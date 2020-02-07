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Trajetória

Abrindo o baú: A advogada que deixou o escritório e virou cozinheira

Juliana Neis faz sucesso na cidade cozinhando para festas e eventos

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 19:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 19:53
A advogada Juliana Neis cresceu dentro do universo da gastronomia. A madrinha tinha restaurante em São Paulo, e a bisavó e a avó cozinhavam muuuuito. Além disso, os pais sempre gostaram de festa com mesa farta. Tudo sempre girou ao redor da mesa, lembra. Não à toa ela, que é advogada, acabou largando o escritório para fazer sucesso na cozinha. Trabalhava no escritório e passava o dia pesquisando comidas e planejando jantares para os meus amigos. Fiz um Instagram para postar as fotos dos jantares e surgiu o interesse por encomendas. Hoje ela faz sucesso com seus pratos. São novos sabores, porque um prato é uma tela em branco. A arte de cozinhar vai desde um arroz de rabada a uma terrine de queijo grana padano com mel trufado. O que importa é ser prazeroso, é alimentar a alma, conta ela que cozinha em casa e finaliza os pratos nas festas.

Eu adoro.

O elefante, que também tenho tatuado, representa sorte e sabedoria, acredito que, mesmo devagar, chegamos longe.
Tenho nos livros um grande refúgio, adoro entrar num novo universo e ficar submersa numa boa história.
A paixão pela gastronomia é representada pelas tábuas que monto para receber, e que são criações minhas. Elas me mostram que não há limite para a criatividade.
Um bom azeite muda qualquer preparo. É a minha maior perdição quando se fala em gastronomia, tenho vontade de experimentar todos.
O pingente da Carolina Neves, que é uma das minhas maiores inspirações, e o anel da minha avó, que representa minhas duas avós, minhas saudades diárias.
O manjericão se tornou a logo da minha marca. Tenho plantado em casa e amo o cheiro e o frescor que ele traz pros pratos. Me apaixono por seu aroma todos os dias.

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