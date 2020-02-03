5 segredos de Jennifer Lopez, estrela do Super Bowl aos 50 anos

Jeniffer Lopez Crédito: Arquivo A Gazeta

A cantora Jennifer Lopez foi a grande estrela do show de intervalo do Super Bowl, na noite de ontem (02 de fevereiro) em Miami. Aos 50 anos, ela está ainda mais linda. Aqui revelamos alguns segredos (de uma vida muito regrada) da estrela. Vale anotar as dicas, porque não é qualquer pessoa que chega nesta idade pisando tanto quanto J.Lo.

1 - Sono precioso: O sono é algo precioso na rotina da cantora. Em entrevistas ela já revelou que dorme pelo menos de 7 a 9 horas todos os dias. Esse número aumenta na folga para 10 ou 11 horas de sono. Ela também não bebe, não fuma e vive uma vida muito limpa.

2 - Que pele: J.Lo. já revelou também que nunca tomou sol quando jovem. Ela também não tomo nada com cafeína. "Isso realmente destrói sua pele à medida em que você envelhece, declarou à revista Us Weekly.

3 - Rotina de treino: Inclui ioga, circuito de exercícios e levantamento de peso. "Sinto que, quanto mais velho você fica, mais perde músculos", já disse a diva.

4 - Produto preferido: Apesar de preferir deixar um ar de mistério sobre seus produtos preferidos, sabe-se que Jennifer adora o célebre Crème de la Mer. Mais que isso: a diva usa o hidratante, famoso por ser um dos mais caros do mundo, da cabeça aos pés.