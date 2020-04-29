Proclamas - 29/04/20
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE MIGUEL GOMES DALARMELINA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Odontólogo, residente na Rua Milton Monjardim, nº 38, Fradinhos, Vitória-ES e ANDREIA LOPES SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Engenheira civil, residente na Avenida Doutor Pedro Feu Rosa, nº , Jardim da Penha, Vitória-ES. 23729 2.: VICTOR HUGO OLIVEIRA HOFF, natural de Campo Grande-MS, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro ambiental, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 170, Jardim Camburi, Vitória-ES e JANAINA MANHÃES CHARTUNI, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 170, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23730 3.: PLINIO STORCK GONÇALVES, natural de Manhuaçu-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 75, Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES e FLÁVIA BATISTA DOS SANTOS NEVES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 110, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23731 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de abril de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALTER SANTANA PATRÍCIO, natural de Aimores-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), bombeiro, residente na Rua Br do Rio Branco, Nº 716, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e GISLLANY DRIELLY SANTOS GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Br do Rio Branco, Nº716, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29942 2.: RAYRON CATTEM DIAS MIRANDA, natural de Cachoeiro de Itapemerim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Copacabana, nº 244, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e EMILLYN VITALE DOS SANTOS, natural de Aracaju-SE, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Copacabana, nº 244, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29945 3.: VINICIUS FERNANDES SCARPAT, natural de Minas Gerais-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Machado de Assis, nº 311, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e RAFAELA RODRIGUES PIMENTEL, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Machado de Assis, nº 311, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29947 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de abril de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARLON FILIPPE DOS SANTOS PEREIRA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), industriario, residente na Rua Minas Gerais, 29, Planalto Serrano, Bl B, Serra-ES e RAIANE DA SILVA MIRANDA, natural de Fundão-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Minas Gerais, 29, Planalto Serrano, Bl B, Serra-ES. 10052 2.: SAMUEL DE JESUS MARQUES SOBRINHO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), técnico de vendas, residente na Rua das Palmeiras, nº 07, São Marcos III, Serra-ES e JOICE RIBEIRO RAMOS, natural de Montanha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua das Palmeiras, nº 07, São Marcos III, Serra-ES. 10056 3.: JOSÉ RUBENS JOSINO, natural de Brasília-DF, com 53 anos de idade, Divorciado(a), cobrador, residente na Rua Cassia, 38, Serra Dourada II, Serra-ES e ELIETE MARTINS MATTOS, natural de Tres Lagoas-MT, com 53 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Cassia, 38, Serra Dourada II, Serra-ES. 10057 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de abril de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN CLÁUDIO LINHARES VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Adilio Amaral, Número 27, Bairro Guanabara,, Iúna-ES e SARA ANDRESSA GOMES SILVA, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Adilio Amaral, Número 27, Bairro Guanabara,, Iúna-ES. 08591 2.: PAULO CESAR BENTO DOS SANTOS, natural de Queimados-RJ, com 47 anos de idade, viúvo(a), militar, residente na Rua Prefeito Cantidio Roberto de Moraes, Distrito de Pequiá, Iúna-ES e SANDRA LUCIA LIMA, natural de Queimados-RJ, com 44 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Prefeito Cantidio Roberto de Moraes, Distrito de Pequiá, Iúna-ES. 08592 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 28 de abril de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DOS SANTOS SILVA, natural de Itanhém-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Daumares Sttaffes, nº 84, Barramares, Vila Velha-ES e JADNA MARQUES ALMEIDA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Daumares Sttaffes, nº 84, Barramares, Vila Velha-ES. 08268 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de abril de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAY MACHADO MELILA, natural de Marataizes-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Alberto Amelim, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e THAÍS LUCAS FERNANDES, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Alberto Amelim, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01416 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 28 de abril de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVERTON VINÍCIUS VIEIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Soldador, residente na Rua Mário Rosendo, nº 222, Bela Vista, Vitória-ES e ALYNARA PINTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Mário Rosendo, nº 222, Bela Vista, Vitória-ES. 16983 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de abril de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUDSON DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sete, S/n°, Santa Terezinha, Viana-ES e THAYNARA VAZ FONSECA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sete, S/n°, Santa Terezinha, Viana-ES. 06886 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 28 de abril de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala