Proclamas - 29/05/20
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO ROBERTO DURÃO SENA SALES, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 1584, Shell, Linhares-ES e MIKAELLE FRANCO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Rua Augusto de Carvalho, nº 86, Araçá, Linhares-ES. 10146 2.: LUIZ PAULO SEVERO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 2407, Interlagos, Linhares-ES e ELISÂNGELA FELIZ DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 2407, Interlagos, Linhares-ES. 10147 3.: HENRIQUE GONÇALVES, natural de Teófilo Otoni-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Caetano Tersi, S/n, Nova Betânia, Linhares-ES e SABRINA AGOSTINHO GOMES, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Raimundo Costa Pinheiro, nº 6, São José, Linhares-ES. 10148 4.: LEONARDO OTTO DA VITORIA, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Pará, nº 151, Aviso, Linhares-ES e SARA ZOTTELE, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pará, nº 151, Aviso, Linhares-ES. 10149 5.: ERIVALDO BRITO SANTOS, natural de Pinheiros-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), operador de máquina, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 26, Araçá, Linhares-ES e LUCIENE RIBEIRO, natural de Mucurici-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 26, Araçá, Linhares-ES. 10150 6.: BENILSON MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), operador de equipamentos, residente na Rua Mauro Soeiro Banhos, nº 601, Planalto, Linhares-ES e LAIONARA DE OLIVEIRA SANTANA, natural de Domingos Martins-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Mauro Soeiro Banhos, nº 601, Planalto, Linhares-ES. 10151 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 28 de maio de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: WASHINGTON DOS SANTOS DIAS, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Álvares de Azevedo, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES e TAISA FRANCISCA DA SILVA SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Álvares de Azevedo, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES. 08293 2.: EPIFANIO FONSECA JÚNIOR, natural de Castro Alves-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua José do Patrocinio, nº 1872, Morada da Barra, Vila Velha-ES e FLÁVIA DE PAULA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua José Patrocinio, nº 1872, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08295 3.: ALEXANDRE DANTES MELO COSTA, natural de Belém-PA, com 33 anos de idade, divorciado(a), marítimo, residente na Rua das Esmeraldas, nº 294, Interlagos, Vila Velha-ES e JESARELA PINTO MUNIZ, natural de Italva-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), química, residente na Rua das Esmeraldas, nº 294, Interlagos, Vila Velha-ES. 08296 4.: ANDERSON VALENTIM LEÃO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, viúvo(a), repositor, residente na Rua Getulio Vargas, nº 11, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e JAINE SANTOS ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Rua Getulio Vargas, nº 11, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08297 5.: JOALDO SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Camacan-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua das Acacias, nº 1012, Morada da Barra, Vila Velha-ES e GEISA SOUZA DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua das Acacias, nº 1012, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08298 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de maio de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUAN CARLOS DA SILVA ARMIRO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Itabira, S/nº, Flexal I, Cariacica-ES e LUANA NASCIMENTO CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), auxiliar em vendas, residente na Rua Santo Agostinho, nº 552, Aparecida, Cariacica-ES. 12849 2.: FERNANDO PEREIRA DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua 60, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e DANÚBIA DE LIMA GONÇALVES, natural de Pancas-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 60, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12851 3.: JOSEMAR BARBOSA TITOL, natural de Santa Leopoldina-ES, com 54 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Oito, nº 626, Bairro Prolar, Cariacica-ES e IVETE DE SOUZA MACHADO, natural de Itanhém-BA, com 51 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Oito, nº 626, Bairro Prolar, Cariacica-ES. 12852 4.: KEVEN CRISTYAN RODRIGUES ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Mateus, nº 150, Bairro Nova Brasilia, Cariacica-ES e LORENA BAUTZ CARNEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua São Mateus, nº 150, Bairro Nova Brasilia, Cariacica-ES. 12853 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 28 de maio de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENILSON JOAQUIM SANTOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 48 anos de idade, divorciado(a), açougueiro, residente na Avenida Domingos José Martins, nº 1075, Novo Porto Canoa, Serra-ES e ALEXSANDRA DE JESUS FERNANDES, natural de Montanha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), atendente de farmácia, residente na Rua Mathias Barbosa, nº 891, Nova Carapina II, Serra-ES. 10061 2.: GIVAGO GREGORIO MILLERI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Juruva, nº 10, Serra Dourada III, Serra-ES e MARCILANE CAROLINE PEREIRA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Jaó, nº 70, Serra Dourada III, Serra-ES. 10065 3.: ALCEMIR DE SOUZA BORGES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Garça, nº 2, Serra Dourada III, Serra-ES e LORENA FERRAZ GOMES, natural de São Mateus-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Garça, nº 2, Serra Dourada III, Serra-ES. 10074 4.: MARCOS PAULO MARINHO BALDI, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Gardenia, 40, Serra Dourada II, Serra-ES e SHIRLEI MOREIRA SANTANA, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Gardenia, 40, Serra Dourada II, Serra-ES. 10093 5.: EDIMILSON MEIRELES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Jacarepaguá, S/n, Jardim Guanabara, Serra-ES e CLIVÂNE PEREIRA MUNIZ, natural de Itamaraju-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jacarepaguá, S/n, Jardim Guanabara, Serra-ES. 10094 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de maio de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIGUEL BURNIER ULHÔA, natural de Belo Horizonte-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Itaiabaia, nº 30, Bloco B, Aptº 1002, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ALESSANDRA SOUZA FERNANDEZ HERNANDEZ, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Itabaiana, nº 30, Ed. Sun Beach, Aptº 1002, Torre B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07560 2.: MARCELO PORTI, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Anésio Alvarenga, nº 367, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NORMA APARECIDA PEREIRA DE ARRUDA, natural de Aimorés-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cavalo Marinho, nº 41, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 18234 3.: GUSTAVO PEIXOTO SOARES MIGUEL, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua São Paulo, nº 1300, Apto 901, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ADRIANA VILLA-FORTE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Sergipe, nº 36, Apto 702, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18235 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de maio de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME NASCIMENTO RODRIGUES TEIXEIRA, natural de Volta Redonda-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, nº 966, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANDRÉIA MACHADO GONÇALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, nº 966, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23763 2.: HANS JURGEN WIEGANDT, natural de Alemanha Ocidental-ET, com 77 anos de idade, divorciado(a), capitão da marinha mercante aposentado, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 540, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIA DA PENHA SEBASTIANA ROSA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 540, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23764 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de maio de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WIKLAS RODRIGUES BARROSO, natural de Mantena-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 30, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e MARCELA FREIRES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, 30, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 16988 2.: JOSEDILSON DANIEL DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Travessa Oito de Julho 1, S/n, Grande Vitória,, Vitória-ES e JANAINA FRAGA FRANCISCO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Travessa Oito de Julho 1, S/n, Grande Vitória,, Vitória-ES. 16989 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de maio de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS ROSA DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), desempregado, residente na Rua Gaivota, S/n, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e ARLENE GOMES PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), açougueira, residente na Rua Gaivota, S/n, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 30025 2.: MATEUS FELIX PEREIRA BOA, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), mecânico automotivo, residente na Rua Paraíso, nº 23, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e ARIELE LUGÃO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Rua Paraíso, nº 23, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30027 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de maio de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: CÁSSIO TABOZA DE LIMA, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Manoel Coutinho, 305 A, Bela Vista, Aracruz-ES e RINARA BARCELOS BASTOS, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Manoel Coutinho, 305, Bela Vista, Aracruz-ES. 12850 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 28 de maio de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN ZATTA CANDIDO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), borracheiro, residente na Rua da Estação,25, Piraqueaçu, João Neiva-ES e ALESSANDRA POSSATTI COSTA, natural de João Neiva-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Estação, 25, Piraqueaçu, João Neiva-ES. 03032 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 28 de maio de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: FELIPE SEVERO NUNES e THAMIRIS ALVES GUERINI, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de secretaria acadêmica, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar acadêmica, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 28 de maio 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil