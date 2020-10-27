Proclamas - 27/10/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCO ANTÔNIO GOMES DE LIMA, natural de Resplendor-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Rogério Capistrano Simas, nº 15, Elza Nader, Guarapari-ES e GABRIELLY LIMA SOUSA, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Rogério Capistrano Simas, nº 15, Elza Nader, Guarapari-ES. 11968 2.: RENAN CARDOSO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua 10, s/nº. Fatima Cidade Jardim, Guarapari-ES e CLAUDIANE OLIVEIRA SANTOS, natural de Itabela-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua 10, s/nº. Fatima Cidade Jardim, Guarapari-ES. 11969 3.: TADEU JEAN AGUIAR DE SOUSA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Rua José Barcellos de Mattos, nº 461, São Judas Tadeu, Guarapari-ES e RITA DE CÁCIA FAIER DE CARVALHO, natural de Colatina-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua José Barcellos de Mattos, nº 461, São Judas Tadeu, Guarapari-ES. 11970 4.: PAULO SERGIO DE SOUZA MARTINS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Barão do Rio Branco, nº 235, Kubitschek, Guarapari-ES e ROSANA DOMINGUES VIEIRA, natural de Cabo Frio-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Barão do Rio Branco, nº 235, Kubitschek, Guarapari-ES. 11971 5.: KELLVIN CHAGAS BAPTISTA, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Independência, nº 187, Kubitschek, Guarapari-ES e GABRIELA GONÇALVES PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Projetada, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11972 6.: MATHEUS NEVES DE LIMA, natural de Petrópolis-RJ, com 35 anos de idade, divorciado(a), condutor de veiculo de emergência, residente na Rua Veneza, nº 447, Praia do Morro, Guarapari-ES e SWELLEN TORRES SCARDINI, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Veneza, nº 447, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11973 7.: ALCEMAR DOS SANTOS VITÓRIA, natural de Aracruz-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), funileiro soldador, residente na Rua Espírito Santo, nº 927, Santa Mônica, Guarapari-ES e JOZIANI PEIXOTO BLUNCK, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Guaçuí, nº 28, Nova Brasília, Cariacica-ES. 11974 8.: JOSELINO RANGEL SANT'ANA, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Area Rural, S/nº., Goiaba, Guarapari-ES e TAIMARA MARINHO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Area Rural, S/nº., Goiaba, Guarapari-ES. 11975 9.: JEFERSON SANTOS ROSENDO, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua Safira, nº 56, Sol Nascente, Guarapari-ES e SANDY ÉLEN DUTRA DALEPRANI, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), analista de sucesso de cliente, residente na Rua Domingos José Barbosa, nº S/nº., Jabaraí, Guarapari-ES. 11976 10.: TIAGO MAIOLI CORRÊA, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua São José, nº 31, Muquiçaba, Guarapari-ES e LAIZ VETORAZZI, natural de Anchieta-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São José, nº 31, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11977 11.: EDNO COELHO DA SILVA, natural de Itacaré-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Rua das Inhuíbas, nº 458, Ipiranga, Guarapari-ES e ELIZABETE ALVES DA SILVA, natural de Almenara-MG, com 69 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua das Inhuíbas, nº 458, Ipiranga, Guarapari-ES. 11978 12.: ADEMIR DE ALMEIDA SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Santa Cruz, nº 129, Jabaraí, Guarapari-ES e VALDIRCLEIA ALVES DE AMORIM, natural de Camacan-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Santa Cruz, nº 129 , Jabaraí, Guarapari-ES. 11979 13.: PAULO CEZAR THIEBAUT, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Venus, nº 10, Setiba, Guarapari-ES e AMANDA SILVA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Venus, nº 10, Setiba, Guarapari-ES. 11980 14.: WALLAKIS MARQUES SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), montador de andaimes, residente na Rua Orion, nº 01, Santa Mônica, Guarapari-ES e LORRAINE SILVA DECOTHÉ, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Orion, nº 01, Santa Mônica, Guarapari-ES. 11981 15.: SILVINO MUNIZ QUEIROZ, natural de Anchieta-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Travessa Leblon, 27, Praia do Morro, Guarapari-ES e CLAUDIA DE JESUS MATOS, natural de Guarapari-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), atendente de consultório, residente na Travessa Leblon, 27, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11982 16.: MICHAÉL SIQUEIRA RODRIGUES, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), manobrista, residente na Rua Dalmácio Coutinho, nº 01, Praia do Riacho, Guarapari-ES e KEREN APUK SANTOS ALVARENGA, natural de Santa Luzia-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dalmácio Coutinho, nº 01, Praia do Riacho, Guarapari-ES. 11983 17.: ANDRÉ XAVIER DE FARIAS, natural de Piúma-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Paulo Pires Coelho, 27, Fundos, Piúma-ES e LUCILENE DE OLIVEIRA MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública municipal, residente na Avenida Beira Mar, nº 1932/101C, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11984 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 26 de outubro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO BOSCAGLIA, natural de Vila de São Domingos, Município de Colatina-ES-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Governador Santos Neves, nº 172, Colina, Linhares-ES e INDIANA CALIMAN, natural de Marilândia-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Governador Santos Neves, nº 172, Colina, Linhares-ES. 10482 2.: RENAN SILVA DAMACENO, natural de Pancas-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 494, Interlagos, Linhares-ES e ANDRESSA VASCONCELOS BASTOS DE CASTRO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 494, Interlagos, Linhares-ES. 10483 3.: WESLEY DOMINGUES CARDOSO DA PAZ, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Princesa Isabel, nº 155, Interlagos, Linhares-ES e DHIANA KÉDMA FERNANDES DA SILVA LEANDRO, natural de Eunápolis-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, nº 41, Planalto, Linhares-ES. 10484 4.: EVANDRO FERREIRA DA SILVA, natural de Sirinhaém-PE, com 36 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Bromélias, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES e FABIANA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bromélias, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 10485 5.: WESLEY METZKER, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 1228, Interlagos, Linhares-ES e EDIMARA APARECIDA NOSSA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), promotora, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 1228, Interlagos, Linhares-ES. 10486 6.: CLEIDIELSON DA CRUZ DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 158, Aviso, Linhares-ES e VALÉRIA DE JESUS SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 43 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 158, Aviso, Linhares-ES. 10487 7.: JEFERSON SECATO JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheiro químico, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 876, Ap 102, Interlagos, Linhares-ES e KAREN FERREIRA SEVERO, natural de Boa Esperança-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), fsioterapeuta, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 876, Ap 102, Interlagos, Linhares-ES. 10488 8.: TIAGO MACHADO GARCIA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Arlindo Francisco Santos, nº 54, Linhares V, Linhares-ES e ERENI CARDOSO DOS SANTOS, natural de Córrego Alegre-Mun.Linhares-ES-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Arlindo Francisco Santos, nº 54, Linhares V, Linhares-ES. 10489 9.: RENAN ANSELMO DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Republica, S/n, Novo Horizonte, Linhares-ES e MICHELLE SANTOS DE CARVALHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida Republica, S/n, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10490 10.: CLEYTON SALES DA CONCEIÇÃO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Ceará, nº 16, Aviso, Linhares-ES e DÉBORA PAMPOLINI OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Ceará, nº 16, Aviso, Linhares-ES. 10491 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 26 de outubro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERONILDO DA ROCHA BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), operador industrial, residente na Rua Topázio, nº 299, Nova Carapina I, Serra-ES e REGINA CÉLIA ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Topázio, nº 299, Nova Carapina I, Serra-ES. 10456 2.: SILVIO MOREIRA MAPPA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), policial, residente na Rua Dezesseis, nº 229, Jardim Bela Vista, Serra-ES e POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Dezesseis, nº 229, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10474 3.: ADRIANO SILVA SOUSA, natural de Vitoria da Conquista-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), instalador de internet, residente na Rua Cedro, nº 60, Vista da Serra II, Serra-ES e KAREN JATENE PINHEIRO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cedro, nº 60, Vista da Serra II, Serra-ES. 10475 4.: JEILTO GONGÔ, natural de São Mateus-ES, com 44 anos de idade, viúvo(a), carpinteiro, residente na Rua Xingu, nº 27, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e LUZIA BATISTA SANTOS PINTO, natural de Porto Seguro-BA, com 39 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Rua Xingu, nº 27, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 10483 5.: JOHN LENNON TESSARO, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida Pau Brasil, 321, Centro, Serra-ES e ANA FLÁVIA ROCHA MARQUES, natural de Itanhém-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira química, residente na Rua Rio Pardo, nº 183, Eldorado, Serra-ES. 10486 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO PUREZA RIBEIRO, natural de Cariacica-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Mecânico de refrigeração, residente na Rua Professora Léa Baldi, nº 25, Maria Ortiz, Vitória-ES e ELIANE RAIMUNDO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar conferente, residente na Rua Professora Léa Baldi, nº 25, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24056 2.: RAFAEL GARCIA BIRRO, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), Analista de sistemas web, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 197, Apto 701, Jardim Camburi, Vitória-ES e BRUNA VENTURIN LORENCINI, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Cirurgiã dentista, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 197, Apto 701, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24069 3.: SERGIO VITOR SIMAS RANGEL, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Vitória Tackla, nº 54, Apto 206, Mata da Praia, Vitória-ES e NATÁLIA MARIA DE SOUZA POZZATTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Vitória Tackla, nº 54, Apto 206, Mata da Praia, Vitória-ES. 24070 4.: JOÃO PEDRO DE MELLO FORLANI, natural de Cafelândia-SP, com 34 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Rua Orlando Caliman, nº 210, Jardim Camburi, Vitória-ES e GABRIELA DE MORAES CELLIA, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), médica, residente na Rua Orlando Caliman, nº 210, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24072 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERIVELTON PAULO DOS SANTOS, natural de Boa Esperança-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Mário Rosendo, nº 355, Bela Vista, Vitória-ES e MIRIAM BRAGA PAULO TENENTE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Mário Rosendo, nº 355, Bela Vista, Vitória-ES. 17166 2.: VICENTE GETULIO NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Escadaria Maria Pirola, nº 14, Santo Antônio, Vitória-ES e PATRICIA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Vista Linda, nº 39, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17167 3.: JOSÉ CARVALHO, natural de Baixo Guandu-ES, com 73 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Albuquerque Tovar, nº 08, Santo Antônio, Vitória-ES e ANA ISABEL MENDES, natural de Caratinga-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Albuquerque Tovar, nº 08, Santo Antônio, Vitória-ES. 17168 4.: ISMAR PEÇANHA NEVES, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Santo Agostinho, nº 35, do Cabral, Vitória-ES e ADRIANA CRISTINA DA MATTA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), Técnica em enfermagem, residente na Rua Santo Agostinho, nº 35, do Cabral, Vitória-ES. 17169 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE COMARCA DA CAPITAL (SUCURSAL) Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO DE OLIVEIRA BRAGANÇA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Manaus, nº 05, Aptº 301, Ed. Rogerio, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES e BRUNA LETÍCIA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Manaus, nº 05, Aptº 301, Ed. Rogerio, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES. 07795 2.: GUILHERME ZUCATELLI NOSSA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1900, Ed. Mar das Antilhas, Apto. 501 A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LAYZE ROCHA CABIDO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Dom Pedro II, nº 154, Apto. 201, Glória, Vila Velha-ES. 07797 3.: DANIEL PASSOS DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Quatro, nº 10, Cocal, Vila Velha-ES e KAMYLA JESUS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Quatro, nº 10, Cocal, Vila Velha-ES. 07799 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS DOS SANTOS MOURA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 503, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e POLIANA DOS SANTOS SILVA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), confeiteira, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 503, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30639 2.: ALEIDSSON MENEGUITE PAGANINI SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Pintor, residente na Rua Apiacá, nº 38, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e DIANNA JOSÉ DE OLIVEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Apiacá, nº 38, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30646 3.: RONALDO FRÓES DE SOUZA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), comerciante, residente na Rua Piuma, nº 5, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e DANIELY SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Piuma, nº 5, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 30653 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUAN FERREIRA SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico de planejamento em programação, residente na Rua José Ferreira dos Santos, nº 189, Tabuazeiro, Vitória-ES e FERNANDA EMANUELY BARBOSA GOMES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua José Ferreira dos Santos, nº 189, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24254 2.: FABIO SIMMER BERNARDES, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Florêncio Francisco da Costa, nº 7, São Cristóvão, Vitória-ES e GABRIELA DO CARMO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Santos Dumont, nº 880, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24255 3.: DARCY FRANCISCO PEREIRA REIS, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Angelo Zardini, Nº 55, Santa Martha, Vitória-ES e LUCIENE SILVA SOARES, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Angelo Zardini, Nº 55, Santa Martha, Vitória-ES. 24257 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSE CARLOS ALVES DE SOUSA, natural de Nacip Raydan-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua São Caetano, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES e JAYNE FERNANDES DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua São Caetano, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES. 07089 2.: AILTON BRAZ FRAGA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), portuário aposentado, residente na Rua dos Alpes, nº 37, Nova Bethânia, Viana-ES e RAQUEL SERAFIM DE QUEIROZ, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), costureira autônoma, residente na Rua dos Alpes, nº 37, Nova Bethânia, Viana-ES. 07090 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 26 de outubro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILTON COSTA SOARES, natural de Itapemirim-ES, com 61 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Leopoldino Fernandes Rocha, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e ADRIANA GERHARDT LIMA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 50 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Leopoldino Fernandes Rocha, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01470 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILSELEY VITORINO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), mecanico, residente na Avenida Anderssem Fidalgo Pereira, nº 390, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e VALERIA VIEIRA DE SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Avenida Anderssem Fidalgo Pereira, nº 390, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08535 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de outubro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. MARCOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Viana-ES, nascido em 30 de setembro de 1985, estado civil divorciado, profissão operador de balança, residente na Rua Luiz Lauretti, S/n, Araçatiba em Viana-ES, filho de IZAEL SOUZA DOS SANTOS e MARIA ANGELICA DE JESUS & ÂNGELA MARIA LARANJA DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Aimorés-MG, nascida em 05 de maio de 1996, estado civil solteira, profissão porteira, residente na Rua Luiz Lauretti, S/n, Araçatiba em Viana-ES, filha de NELSON FRANCISCO DA SILVA e MARIA APARECIDA LARANJA SILVA. 2. PAULO HENRIQUE MOREIRA, nacionalidade brasileira, natural de Iporá-GO, nascido em 27 de junho de 1994, estado civil solteiro, profissão auxiliar de operação de máquinas, residente na Rua Dulcino Coelho, S/n, Nova Viana em Viana-ES, filho de ERÍ JOSÉ MOREIRA e APARECIDA DA PENHA MOREIRA & WEND NAELLY PEREIRA DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, natural de Cariacica-ES, nascida em 04 de outubro de 2002, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Dulcino Coelho, S/n, Nova Viana em Viana-ES, filha de AGUINALDO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO e VERONICA PEREIRA PINTO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana ES, 26 de outubro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala