Abrindo o Baú:  Leide Viero é designer de sucesso; veja vídeo

Há 20 anos a paranaense Leide Viero Campos trabalha com moda. Começou com o desejo de ter a independência financeira. Minha irmã mais velha trabalhava gerenciando uma loja de acessórios de Maringá. Um dia ela me levou para fazer um teste, e a proprietária me adorou. Ali iniciava meu primeiro emprego na área de moda, conta. Anos depois fez carreira em marcas renomadas. Veio para o Espírito Santo acompanhando o marido, Jean, que era representante do grupo Morena Rosa. Aqui se formou em moda, começou a produzir acessórios e criou uma marca que leva seu nome. O amor pelos acessórios foi arrebatador, sou apaixonada por eles e pelo poder transformador que eles têm em uma produção, conta ela, que vende para o Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Leide faz 4 coleções por ano, desenvolvendo peças atemporais e clássicas. São peças que podem ser usadas tanto em looks básicos quanto em produções para uma festa, diz ela que é fã da designer Camila Klein.
Coleção.
As cartas que recebia do Jean, o meu marido, quando começamos a namorar, em 1995. Tenho muitas delas e as guardo com muito carinho.
De Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Ela é minha grande intercessora. O livro, a imagem e a bolsa estão sempre comigo e fazem parte do meu dia a dia.
As roupas que meus filhos João Gabriel e Leonardo usaram no dia do batizado. A de marinheiro foi do Biel, que tem 15 anos, e a branca do Leo, de 12. São peças de roupas especiais.
Essa xícara de café que eu amo, tomo café nela todos os dias. Ela é personalizada com o símbolo da minha marca. Ganhei de uma amiga há alguns anos.
Os alicates. Eles representam o meu trabalho. Criar peças da Leide Viero é o que eu mais amo fazer.
De óculos de grau. Eu não vivo sem, e eles fazem parte do meu visual. Gosto de variar os modelos, e quanto maior a armação, melhor.