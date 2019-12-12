Estreia nesta sexta, 13, a websérie #agente

Estreia nesta sexta-feira, 13, a websérie #agente, um papo de sofá descontraído entre três integrantes da Revista.ag - a editora Mariana Perini, a cronista Maria Sanz, a colunista de comportamento Luciana Almeida - e um convidado, "especialista" no tema que será abordado.
O #agente é gravado no Studio Maria Sanz em um ambiente cheio de personalidade, e a primeira temporada terá seis episódios, sendo um por semana.
No primeiro, que estreia amanhã, vamos falar justamente sobre a importância das estreias na vida da gente, e o nosso convidado é o psicólogo e bailarino Felipe Salles, explica Mariana Perini. Para ela, por ser psicólogo e estar sempre no palco, Felipe tem uma visão muito rica do tema.
Telespectadora do GNT, canal de TV fechado da Globo, Mariana conta que se inspirou no Saia Justa pra criar o #agente. Assistia e ficava pensando que poderia ser muito legal regionalizar a ideia, mas levando sempre um convidado para o sofá.
"Trocar experiências e pontos de vista sempre ampliam o nosso olhar sobre a vida e sobre as pessoas", diz Luciana. "É como a gente sempre diz depois de uma conversa abissal entre nós: 'ah, se isso tivesse sido gravado!' De algum modo, registar o conteúdo de uma roda de conversa é salvar a cena de um improviso, tem pureza e é rico. Adorei gravar essa temporada. Que venham muitas outras", acrescenta Maria.
A ideia é tratar dos mesmos temas leves, abordados nas páginas da revista, seja a do site (https://www.agazeta.com.br/revista-ag) ou da edição impressa, aos sábados.
Essa primeira temporada já foi gravada, mas a gente quer muito que, a partir dela, os internautas participem com sugestões de assuntos a serem discutidos e de nomes para levarmos para o nosso sofá, acrescenta Mariana.
Veja o que vai rolar nos próximos episódios: