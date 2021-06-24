Cringe: 5 looks dos Millennials que estão cancelados pela geração Z

A cantora Rihana é adepta das argolas grandes Crédito: Reprodução Pinterest

E a rixa foi declarada entre os Millennials e a Geração Z, já que esta última declarou que algumas atitudes usadas pela primeira são "vergonha alheia". E sobrou até para a moda, já que alguns looks foram canceladas pelos adolescentes. Onde já se viu, segundo eles, usar calça skinny e de cintura baixa? Aqui, listamos cinco looks da geração Y que estão cancelados pela Geração Z.

JEANS SKINNY

O jeans skinny é um clássico da moda Crédito: Reprodução Pinterest

A calça skinny bem aderente ao corpo foi um clássico, sobrevivendo há várias temporadas. Mas agora, segundo a geração Z, é cafona. Quem (da geração Y, claro?!) não lembra de Gisele Bündchen e Kate Moss usando o modelo? Também era uniforme das bandas de indie rock .

Jeans escuros, em cinza ou azul, sem manchas, bordados ou rasgos... Tem para todos os gostos. Na hora de compor o visual, uma das dicas é usar a lei das compensações: ajustou embaixo? Dê uma folga para a parte de cima. Ou seja: como a skinny marca as pernas, blusas ou camisetas folgadas. Mas a geração Z é categórica: a look não é mais hypado.

SAPATILHA BICO REDONDO

Sapatilha era look certo para o trabalho Crédito: Reprodução Pinterest

E as sapatilhas de bico redondo? Um clássico. O calçado já foi tendência e o look certo para o trabalho ou happy hour. Além do bico redondo, os modelos bicolores são clássicos eternos e deixam qualquer produção mais charmosa. Sapatilha + calça skinny já foi a combinação sem erro. No passado mesmo, porque segundo a cartilha da geração Z hoje elas são consideradas bregas.

BRINCO DE ARGOLA

Rihanna mostrando como se usar a argola Crédito: Reprodução/ Pinterest

Simples e finas, as argolas já foram um sucesso, porque para a geração Z não existe essa hipótese. . Quanto maior, melhor, os chamados maxi acessórios. E para provar que não é cafona, até Bruna Marquezine usou em 2018, na sua temporada de férias na Grécia. E alguém vai discordar de Rihanna? Se antes eram usadas com cabelos presos, agora não tem mais isso. Só pelas millenials, claro.

COLETE DE TRICÔ

Colete de tricô Crédito: @AUDE_JULIE/ Reprodução Pinterest

A peça fazia sucesso no armário das nossas vovós, mas pelo visto não estará no guarda-roupa dos jovens. Mesmo que, recentemente, diversas marcas apostaram na volta do colete de tricô. Usado no estilo oversized, com ombreiras, fugindo da tradicional gola V e optando por uma gola canoa, existem várias maneiras de usar a peça que se tornou 'cringe'.

CINTURA BAIXA

Sexy sem ser vulgar: aposte na cala de cintura baixa Crédito: Reprodução Pinterest