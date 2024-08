Saiu a lista dos 30 finalistas do Curso de Residência em Jornalismo

Representantes do ES, MG, SP e SC serão entrevistados a partir da próxima segunda-feira (05) por uma banca de profissionais da Rede Gazeta. Programa de imersão começa no dia 14 de agosto

Após uma disputa que começou com 97 candidatos, o Curso de Residência em Jornalismo passa, a partir da próxima segunda-feira (05), para a última etapa do processo seletivo: as entrevistas individuais. Seguem na disputa egressos e estudantes na fase final dos cursos superiores de Jornalismo, Letras, Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas e Teatro, além dos cursos técnico em Rádio e TV e tecnólogo em Segurança Pública.