Estreia nesta sexta, 13, a websérie #agente

O repórter Guilherme Sillva, a colunista Luciana Almeida, o operador de áudio Daivison Borges, a cronista Maria Sanz, o cinegrafista Rafael Zambe e a editora da Revista.ag, Mariana Perini Crédito: Divulgação

Estreia nesta sexta-feira, 13, a websérie #agente, um papo de sofá descontraído entre três integrantes da Revista.ag - a editora Mariana Perini, a cronista Maria Sanz, a colunista de comportamento Luciana Almeida - e um convidado, "especialista" no tema que será abordado.

O #agente é gravado no Studio Maria Sanz em um ambiente cheio de personalidade, e a primeira temporada terá seis episódios, sendo um por semana.

Telespectadora do GNT, canal de TV fechado da Globo, Mariana conta que se inspirou no Saia Justa pra criar o #agente. Assistia e ficava pensando que poderia ser muito legal regionalizar a ideia, mas levando sempre um convidado para o sofá.

"Trocar experiências e pontos de vista sempre ampliam o nosso olhar sobre a vida e sobre as pessoas", diz Luciana. "É como a gente sempre diz depois de uma conversa abissal entre nós: 'ah, se isso tivesse sido gravado!' De algum modo, registar o conteúdo de uma roda de conversa é salvar a cena de um improviso, tem pureza e é rico. Adorei gravar essa temporada. Que venham muitas outras", acrescenta Maria.

A ideia é tratar dos mesmos temas leves, abordados nas páginas da revista, seja a do site (https://www.agazeta.com.br/revista-ag) ou da edição impressa, aos sábados.

Essa primeira temporada já foi gravada, mas a gente quer muito que, a partir dela, os internautas participem com sugestões de assuntos a serem discutidos e de nomes para levarmos para o nosso sofá, acrescenta Mariana.