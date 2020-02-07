Abrindo o baú: A advogada que deixou o escritório e virou cozinheira

A advogada Juliana Neis cresceu dentro do universo da gastronomia. A madrinha tinha restaurante em São Paulo, e a bisavó e a avó cozinhavam muuuuito. Além disso, os pais sempre gostaram de festa com mesa farta. Tudo sempre girou ao redor da mesa, lembra. Não à toa ela, que é advogada, acabou largando o escritório para fazer sucesso na cozinha. Trabalhava no escritório e passava o dia pesquisando comidas e planejando jantares para os meus amigos. Fiz um Instagram para postar as fotos dos jantares e surgiu o interesse por encomendas. Hoje ela faz sucesso com seus pratos. São novos sabores, porque um prato é uma tela em branco. A arte de cozinhar vai desde um arroz de rabada a uma terrine de queijo grana padano com mel trufado. O que importa é ser prazeroso, é alimentar a alma, conta ela que cozinha em casa e finaliza os pratos nas festas.