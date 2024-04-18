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As mais lembradas

É hoje! Pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta 2024 é apresentada ao mercado

Você sabe quais são as marcas que se fixaram na memória do capixaba no último ano? O estudo feito pela Markka Consultoria com 1.600 entrevistas será revelado nesta quinta-feira (18), no auditório da Rede Gazeta
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

18 abr 2024 às 05:00

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 05:00

Troféu do Recall de Marcas A Gazeta 2023
Troféu do Recall de Marcas A Gazeta 2023: pesquisa de 2024 será lançada no auditório da Rede Gazeta nesta quinta-feira (18) Crédito: Cloves Louzada
Nesta quinta-feira (18), o mercado publicitário capixaba irá conhecer quais foram as marcas mais lembradas do último ano, reconhecidas no 32º Recall de Marcas A Gazeta. Promovido pela Rede Gazeta, e conduzido pela Markka Consultoria, o estudo analisou 80 segmentos. Ao todo, 1.600 entrevistas foram realizadas na Grande Vitória. 
Com o tema "contra dados não há argumentos", o evento de lançamento do Recall de Marcas A Gazeta, exclusivo para convidados, vai contar com a participação do gerente de planejamento da TV Globo, Rafael Aguiar, que vai ministrar a palestra “Sintonia com a sociedade: valor inquestionável para as marcas”.
Já a pesquisa, que vai revelar as marcas mais lembradas, será apresentada pela sócia-diretora da Markka Consultoria Karina Karam. Os entrevistados do levantamento tinham idade igual ou superior a 16 anos, e foram questionados com a seguinte pergunta: "quando eu falo (segmento) em Grande Vitória, que marca lhe vem à cabeça?".
De acordo com o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, o Recall de Marcas A Gazeta é como um reconhecimento para as instituições que estão conseguindo criar conexões com os seus consumidores. "Chegamos neste ano na 32ª edição do Recall, sendo um importante recurso para as marcas, que, por meio desta pesquisa, podem nortear seus investimentos. É muito gratificante receber o mercado publicitário em nossa casa para que recebam em primeira mão o resultado da pesquisa, que também é uma resposta do trabalho que se empenham dia após dia", destaca.
O evento será realizado no auditório da Rede Gazeta, às 16 horas.

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Acesse aqui a revista do Recall de Marcas A Gazeta 2023

Recall de Marcas 2023: reveja o ranking das mais lembradas na pesquisa do ano passado

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