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Proclamas - 29/10/20
Proclamas
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: KENNEDY DE SOUZA WAICHERT, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), confeiteiro, residente na Rua Assunção, nº 401, Araçás, Vila Velha-ES e TAMIRIS RODRIGUES SEBASTIÃO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Assunção, nº 401, Araçás, Vila Velha-ES. 232728704 2.: JESSE ALAN ALVES ASSIS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Atendente de farmácia - balconista, residente na Rua Alecrim, N° 485, Novo Mexico, Vila Velha-ES e JULIANA LACERDA PERÍGOLO, natural de Manhuaçu-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Padre Horacio Rentis, N° 155, Centro, Simonésia-MG. 232728705 3.: DANILO FERREIRA SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Nogueira, nº 57, Santa Inês, Vila Velha-ES e DAFNE ASSIS BRITO, natural de São Gonçalo-RJ, com 29 anos de idade, divorciado(a), assistente comercial, residente na Rua Nogueira, nº 57, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728706 4.: JURANDYR WILSON FREITAS, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, S/nº, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e IRAMBEDES NOGUEIRA DOS SANTOS, natural de Porto Novo-BA, com 47 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, S/nº, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 232728707 5.: DHIESLEY OLIVEIRA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Dulcinopolis, 266, Jardim Marilandia,, Vila Velha-ES e JESSICA BARBOSA MISSAGIO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Dulcinopolis, 266, Jardim Marilandia, Vila Velha-ES. 232728708 6.: JORGE LUIZ RODRIGUES RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Travessa Campo Verde, S/n, Ataíde, Vila Velha-ES e JULIANA CASTELO MERELES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Campo Verde, s/n , Ataíde, Vila Velha-ES. 232728709 7.: ERIC RODRIGUES CARDOSO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Nova Itália, nº 26, Aribiri, Vila Velha-ES e ERIKA STHEFANIE SAMPAIO JUSTINO, natural de Curvelo-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), perito criminal, residente na Rua Nova Itália, nº 26, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728710 8.: ALYSSON ASSIS DOS ANJOS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Bela Vista, nº 11, Porto de Santana, Cariacica-ES e VALQUIRIA COSTA GABRIEL, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), análista administrativo, residente na Rua Cravo Vermelho, nº 290, Novo México, Vila Velha-ES. 232728711 9.: WILLIAN NASCIMENTO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Avenida Barra Nova, nº 84, Vale Encantado, Vila Velha-ES e ESTHER DE SENA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Barra Nova, nº 84, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728712 10.: LUCAS ALVES DE OLIVEIRA AZEVEDO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Ruy Braga Ribeiro, nº 1774, Santa Mônica, Vila Velha-ES e MICHELLE GOMES MACHADO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Ruy Braga Ribeiro, nº 1774, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232728713 11.: EDSON GOMES SOARES, natural de Serra-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Canal, Nº 42 , Nova Itaparica, Vila Velha-ES e REGIANE PAIVA DOS SANTOS, natural de Miradouro-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), funcionária publica, residente na Rua Canal, Nº 42 , Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232728714 12.: GABRIEL DE AMORIM PEIXOTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), agente administrativo, residente na Rua Guimarães Rosa, nº 33, Aribiri, Vila Velha-ES e RAYANE CRUZ PIGNATON, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Guimarães Rosa, nº 33, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728715 13.: RUAM DIEGO OLIVEIRA CARVALHEDO LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), oficial de produção, residente na Rua Cedrolândia, nº 1445, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e PALOMA PAIVA BRAGANCA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Cedrolândia, S/n, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728716 14.: CLAUDIO MACHADO SAMPAIO, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), cobrador, residente na Rua Edgard de Souza, 346, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e MARIA NAZARETH BATISTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Edgard de Souza, 366, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728717 15.: JOÃO VICTOR DA VITORIA SOARES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), Autonomo, residente na Rua Eurico Sales, nº 89, Ibes, Vila Velha-ES e THAMIRES ALVES DE CARVALHO, natural de Mantena-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Eurico Sales, nº 89, Ibes, Vila Velha-ES. 232728718 16.: MANOEL FRANCISCO DE ASSIS, natural de Araçagi-PB, com 63 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida dos Estados, nº 383, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e ERIZANE DO CARMO DE MELO NUNES, natural de Resplendor-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Avenida dos Estados, nº 383, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232728719 17.: ALEANDRO SILVA DOS SANTOS, natural de Maraú-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Pedro Sperandio, nº 14, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e ANA CARLA DE JESUS FREITAS, natural de Itabuna-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), Autonoma, residente na Rua Pedro Sperandio, nº 14, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728720 18.: ALCIMAR FOLLADOR, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Santa Catarina, nº 20, Itapuã, Vila Velha-ES e KEZIA BATISTA AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), telefonista, residente na Rua Edgard de Souza, nº 366, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728721 19.: GILBERTO DE VARGAS COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), operador de maquina aposentado, residente na Rua Tuffy Nader, nº 113, Aribiri, Vila Velha-ES e UBIRACI PEREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 66 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Tuffy Nader, nº 113, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728722 20.: RODOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Porto Espanha, nº 103, Araçás, Vila Velha-ES e JAQUELINE BARBOSA DOS REIS, natural de Tarauacá-AC, com 36 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Porto Espanha, nº 103, Araçás, Vila Velha-ES. 232728723 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de outubro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO MOREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar mecânico, residente na Rua Xavantes, nº 37, Lagoa do Meio, Linhares-ES e VIVIANE CALIXTO PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora, residente na Rua Xavantes, nº 37, Lagoa do Meio, Linhares-ES. 10413 2.: DAVI DOS SANTOS ALVARENGA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Regência, S/n, Regência, Linhares-ES e KEILA DE SOUZA SCOPEL, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ceará, nº 15, Aviso, Linhares-ES. 10414 3.: GUILHERME ADIBI GIOVANELI DOS REIS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), prof. de ed.fisica, residente na Avenida Ouro Preto, nº 1556, Interlagos, Linhares-ES e CAROLINE SERAFIM GAMA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Castorina Garcia Durão, nº 804, Três Barras, Linhares-ES. 10493 4.: CLÁUDIO MIGUEL WOTCHOSKI FERRARI, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Prefeito Anário Marreiro, nº 116, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e KARLA SUAVE, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Barra de São Francisco, nº 193, Shell, Linhares-ES. 10494 5.: PAULO HERMINIO AGRIZZI FRISSO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida França, S/n, Jardim Laguna, Linhares-ES e NATHANA DA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida França, S/n, Jardim Laguna, Linhares-ES. 10495 6.: BRUNO NARDI DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Angelin, nº 830, Movelar, Linhares-ES e ELAINE SCHNEIDER, natural de Paragominas-PA, com 39 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Angelin, nº 830, Movelar, Linhares-ES. 10496 7.: JANDERSON RODRIGUES FREITAS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, S/n, Lt 15, QD 52, Planalto, Linhares-ES e MAYARA RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, S/n, Lt 15, QD 52, Planalto, Linhares-ES. 10497 8.: UBALDO TAMANDARÉ NETO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Fazenda São José Guaxe, S/n, Guaxe, Linhares-ES e DAYELLE DE SOUZA MARÇAL, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), tec. de segurança do trabalho, residente na Rua Victor Arnal Fabre, S/n, São José, Linhares-ES. 10498 9.: JOÃO FRANCISCO ROCHA MEIRA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Rod. Br 101, Bairro Canivete, Linhares-ES e ANA KAROLINA GIOVANELI, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente contábil, residente na Avenida Pedro Alvares Cabral, N° 1585, Bairro Interlagos, Linhares-ES. 10499 10.: ALECSANDRO MARCONDES, natural de Nova Venécia-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Agenor Zanon, nº 11, Planalto, Linhares-ES e MARLY GOMES FERNANDES, natural de Pinheiros-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), consultora de vendas, residente na Rua Agenor Zanon, nº 11, Planalto, Linhares-ES. 10500 11.: ANDERSON COSTA DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), tec. seg. do trabalho, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, S/n, Novo Horizonte, Linhares-ES e ANA APARECIDA SOUZA DO ROSÁRIO, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, S/n, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10501 12.: RAFAEL PANDOLFI CALMON, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), téc. const. mon de est. navais, residente na Rua dos Pêssegos, nº 784, Cachorros Branco, Jardim Laguna, Linhares-ES e RAFAELLA DAMBRÓZ MANDATO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, Nº 1561, Interlagos, Linhares-ES. 10502 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 28 de outubro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAURO MURILLO MARTINS, natural de Vitória-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), engenheiro aposentado, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 480, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIA DALVA DA COSTA LUCAS, natural de Riachuelo-RN, com 56 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 480, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24066 2.: DANIEL PEREIRA FERNANDES, natural de Guaçuí-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 255, Jardim da Penha, Vitória-ES e VICTÓRIA DÓREA LIMA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Dante Michelini, nº 1987, Mata da Praia, Vitória-ES. 24073 3.: ALCEMIR REIS MEDANI, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Nº 55, Jardim Camburi, Vitória-ES e ELIZA SIMÕES ANTUNES, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Nº 55, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24074 4.: LUCAS ZAMPIROLE BRANDÃO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Haylton Bassini Júnior, nº 60, Ed Macae, Mata da Praia, Vitória-ES e RENATA ALVES DE MOURA BOY, natural de Belém-PA, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Haylton Bassini Júnior, nº 60, Ed Macae, Mata da Praia, Vitória-ES. 24075 5.: GABRIEL BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), prestação de serviços de tecnologia, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 760, Jardim Camburi, Vitória-ES e DÉBORA BRANDÃO SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 760, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24077 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em abrasivo, residente na Rua Quinze,25, Maringá, Carapina, Serra-ES e LIBIA HOLZ VIEIRA, natural de Afonso Claudio-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Quinze,25, Maringá, Carapina, Serra-ES. 30606 2.: EDSON DO ESPIRITO SANTO MENDES, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Rouxinol, nº 214, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e FERNANDA BONFIM DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Rouxinol, nº 214, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30607 3.: WANDERSON RODRIGUES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Guimarães Júnior, nº 1194, São Diogo I, Carapina, Serra-ES e ANA PAULA TAVARES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Guimarães Júnior, nº 1194, São Diogo I, Carapina, Serra-ES. 30608 4.: LUCAS DE ALCANTARA XAVIER, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Sergipe, nº 618, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES e VIVIANE SILVA PEREIRA, natural de Santa Luzia-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), servente, residente na Rua Sergipe, nº 618, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES. 30617 5.: ANGELO MARQUES DE OLIVEIRA, natural de Aracaju-SE, com 34 anos de idade, divorciado(a), desenvolvedor, residente na Rua da Terra, 43, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e DIANA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua da Terra, 43, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30618 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS HENRIQUE VALIM OLMO, natural de Alegre-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua São Cristóvão, Número 167, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ELENILDA TEIXEIRA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua São Cristóvão, Número 167, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08712 2.: JOSÉ CÉLIO HORSTH DE MIRANDA, natural de Manhumirim-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego São João do Príncipe, Zona Rural, Iúna-ES e PAULA REGINA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego São João do Príncipe, Zona Rural, Iúna-ES. 08714 3.: THIAGO FERNANDES DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Osorio Pereira, Número 14, Bairro Nossa Senhora das Graças, Iúna-ES e ROMILDA VIEIRA BESSA, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Osorio Pereira, Número 14, Bairro Nossa Senhora das Graças, Iúna-ES. 08715 4.: DANILO GONÇALVES RESENDE, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), agente de registro, residente na Córrego Santa Cruz, Zona Rural, Iúna-ES e DÉBORA KELLY SILVA FERREIRA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Santa Cruz, Zona Rural, Iúna-ES. 08716 5.: JOABE DE ALMEIDA, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Rivadal Manoel de Souza, Número 219, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e SELDA RODRIGUES DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Boa Sorte, Zona Rural, Iúna-ES. 08717 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 28 de outubro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR SILVA VIEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Operador de caixa, residente na Rua José Nunes Sobrinho, nº 245, Alto União, Cachoeiro de Itapemirim-ES e AMANDA SILVA CEZÁRIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Rua José Nunes Sobrinho, nº 245, Alto União, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04446 2.: HIGOR BRÊDA BATISTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), fiscal de loja, residente na Rua Jorge Luiz da Silva, nº 113, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NATALIA SOUZA GOMES, natural de Vargem Alta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua das Palmeiras, nº 35, Alto Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04456 3.: UBIRAJARA FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Antônio Adiverci, nº 76, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DEUSIMAR SOUZA ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de padaria, residente na Rua Antônio Adiverci, nº 76, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04459 4.: WEVERTHON FELIPPE BRANDÃO NUNES, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Soldador, residente na Avenida Bolívar de Abreu, nº 46, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RAQUEL VEREDIANO SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Maquiadora, residente na Avenida Bolívar de Abreu, nº 46, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04461 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de outubro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: REINALDO DE MORAES FERNANDES FILHO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Kiwi, nº 140, Vista da Serra II, Serra-ES e ARIELY DA CRUZ SCHEREIBER, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Kiwi, nº 140, Vista da Serra II, Serra-ES. 10451 2.: TALLYS ROCHA GONÇALVES, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 194, Novo Porto Canoa, Serra-ES e CAMILA DOS SANTOS SIMAS, natural de Salvador-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Aripuana, nº 02, Serra Dourada II, Serra-ES. 10466 3.: MAYLON SOUZA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua André Vital de Negreiros, nº 44, Novo Porto Canoa, Serra-ES e LUANA MARTINS DO AMARAL, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Rio Mearim, nº 63, Eldorado, Serra-ES. 10471 4.: NÁDISON LIMA ANUNCIAÇÃO ARAÚJO, natural de Salvador-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico em telecomunicações, residente na Rua Santa Rita, 90, Centro, Simões Filho-BA e LAURA RODRIGUES RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Pedra Azul, 299, Nova Carapina II, Serra-ES. 10494 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: WIGO SANTOS PAIVA, natural de Itarantim-BA, com 32 anos de idade, Divorciado(a), açougueiro, residente na Rua da Laranja, S/nº, Quadra 23, Lote 37, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e THIASKA DA SILVA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na Rua da Laranja, S/nº, Quadra 23, Lote 37, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08553 2.: MARCELO DE SANTANA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Estrada Ayrton Senna da Silva, nº 569, João Goulart, Vila Velha-ES e MARIA CLARA SOUZA BASTOS, natural de Ilhéus-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Estrada Ayrton Senna da Silva, nº 569, João Goulart, Vila Velha-ES. 08554 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de outubro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO GALITO DE SOUZA, natural de Alegre-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Porfirio de Souza Freire, s/nº , Vila Viana, Alegre-ES e JESSICA DO NASCIMENTO TATAGIBA, natural de Alegre-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), prendas do lar, residente na Rua Porfirio de Souza Freire, s/nº , Vila Viana, Alegre-ES. 03429 2.: MARCO ANTONIO QUEIROZ, natural de Alegre-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), inspetor penitenciário, residente na Rua Vitória Albani, nº 175, Guararema, Alegre-ES e PRISCILA MACHADO CAMPOS, natural de Viçosa-MG, com 29 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Vitorio Albani, nº 175, Guararema, Alegre-ES. 03430 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 28 de outubro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS SOARES GALDINO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), operador de máquina de equipamento, residente na Avenida Alvaro de Souza, nº 33, Vila do Riacho, Aracruz-ES e MARTA SANTANA PEREIRA, natural de Mutum-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), operadora de circuito interno de TV, residente na Rua Alvaro de Souza, nº 33, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00614 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 28 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALBERTO PERES DA PENHA, natural de Conceição da Barra-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), Cobrador, residente na Rua Quatro de Janeiro, nº 75, São José, Vitória-ES e MÁRCIA KLIPPEL, natural de Domingos Martins-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), camareira, residente na Rua Quatro de Janeiro, nº 75, São José, Vitória-ES. 17171 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER DA SILVA FURLANE, natural de Ibiraçu-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Rua dos Jacarandás, 6, Floresta, João Neiva-ES e SIRLEI APARECIDA MACHADO RODRIGUES, natural de Ibiraçu-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua dos Jacarandás, 6, Floresta, João Neiva-ES. 03056 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 28 de outubro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER TEIXEIRA, natural de Vitoria-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), preparador, residente na Rua Eumenes Peixoto Guimarães, S/n, Consolação, Vitória-ES e ANA PAULA DE FREITAS PAGUNG, natural de Pancas-ES, com 30 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Eumenes Peixoto Guimarães, S/n, Consolação, Vitória-ES. 24262 2.: HALLY NUNES PIMENTA RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de prótese dentária, residente na Rua Alberto Lucarelli, nº 15, Bonfim, Vitória-ES e DJUDI FERREIRA, natural de Duque de Caxias-RJ, com quarenta e três (43) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente na Rua Alberto Lucarelli, nº 15, Bonfim, Vitória-ES. 24241 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO SOUZA MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), embargador de cargas, residente na Rua Jucuruaba, S/nº, Jucu, Viana-ES e EDNA CARLA MARCHESI CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Jucuruaba, S/nº, Jucu, Viana-ES. 07093 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 28 de outubro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1. CHARLES DA SILVA BARBOSA, natural de Iúna, ES, com 24 anos de idade, divorciado, soldador, residente e domiciliado no Córrego São Domingos Pequeno, zona rural, em Brejetuba-ES e KÉLLYTA CABRAL CASTILHO, natural de Iúna, ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego São Domingos Pequeno, zona rural, em Brejetuba-ES - 000946 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 28 de outubro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. THIAGO LUCINDO BARROS, nacionalidade brasileira, natural de Guarapari-ES, nascido em 10 de fevereiro de 2000, estado civil solteiro, profissão ajudante de carga e descarga, residente na Rua Francisco da Costa Pimentel, S/n, Santo Agostinho em Viana-ES, filho de WALTER ANDRADE BARROS e MARCIA BENEDITA ROSA & MARIA EDUARDA CAMPOS GOMES, nacionalidade brasileira, natural de Cariacica-ES, nascida em 20 de dezembro de 2002, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Francisco Palassi, S/n, Araçatiba em Viana-ES, filha de JOÉSLEY DA PENHA GOMES e ANA MARIA RIBEIRO CAMPOS GOMES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana ES, 28 de outubro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala