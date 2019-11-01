Abrindo o Baú:  Leide Viero é designer de sucesso; veja vídeo

Há 20 anos a paranaense Leide Viero Campos trabalha com moda. Começou com o desejo de ter a independência financeira. Minha irmã mais velha trabalhava gerenciando uma loja de acessórios de Maringá. Um dia ela me levou para fazer um teste, e a proprietária me adorou. Ali iniciava meu primeiro emprego na área de moda, conta. Anos depois fez carreira em marcas renomadas. Veio para o Espírito Santo acompanhando o marido, Jean, que era representante do grupo Morena Rosa. Aqui se formou em moda, começou a produzir acessórios e criou uma marca que leva seu nome. O amor pelos acessórios foi arrebatador, sou apaixonada por eles e pelo poder transformador que eles têm em uma produção, conta ela, que vende para o Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Leide faz 4 coleções por ano, desenvolvendo peças atemporais e clássicas. São peças que podem ser usadas tanto em looks básicos quanto em produções para uma festa, diz ela que é fã da designer Camila Klein.