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Beleza no Carnaval

Costureiros salvam o look de carnaval de quem quer economizar na folia

Os profissionais são os grandes protagonistas dos foliões que vão curtir a festa

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 15:35
Plumas e muito brilho acompanham as agulhas nessa época. Crédito: Reprodução Instagram @soniepriatelie
Carnaval chegando, todo mundo contando os dias pra se jogar na folia. Todos os anos, há quem esteja disposto a investir muito no look, outros nem tanto e é para esses últimos que a boa e velha costureira surge como a forma ideal de arrasar no visual gastando menos.
O ofício de costureira sempre foi muito presente na folia, seja nas fantasias bastante elaboradas ou no visual dos foliões. As pessoas gostam de se vestir de um jeito original nessa época e fica ainda melhor sem precisar comprometer o orçamento. Por esses e outros fatores, pra todo mundo aparecer lindo na festa, elas  e eles  trabalham muito até entregar o look de cada carnavalesco e folião.
"Na reta final, a gente não tem hora para encerrar o expediente por aqui"
Lucas Borges - Costureiro e estilista
Lucas Borges é costureiro há 32 anos e também desenha as peças que produz. Ele atua com sua equipe em um ateliê na Praia de Carapebus, em Serra, onde são produzidas fantasias para a escola Mocidade da Praia e inúmeros lookinhos para os foliões que não estão dispostos a correr o risco de ter alguém com o mesmo visual no Sambão. As demandas das pessoas surgem mais perto do carnaval mesmo, elas trazem as inspirações e nós reproduzimos ou adaptamos, conta o profissional.
Quando os dias de agito vão se aproximando, a produção aumenta, sempre há quem deixe pra última hora  e chega no ateliê com aquele print básico da roupa que precisa pra usar no dia seguinte. A produção das escolas eu começo em julho do ano anterior, como as pessoas sabem que costuramos para o carnaval, elas sempre nos procuram pra peças mais elaboradas. Na reta final, a gente não tem hora para encerrar o expediente por aqui., explica Lucas.
Sônia e Priscila Mendonça dividem um ateliê há mais de 15 anos e contam que a procura é bem alta nessa época. São muitas encomendas, peças sob medida, ajustes, customizações e reformas, esse período é bastante movimentado, muito trabalho, explica Priscila.
As pricipais demandas do carnaval são as customizações. Crédito: Reprodução Instagram @soniaepriatelie
"Trabalhamos com amor e por amor à profissão"
Priscila Mendonça - Costureira
Sobre a profissão que escolheram, Priscila conta que ambas têm muito orgulho e sentem-se realizadas ao ver os clientes satisfeitos.Trabalhamos com amor e por amor à profissão, empenhadas em propagar o consumo consciente, procurando reaproveitar e trazer uma nova cara às peças, complementa.

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