia'.

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