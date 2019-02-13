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Moda na folia

Passo a passo: duas formas de customizar o abadá para o carnaval

Consultora de Estilo e Imagem criou dois estilos diferentes e versáteis de amarrações; veja vídeo
Ana Luiza Oliveira

Ana Luiza Oliveira

Publicado em 

13 fev 2019 às 20:03

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 20:03

Os abadás podem não agradar a todos, mas com as customizações eles ficam estilosos e prontos para a folia Crédito: Reprodução/ Instagram
O esquenta para o carnaval já está a todo vapor em muitos estados. E no Espírito Santo a folia chega mais cedo com o Carnaval de Vitória, no Sambão do Povo, uma semana antes do feriadão nacional.
E para quem vai curtir (literalmente) de camarote, os abadás são essenciais, pois garantem acesso fácil e melhor identificação no local. Porém, algumas camisetas podem não agradar a todos, e muitos optam pela personalização da peça. Com esse intuito, desafiamos a consultora de estilo e imagem Brunella Sgaria a criar dois estilos diferentes e versáteis de amarrações para os abadás.
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Brunella usou como modelo uma blusa branca, neutra, para dar a ideia do abadá. A primeira produção foi feita usando um truque fácil, prático, e que deixa qualquer peça mais estilosa: o elástico para prender a blusa. A ideia foi deixar o look despojado, sem ter que cortar o abadá. Porém, com esse truque também é possível cortar a gola, e as mangas da camisa, deixando mais cavado e ousado.
Na segunda produção, a consultora optou por fazer um corte na peça. O abadá se transformou em uma blusa super coringa, que permite uma amarração simples, porém nada discreta. Além disso, Brunella esclareceu que com esse modelo é possível compor produções com croppeds de paetês, neons, ou estampados, junto com acessórios, e tudo o que deixe o look mais carnavalesco.
APRENDA A FAZER
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