É hoje! Pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta 2024 é apresentada ao mercado

Troféu do Recall de Marcas A Gazeta 2023: pesquisa de 2024 será lançada no auditório da Rede Gazeta nesta quinta-feira (18) Crédito: Cloves Louzada

Nesta quinta-feira (18), o mercado publicitário capixaba irá conhecer quais foram as marcas mais lembradas do último ano, reconhecidas no 32º Recall de Marcas A Gazeta. Promovido pela Rede Gazeta, e conduzido pela Markka Consultoria, o estudo analisou 80 segmentos. Ao todo, 1.600 entrevistas foram realizadas na Grande Vitória.

Com o tema "contra dados não há argumentos", o evento de lançamento do Recall de Marcas A Gazeta, exclusivo para convidados, vai contar com a participação do gerente de planejamento da TV Globo, Rafael Aguiar, que vai ministrar a palestra “Sintonia com a sociedade: valor inquestionável para as marcas”.

Já a pesquisa, que vai revelar as marcas mais lembradas, será apresentada pela sócia-diretora da Markka Consultoria Karina Karam. Os entrevistados do levantamento tinham idade igual ou superior a 16 anos, e foram questionados com a seguinte pergunta: "quando eu falo (segmento) em Grande Vitória, que marca lhe vem à cabeça?".

De acordo com o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, o Recall de Marcas A Gazeta é como um reconhecimento para as instituições que estão conseguindo criar conexões com os seus consumidores. "Chegamos neste ano na 32ª edição do Recall, sendo um importante recurso para as marcas, que, por meio desta pesquisa, podem nortear seus investimentos. É muito gratificante receber o mercado publicitário em nossa casa para que recebam em primeira mão o resultado da pesquisa, que também é uma resposta do trabalho que se empenham dia após dia", destaca.