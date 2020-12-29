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Proclamas - 29/12/20
Proclamas
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO VICTOR FREITAS MOREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), tecnico de controle ambiental, residente na Rua Doutor Jairo Mattos Pereira, nº 31, Santos Dumont, Vila Velha-ES e LAÍS MONTEIRO BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista operacional, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 275, Bloco A, Apto 306, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232728827 2.: PAULO PINHEIRO DE MOURA, natural de Vila Velha-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), serralheiro, residente na Beco Manoel Dias Viana, S/nº, Santa Inês, Vila Velha-ES e VALDÉLIA NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), tecnico de enfermagem, residente na Beco Manoel Dias Viana, S/nº, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728828 3.: WAGNER PERINNI CALDEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), ferroviario, residente na Rua Manoel Bandeira, nº 317, Ataíde, Vila Velha-ES e RAQUEL VENANCIO GOMES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Bandeira, nº 317, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728829 4.: EMERSON COSTA PROFETA, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, divorciado(a), Tec. em eletrotecnica, residente na Rua Galdino Antônio Vieira, nº 06, Santa Rita, Vila Velha-ES e LORRAYNE FERREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Prosópolis, nº 862, Sagrada Família, Vila Velha-ES. 232728830 5.: ITAMAR MONTEIRO DA SILVA, natural de Itabirinha-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Francisco Alves, 35, Apto 103, Ed. Pratissoli, Guardalupe, Vila Velha-ES e MARIA DE FATIMA SILVA GOMES, natural de Ipanema-MG, com 64 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Francisco Alves, 35, Apto 103, Ed. Pratissoli, Guardalupe, Vila Velha-ES. 232728831 6.: KARLUS VICTOR ARMANI VIÇOZI, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Tecnico em automação, residente na Rua Moacir Fraga, nº 664, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES e DAYANA SOUZA DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Moacir Fraga, nº 664, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728832 7.: PAULO MOREIRA MATOS, natural de Dores do Rio Preto-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), sargento militar, residente na Rua Lindronília Nogueira Gama, nº 27, Santos Dumont, Vila Velha-ES e DJANIRA GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Itueta-MG, com 57 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Lindronília Nogueira Gama, nº 27, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728833 8.: MAXIEL FERREIRA DOS SANTOS PETERS, natural de Montanha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Joaquim Bernardino, nº 862, Rio Marinho, Vila Velha-ES e JACIANNE GONÇALVES FORECHI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente de faturamento, residente na Rua Guaraná, nº 682, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728834 9.: GABRIEL ALVES SALEH, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Pastor João Pedro da Silva, S/nº, Apto 1205, Ataíde, Vila Velha-ES e JULYA RODRIGUES DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Pastor João Pedro da Silva, S/nº, Apto 1205, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728835 10.: ROGERIO RESENDE REIS, natural de Ponte Nova-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 027, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e AMANDA DE FIGUEIREDO PEREIRA, natural de Volta Redonda-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 27, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232728836 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de dezembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALÍRIO RIBEIRO PEREIRA, natural de Boa Esperança-ES, com 54 anos de idade, Solteiro(a), armador, residente na Rua Novo Horizonte, nº 20, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e ANDRÉIA ALVES DE MOURA, natural de Lajedão-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Novo Horizonte, nº 20, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10601 2.: PATRICK PINOTTI FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Domingos Martins, nº 170, Ap. 301, Serra Centro, Serra-ES e RAYSSA LIRA DE OLIVEIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), técnico em saúde bucal, residente na Rua Domingos Martins, nº 144, Serra Centro, Serra-ES. 10605 3.: FRANCISCO MACHADO RODRIGUES, natural de Nova Venécia-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Goiânia, nº 25, São Marcos II, Serra-ES e CLEUZA RODRIGUES DA FONSECA, natural de Itabirinha de Mantena-MG, com 60 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Goiânia, nº 25, São Marcos II, Serra-ES. 10606 4.: ANTONIO MARCOS FERREIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Américo Miranda, 367, Caixa 02, São Marcos, Serra-ES e LUCINEIDE JOSE DE SOUZA RODRIGUES, natural de Teodoro Sampaio-SP, com 46 anos de idade, Divorciada(o), auxilair de escrtório, residente na Rua Américo Miranda, 367, Caixa 02, São Marcos, Serra-ES. 10612 5.: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Beco Vitória Régia I, S/n, Campinho da Serra I, Serra-ES e LUCIMARA GOMES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), lavadeira, residente na Beco Vitória Régia I, S/n, Campinho da Serra I, Serra-ES. 10614 6.: JULIO CESAR RIBEIRO JUNIOR, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Leopoldina, nº 26, Nova Carapina I, Serra-ES e DINALVA BORGES DE CARVALHO, natural de Padre Bernardo-GO, com 46 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Leopoldina, nº 26, Nova Carapina I, Serra-ES. 10625 7.: WALLAN ASSIS DE ARAUJO, natural de Santo André-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), piloto de teste de veículos reparados, residente na Rua dos Cravos, nº 373, São Marcos III, Serra-ES e ROSANE NUNES, natural de Itaguaçu-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua dos Cravos, nº 373, São Marcos III, Serra-ES. 10633 8.: JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Alfredo Calmon, nº 226, Maria Niobe, Serra-ES e MARIANY LEMOS SILVA, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Vinte e Um ,155, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10639 9.: DANILO NATÃ DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), mecânico de equipamentos, residente na Rua Conselheiro Pena, nº 159, Nova Carapina I, Serra-ES e NEILA AMORIM CAMPOS, natural de Conselheiro Lafaiete-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), professora e intérprete, residente na Rua Benedito Alves Vieira, 734, São Dimas, Conselheiro Lafaiete-MG. 10660 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFERSON ALVES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Laranjais, nº 129, Ed. Degasperi, Aptº 305, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e KELLEN LOPES CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Luciano das Neves, nº 2720, Itapuã, Vila Velha-ES. 07894 2.: NELSON MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), comerciário aposentado, residente na Avenida Anders, nº 57, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e MARIA DEUSDETE GOMES DA SILVA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Avenida Anders, nº 57, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 07895 3.: FRANCISCO BOYNARD AZZARI, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Jofredo Novais, nº 96, Aptº 801, Ed. Ocean View, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BRUNA BORGES VENTURINI, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Jofredo Novais, nº 96, Aptº 801, Ed. Ocean View, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07900 4.: EVERSON FERREIRA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Braga, nº 12, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES e MARIANNY ZACHÉ DALLAPICOLA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), designer de estamparia, residente na Rua Braga, nº 12, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES. 07901 5.: MARCILIO CALCAGNO PARAISO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Avenida América, nº 02, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e LUANA FERREIRA COSTA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida América, nº 02, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 07902 6.: RAWLISON MOURA SABINO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Érico Veríssimo, nº 37, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e LORRANE LIMA CARNEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Avenida Hugo Musso, nº 2380, Bloco BB, Aptº 1403, Itapuã, Vila Velha-ES. 07903 7.: CLEOPHAS ELIAS DA SILVA, natural de Central de Minas-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souz, N°1200, Apt°1204, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES, natural de São Paulo-SP, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souz, N°1200, Apt°1204, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07904 8.: RALPH RIBEIRO RAPÔSO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, Nº650, Praia da Costa, Vila Velha-ES e AMANDA BATTISTIN DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, Nº650, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18596 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARMANDO COZER MARTINELLI, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Servidor Público Estadual, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 140, Apto 502, Jardim Camburi, Vitória-ES e AMANDA GUIMARÃES RAMALHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 459, Bloco A 10, Apto 201, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24186 2.: GILMAR PIAUHY DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Dináh Feu Ribeiro, nº 75, Mata da Praia, Vitória-ES e ALANA ALVES NUNES, natural de Castelo-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), consultora administrativa, residente na Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, nº 60, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24195 3.: RENATO PEREIRA JARDIM, natural de Boa Esperança-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rua Henrique Martins Tuche, nº 235, Segurança do Lar, Vitória-ES e MARIA DE FÁTIMA DIAS MORAIS, natural de Capelinha-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), coaching de desenvolvimento pessoal, residente na Rua Henrique Martins Tuche, nº 235, Segurança do Lar, Vitória-ES. 24200 4.: BERNARDO HADDAD TERRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), consultor, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 365, Cond. Ed. Marina Apto 301, Jardim da Penha, Vitória-ES e WALQUIRIA VIEIRA DIAS GAVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidora pública municipal, residente na Rua Araruta, nº 5, Casa, Alecrim, Vila Velha-ES. 24202 5.: LUIZ ANTONIO FERRAÇO XIMENES, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 995, Jardim da Penha, Vitória-ES e ROVENA JACOBSEN SARTER, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Alegre, nº 89, Maria Esmênia, Colatina-ES. 24203 6.: BERNARDO ALVARENGA DAMASCENO, natural de Governador Valadares-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), construtor, residente na Rua Manoel Vivácqua, nº 315, Jabour, Vitória-ES e ELIEDINA LIMA DAMASCENO, natural de Vila Velha-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), secretária, residente na Rua Manoel Vivácqua, nº 315, Jabour, Vitória-ES. 24204 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de dezembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSEMAR SANTOS SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 62 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Pau Brasil, nº 495, Feu Rosa, Serra-ES e MARIA JOSE ALVES BARBOSA, natural de Cariacica-ES, com 59 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua Pau Brasil, nº 495, Feu Rosa, Serra-ES. 30945 2.: EMERSON MODESTO DA SILVA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), motorista carreteiro, residente na Rua Recife, s/nº , Jardim Limoeiro, Serra-ES e RAQUEL DE CASTILHOS RODRIGUES NEVES, natural de Itaboraí-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Rua Recife, s/nº , Jardim Limoeiro, Serra-ES. 30958 3.: BRUNO SOUZA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro industrial, residente na Rua Santa Luzia, nº 7, Jardim Tropical, Serra-ES e LAYZA DE ALMEIDA BENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Santa Luzia, nº 7, Jardim Tropical, Serra-ES. 30960 4.: MATHEUS MOREIRA RODRIGUES, natural de Baixo Guandu-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), preparador de veiculos, residente na Rua Das Cotovias, 95, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e ADRIELLY PESSOA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Das Cotovias, 95, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 30969 5.: LUCIANO LEMBRANZI DO ROSÁRIO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar almoxarifado, residente na Rua Feira de Santana, nº 169, Barcelona, Serra-ES e DAISY FERNANDA ROEPKE DE ASSIS, natural de Baixo Guandu-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Feira de Santana, nº 169, Barcelona, Serra-ES. 30970 6.: MAXWEL GONÇALVES DE JESUS, natural de Governador Valadares-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Domineu Rody Santana, Bl 03, Ap. 301, Ourimar, Serra-ES e CARLA LIMA DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Domineu Rody Santana, Bl 03, Ap. 301, Ourimar, Serra-ES. 30972 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Pancas-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, nº 900, Interlagos, Linhares-ES e GIZELI MOTA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, nº 900, Interlagos, Linhares-ES. 10639 2.: ADRIANO DA SILVA GUILHERMINO, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Monteiro Lobato, S/n, Interlagos, Linhares-ES e THAIS SANTANA DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Monteiro Lobato, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 10640 3.: JONAS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Avenida São Paulo, nº 569, Aviso, Linhares-ES e IVANI PEREIRA FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), marisqueira, residente na Avenida São Paulo, nº 569, Aviso, Linhares-ES. 10641 4.: GILMAR FAZOLO CAITANO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 1905, Centro, Linhares-ES e ADRIANA COUTINHO, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), copeira, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 1905, Centro, Linhares-ES. 10642 5.: MATHEUS SOUSA MARTINS, natural de Caucaia-CE, com 30 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Goulart de Andrade, S/n, Palmital, Linhares-ES e NERIANE CORDEIRO GOMES DA SILVEIRA, natural de São Pedro da Aldeia-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Goulart de Andrade, S/n, Palmital, Linhares-ES. 10643 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 28 de dezembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO COSTALONGA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), inspetor penitenciario, residente na Rua Joinvile, nº 29, Nova Valverde, Cariacica-ES e RENATA VIRGILINO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), inspetor penitenciario, residente na Rua Joinvile, nº 29, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13352 2.: ELTON ESPERANDIO MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), comprador, residente na Rua D, nº 9, Quadra K, Bairro Nova Brasília, Cariacica-ES e JOYCE APARECIDA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), escritora, residente na Rua D, nº 9, Quadra K, Bairro Nova Brasília, Cariacica-ES. 13387 3.: WALLAN ISRAEL SANTOS DA VICTÓRIA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santa Luzia, nº 05, Santa Luzia, Cariacica-ES e FRANCYELLEN CORREIA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Santa Luzia, nº 05, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13388 4.: LUCAS WINGLER BARRETO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxarife, residente na Rua Constancia Schwab Coelho, nº 29850, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e MATIÉLE DE SOUZA PEDRO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Constancia Schwab Coelho, nº 29850, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13389 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 28 de dezembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAIRO LIRIO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 62 anos de idade, Solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Elvira Maria Monteiro, nº 39, Joana D'arc, Vitória-ES e MARIA JUDITH FRAGA MORAES, natural de Serra-ES, com 72 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Elvira Maria Monteiro, nº 39, Joana D'arc, Vitória-ES. 24410 2.: ROBSON MARCOS, natural de São Paulo-SP, com 39 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Eduardo Maneth, nº 333, Apt 102, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e FABIOLA MIRANDA PADILHA, natural de Itabuna-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), assistente comercial, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 300, Apt 1003, Parque Moscoso, Vitória-ES. 24412 3.: MOHAMED SHABIR-UL KASSIM LATIF JUNIOR, natural de Belém-PA, com 34 anos de idade, solteiro(a), Coordenador de logística, residente na Rua José Teixeira, nº 160, Praia do Canto, Vitória-ES e RACHEL AZEVÊDO SERAFIM, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua José Teixeira, nº 160, Praia do Canto, Vitória-ES. 24413 4.: NEY YOSHITERU NAKANDAKARI, natural de São Paulo-SP, com 40 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 79, Centro, Vitória-ES e THAIZA FERREIRA DA FONSECA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista de clínica, residente na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 79, Centro, Vitória-ES. 24414 5.: VITOR DA CUNHA BOINA, natural de Vitória-ES, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteiro, profissão engenheiro, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 115, Aptº 401, Praia do Canto, Vitória-ES e ROSIENNI REIS VIANELLO, natural de Nassiriyah, Iraque, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteira, profissão engenheira, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 115, Aptº 401, Praia do Canto, Vitória-ES. 24411 (Republicação por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO VITOR RIGÃO SALAROLI, natural de Vargem Alta-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), mecânico industrial, residente na Safra, Itapecoá, Itapemirim-ES e GABRIELA DA SILVA MATIAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira florestal, residente na Safra, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01169 2.: ADILSON JOSÉ MACHADO FLOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Lugar Denominado Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES e ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Lugar Denominado Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01170 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 28 de dezembro de 2020 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALLAS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), embalador, residente na Rua São Silvano, nº 05, Caxias do Sul, Viana-ES e SILVANA DA SILVA GOULARTE, natural de Muniz Freire-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), autônomo, residente na Rua São Silvano, nº 05, Caxias do Sul, Viana-ES. 07162 2.: GIOVANI FRANCISCO PEREIRA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Resplendor, nº 99, Canaã, Viana-ES e GEISSY KAREN SILVA KLEAIM, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), auxiliar veterinária, residente na Rua Resplendor, nº 99, Canaã, Viana-ES. 07164 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 28 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO SILVA GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Architiclino Passamani, nº 20, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EDNA MACHADO FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Architiclino Passamani, nº 20, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04514 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de dezembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua São João Batista, S/nº, Resistência, Vitória-ES e GRACE KELLY VIEIRA COUTINHO, natural de Itaguai-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São João Batista, S/nº, Resistência, Vitória-ES. 17239 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL DE MACEDO LEAL, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na CRG Área Rural, S/nº, Piabanha do Norte, Itapemirim-ES e DANIELA LINHARES INACIO, natural de Anchieta-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na CRG Área Rural, S/nº, Piabanha do Norte, Itapemirim-ES. 14017 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 28 de dezembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: SIDERLAN DOS SANTOS PEREIRA, natural de Eunápolis-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Ceará, nº 310, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e GEOVANIA OLIVEIRA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Ceará, nº 310, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES. 08658 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SANDRO JOSÉ DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 49 anos de idade, divorciado(a), petroleiro, residente na Rua Henrique Laranja, nº 498, Bairro Paul, Vila Velha-ES e IVANEIDE ALEXANDRE SOARES, natural de Correntes-PE, com 46 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Henrique Laranja, nº 498, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04196 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de dezembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião