Maior veículo de comunicação do ES reforça seu compromisso com o capixaba: a transparência

Desde 2021, A Gazeta aderiu aos indicadores de credibilidade do The Trust Project - um consórcio internacional de veículos de comunicação que tem o objetivo de estabelecer diretrizes de atuação para redações de todo o mundo, visando à transparência

Redação de A Gazeta: credibilidade e transparência são principais valores do veículo. (Carlos Alberto Silva)

A confiança é a base de qualquer relacionamento, inclusive, no mundo virtual. Na expressão "navegar na web", é possível fazer uma metáfora de que no oceano de informações que é a internet, a credibilidade é o "farol" que guia quem navega na busca de conteúdo confiável.

Para guiar os navegantes, em julho de 2021, A Gazeta se juntou ao The Trust Project, um consórcio internacional de veículos de comunicação que tem o objetivo de estabelecer diretrizes de atuação para redações de todo o mundo, visando a reforçar a confiabilidade das informações que chegam ao público.

”A gente trabalha uma sensação de confiança cada vez maior com as pessoas que nos leem. A adesão ao projeto traz uma manutenção do sentimento de credibilidade que A Gazeta tem. As pesquisas indicam que o termo ‘credibilidade’ é muito citado quando as pessoas que são consultadas são perguntadas sobre ‘A Gazeta’. Isso traz uma missão de busca por uma maturidade cada vez maior na gestão do nosso jornalismo”, afirma o editor de performance do site A Gazeta, Aglisson Lopes.

Traduzindo para o português, o The Trust Project pode ser chamado de “Projeto de Credibilidade", e é uma organização independente sem fins lucrativos que reúne mais de 200 empresas de destaque na produção de notícias em todo o mundo, como o The Economist, do Reino Unido, e o La Prensa, do Panamá. O processo de certificação de A Gazeta levou mais de um ano e reforçou o compromisso da marca, construído durante seus 95 anos de história, com os leitores.

“Esse tipo de relacionamento vai trazer uma identidade própria nossa. A gente não quer só pageview, usuário único, não quer só audiência. A gente também quer construir algo que tenha valor e que seja transparente com as pessoas”, complementa o editor.

A Rede Gazeta, aliás, venceu a categoria "Sociedade", em âmbito regional, do Prêmio Aberje 2023, promovido pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje). A empresa foi reconhecida pelo projeto Informação de Verdade, que integra uma série de estratégias que combatem a desinformação, incluindo a participação de A Gazeta no The Trust Project. No próximo dia 11, a Rede Gazeta concorre em São Paulo com esse projeto a etapa nacional da premiação.

Indicadores de confiança

Ao todo, 8 indicadores são utilizados pelos veículos associados ao The Trust. São eles:

Disponibilizar uma página que contenha as melhores práticas de A Gazeta conforme o Trust (código de ética, política de diversidade, política de correções, estrutura organizacional, manual de conduta, política de autores e créditos, fontes anônimas etc). Você pode acessar a página clicando aqui;

Disponibilizar páginas específicas para cada autor de A Gazeta, com informações como canais de contato, formação, histórico, prêmios, idiomas, entre outras;

Ser claro ao inserir referências nos conteúdos de A Gazeta, preferencialmente com link para a fonte original da referência;

Oferecer elementos que facilitem ao leitor compreender a distinção entre notícia comum, opinião e conteúdo pago;

Sempre que possível explicar por qual motivo determinada reportagem investigativa foi realizada e os métodos que envolveram sua produção, bem como comunicar os impactos provocados pelo trabalho jornalístico;

Ser transparente em relação a erros, corrigi-los o quanto antes e explicitar ao leitor tais correções de forma clara, dentro do próprio conteúdo. O mesmo vale para atualizações que alterem o contexto de determinada história;

Estar comprometido com a diversidade de vozes em todo o processo de produção de notícias;

Oferecer estrutura para que o leitor possa acionar a Redação para sugestões e questionamentos e seja respondido de forma ágil e clara;

Oferecer elementos que facilitem ao leitor entender em que local determinada história foi publicada.

Os indicadores são considerados um "padrão de excelência" no que se refere à transparência no jornalismo. Isso envolve desde canais com destaque para que os leitores possam apontar erros ou sugestões, elementos que sinalizam correções nos conteúdos, páginas dos autores com informações e canais de contato e sinalizações mais claras para diferenciar conteúdos noticiosos de opinião ou publicidade.

Para quem quer anunciar na empresa, explica o analista de Marketing da Rede Gazeta Thiago Almeida, o The Trust tem um efeito de fortalecimento da marca A Gazeta. “Os clientes querem estar com a gente. Com uma chancela dessa do The Trust, isso fortalece ainda mais você enquanto marca, enquanto cliente. Eles entendem que o trabalho que fazemos aqui é de verdade”, afirma.

A responsabilidade faz parte dos valores da empresa que fala todos os dias com milhares de capixabas. Para o analista, o maior valor de integrar o consórcio é demonstrar o compromisso da Rede Gazeta com o público e, principalmente, com o Espírito Santo. “O The Trust tem essa função de trazer luz e veracidade ao mundo. É um selo que mostra que temos um compromisso com a verdade e temos um compromisso com o nosso público: nosso leitor, ouvinte, telespectador. Somos uma empresa que está atenta a esses valores”, reforça Thiago.

Você sabia?

A Gazeta e The Trust Project já venceram um prêmio internacional de jornalismo. A "Digital Latam Media Awards" da Associação Mundial de Jornais e editores de Notícias (WAN-IFRA) premiou a experiência de A Gazeta ao adotar os indicadores de credibilidade do The Trust Project, na categoria "Melhor iniciativa de credibilidade". O evento ocorreu em 16 de maio de maio de 2023 e quem recebeu o prêmio em mãos foi o editor de performance de A Gazeta, Aglisson Lopes, que liderou o trabalho de ingresso ao Trust, em parceria com as editoras Gisele Arantes e Carol Rodrigues.

*Carla Nigro e Enzo Teixeira são alunos do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora adjunta Lara Rosado.

