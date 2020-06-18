5 passos para deixar o seu armário mais funcional

Ninguém merece ter o armário lotado e não saber o que vestir na hora de sair, né? Mas, sim, acontece. Mas saiba que é possível criar vários looks descolados e estilosos misturando peças que, a princípio, você não imaginava. E nem é preciso ter tantas roupas assim. Bastar ter informação de moda, criatividade e saber como combinar. Confira no vídeo e nas dicas detalhadas abaixo:

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1. A PEÇA ESTÁ EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?

Se a peça está descosturada, com um fecho quebrado ou botão a menos, leve a uma costureira.

Se o conserto não for possível ou se estiver muito manchada, ela deve sair do seu guarda-roupa.

2. QUANDO FOI A ÚLTIMA VEZ QUE VOCÊ USOU?

Se você não usou esta roupa no último ano, ou usou apenas uma vez nesse período, bem provável que ela não seja necessária no seu armário.

3. ATENDE ÀS SUAS NECESSIDADES?

A roupa é confortável? Pense no seu dia a dia e se ela permite que você execute suas atividades de forma confortável e adequada.

4. COMO É O CAIMENTO?

Você gosta de como a roupa fica em você? Se ela não fica tão bem, mas tem como ajustar, leve em uma costureira. Se não, essa peça pode sair.

5. FAZ PARTE DO SEU ESTILO?

A peça vai te ajudar a criar looks que refletem seu estilo?

Consegue pensar em pelo menos 3 combinações com esse item?

Se sim, a roupa fica.

DICAS BÔNUS

A roupa tem valor sentimental?

Você pode guardar as roupas que você usou em momentos importantes. Mas lembre-se de fazer um planejamento para lavagem periódica. Roupa que não é cuidada, estraga.

Vou tirar a roupa do armário mesmo! Estou decidida! Mas e aí?! O que fazer?

Você tem algumas opções:

- Doações para igrejas ou instituições

- Bazar entre amigas

- Vender para lojas que funcionam como bazar