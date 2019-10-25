Proclamas - 25/10/19

Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE PEREIRA ALVES, natural de Petrolina-PE, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Boa Esperança, S/n°, Portelinha, Aracruz-ES e CRISSIA CORDEIRO DUARTE, natural de Salvador-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Boa Esperança, S/n°, Portelinha, Aracruz-ES. 12657 2.: EDUARDO ROSSI CALIMAN, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Rua Anjo Gabriel, 01, Guaxindiba, Aracruz-ES e LILIAN CUZZUOL TESTA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), promotor de negócios, residente na Rua Padre Luiz Parenzi, S/n, Centro, Aracruz-ES. 12658 3.: CARLOS ALEXANDRE FAVARO, natural de Rio Bananal-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Nardi Soares de Moura, nº 331, Bairro do Limão, Aracruz-ES e LORENA MOURA ROSA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Anjo Miguel, nº 83, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES. 12659 4.: WCHERLISON MIRANDA SILVA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Motorista de ônibus, residente na Rua Elizabeth Pontin, nº 236, Bairro São Camilo, Aracruz-ES e ANNA CHRISTINA PEREIRA, natural de Carlos Chagas-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de confeiteira, residente na Rua Elizabeth Pontin, S/nº, Bairro São Camilo, Aracruz-ES. 12660 5.: JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO, natural de Nova Venécia-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Inspetor de solda, residente na Rua Manoel Vicente Ferreira, nº 45, Bairro Baixada Polivalente, Aracruz-ES e SIMONE DO NASCIMENTO MELO, natural de Pancas-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Manoel Vicente Ferreira, 45, Bairro Baixada Polivalente, Aracruz-ES. 12661 6.: DIEGO MACIEL DO CARMO, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico naval, residente na Rua Olinto do Nascimento, nº 345, Vila Rica, Aracruz-ES e LARA CONFOLONIERI BASTOS, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de área, residente na Rua Rio São José, nº 16, Fátima, Aracruz-ES. 12662 7.: RODRIGO DOS SANTOS MARCULINO, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estagiário, residente na Rua João Pereira dos Santos, nº 09, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES e MICHELLY KRISLLA DOS ANJOS FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Rua Hilário Nunes Loureiro, nº 54, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 12663 8.: TIAGO MOREIRA ADÃO, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Montador de estruturas metálicas, residente na Rua Rio Guararema, nº 51, Fátima, Aracruz-ES e CLAUDYANE RANGEL DA ROCHA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativa, residente na Rua Rio Guararema, nº 51, Fátima, Aracruz-ES. 12664 9.: JOSÉ MATHEUS DIAS GUASTI, natural de Nova Era-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), Eletricista, residente na Rua Angelo Moro, 10, Vila Nova, Aracruz-ES e KAROLINE CRAVO SANTOS, natural de Ibiraçu-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Zilca Nunes Vieira Bermudes, nº 02, Bela Vista, Aracruz-ES. 12666 10.: WESLEY ADÃO RODRIGUES, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecanico industrial, residente na Rua Ângelo Pessotti, 08, Segatto, Aracruz-ES e LETÍCIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora de comércio varejista, residente na Rua Nazareno Martins, nº 06, Bairro Clemente, Aracruz-ES. 12667 11.: ARTHUR RAFAEL MEDEIROS DE ARAÚJO, natural de Boa Vista-RR, com 25 anos de idade, solteiro(a), Analista administrativo, residente na na Quadra 202, Lote 10, Ed. Claude Debussy, Apto 601, Águas Claras, Brasília-DF e HEIMY LOOSE NICKEL, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Gerente administrativo, residente na na Avenida Doutor Orlindo Borges, Barra do Sahy, Aracruz-ES. 12668 12.: MATHEUS TOREZANI MONTOVANI, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisor de manutenção, residente na Rua Valentim Moro, 50, Vila Nova, Aracruz-ES e ELIZA ZAMPERLINI SPINASSÉ, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Gabriel Pandolfi, S/n°, Guaraná, Aracruz-ES. 12669 13.: VALDEIR FERREIRA LOPES, natural de Padre Paraíso-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), Instrutor de auto-escola, residente na Rua Estrada ARFLO, nº 31, Sauaçú, Aracruz-ES e ANDRÉA MARIA ROSA SCOPEL, natural de João Neiva-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), professora de educação infantil, residente na Estrada ARFLOR, 31, Sauaçú, Aracruz-ES. 12670 14.: ANTONIO ALAN LOBO DIAS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), Pintor, residente na Rua Orquídea, nº 27, São Marcos, Aracruz-ES e JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Jaru-RO, com 32 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Orquídea, nº 27, São Marcos, Aracruz-ES. 12671 15.: WANDERSON FARIAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de mecânica, residente na Rua André de Mattos Pimentel, nº 63, Bairro De Fátima, Aracruz-ES e JEISIANE DOS SANTOS ROCHA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua André de Mattos Pimentel, nº 63, Bairro De Fátima, Aracruz-ES. 12673 16.: JAIRO OLIVEIRA DANTAS, natural de Jacobina-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Rua Padre João Bauer, nº 510, Centro, Aracruz-ES e LUANA MELO ANDRADE, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), agente de viagens, residente na Rua Carlos Blank, 08, Segatto, Aracruz-ES. 12674 17.: EDESON FERREIRA GONZAGA, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), ponta de aterro, residente na Rua São João Batista, nº 13, Bairro São Clemente, Aracruz-ES e JAQUELINE CRISTO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São João Batista, nº 13, Bairro São Clemente, Aracruz-ES. 12675 18.: LUCAS CORREA DOS SANTOS, natural de Fundão-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Vidraceiro, residente na Rua Agata, Nº 10, Bairro Guanabara, Aracruz-ES e KAMILA RODRIGUES SANTOS, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Saladeira, residente na Rua Agata, nº 10, Bairro Guanabara, Aracruz-ES. 12676 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 24 de outubro de 2019 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MILTON ROHE SOUZA FONTÃO, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, 1020, Laranjeiras Velha, Carapina, Serra-ES e TAMIRYS REGINA BIAZUTTI LEITE NUNES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, 1020, Laranjeiras Velha, Carapina, Serra-ES. 29255 2.: CHESTER RAMALHO MARTINS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Espírito Santo, nº 423, Bicanga, Carapina, Serra-ES e ROSEMERE DE ASSIS ZAMPERLINI, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), gerente administrativo, residente na Rua Espírito Santo, nº 423, Bicanga, Carapina, Serra-ES. 29256 3.: ELIAS TEODORO DOS SANTOS NETO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua das Crianças, N°27, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e JÉSSICA CARDOSO DA SILVA, natural de Mucurici-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), monitora, residente na Rua das Crianças, N°27, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29257 4.: SÉRGIO TORRECILLA, natural de Guararapes-SP, com 59 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Rua Tadorna, 19, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e LORENA GOMES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Tadorna, 19, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29258 5.: WANDERSON CARVALHO DOS SANTOS, natural de Potiraguá-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico em edificações, residente na Rodovia ES-010, nº 58, Camará, Carapina, Serra-ES e MICAELA ANDRADE BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia ES-010, nº 58, Camará, Carapina, Serra-ES. 29259 6.: MARCOS RAFAEL CAIRES DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rodovia ES-010 - Lado Par, nº 68, Camará, Carapina, Serra-ES e QUEZIA OLIVEIRA NOLASCO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rodovia ES-010 - Lado Par, nº 68, Camará, Carapina, Serra-ES. 29260 7.: JONATAS SILVA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Pau Brasil, 290, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e LORENA MEIRELES DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar comercial, residente na Rua Pau Brasil, 290, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29262 8.: LIOMAR DO NASCIMENTO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Martim Lutero, nº 410, Caixa 01, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e LUANA BATISTA DOS SANTOS, natural de Simão Dias-SE, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Martim Lutero, nº 410, Caixa 01, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29263 9.: STHENIO PASSON EDUARDO, natural de Baixo Guandu-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Augusto dos Anjos, S-nº , Apartamento 1109, Residencial Viver Serra, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES e TAÍSNARA DE JESUS SANTOS, natural de Vinhático-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Augusto dos Anjos, S-nº , Apartamento 1109, Residencial Viver Serra, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES. 29264 10.: ERLAN LIMA DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), entregador, residente na Rua A, Bloco 302 C, Apt 102, Conjunto Jacaraipe, Carapina, Serra-ES e SHIRLEY CORDEIRO GEANIZELLI, natural de São Mateus-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua A, Bloco 302 C, Apt 102, Conjunto Jacaraipe, Carapina, Serra-ES. 29265 11.: EZEQUIEL DOS SANTOS DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), operador de maquinas, residente na Rua Santa Catarina, 309, Solar de Anchieta, Carapina, Serra-ES e LAURIANE FERREIRA GONÇALVES, natural de Ipatinga-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Santa Catarina, 309, Solar de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29267 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de outubro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOACYR DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Trinta e Um, nº 34, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e FERNANDA SACRAMENTO GUILHERME, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Trinta e Um, nº 34, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232728183 2.: ANELINO GOMES BARBOSA, natural de Teofilo Otoni-MG, com 66 anos de idade, Viúvo(a), pedreiro aposentado, residente na Rua Saldanha da Gama, nº 854, Aribiri, Vila Velha-ES e AUDICEIA DE FREITAS, natural de Mantena-MG, com 51 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Saldanha da Gama, nº 854, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728184 3.: WANDERSON MARIA NETO, natural de Mantena-MG, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Benedito das Neves, nº 368, Santa Inês, Vila Velha-ES e INGRID DOS SANTOS ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Benedito das Neves, nº , Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728186 4.: ALEX NASCENTE MARTINS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), tec. de inspeção mecânica, residente na Avenida Vitória Régia, nº 2059, Novo México, Vila Velha-ES e GISELLE NAYARA CRUZ VERMEHREN, natural de Manaus-AM, com 34 anos de idade, divorciado(a), Medica Veterinaria, residente na Avenida Vitória Régia, nº 2059, Novo México, Vila Velha-ES. 232728188 5.: ÉRICK FREDERICO BORGUIGNON GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de armazem, residente na Rua Comendador Irineu Vasconcelos, nº 57, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e RAYANE GOMES DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), nail designer, residente na Rua Boa Esperança, nº 11, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728189 6.: BRÁULIO EDUARDO SILVA TONACO, natural de Luz-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua São João, nº 136, Ataíde, Vila Velha-ES e MICHELLY LUCHI DE CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São João, nº 136, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728190 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de outubro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER PEREIRA VENTURA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Escadaria Enildo Barbosa, nº 236, Mário Cypreste, Vitória-ES e ISADORA DA SILVA BORGES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), baba, residente na Escadaria Enildo Barbosa, nº 236, Mário Cypreste, Vitória-ES. 16822 2.: HUDSON LIMA DE AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Júlio Reiane Neto, N° 6, Grande Vitória, Vitória-ES e MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), agente comunitário de saúde, residente na Rua Júlio Reiane Neto, N° 6, Grande Vitória, Vitória-ES. 16823 3.: ROBSON SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), comerciario, residente na Escadaria João Paulo Coutinho, nº 23, do Cabral, Vitória-ES e GRAZIELE CANCELA DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Escadaria João Paulo Coutinho, nº 23, do Cabral, Vitória-ES. 16824 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVAN DOS SANTOS MAIER, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 790, Soteco, Vila Velha-ES e DIENIFE NOGUEIRA COQUITO, natural de Colatina-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), embaladora, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 790, Soteco, Vila Velha-ES. 07365 2.: FRANCISCO JOSÉ CREMASCO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 110, Cond. Vilagio Coral Gardens, Ed Dalia, Ap 104, Itapuã, Vila Velha-ES e JORDANA CANAL, natural de Domingos Martins-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), sevidora pública federal, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1818, Ed. Riocardo Salles, Apto. 805, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07368 3.: EVANILTON ALVES DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), mergulhador, residente na Rua Itauna, nº 196, Edifício Coqueiral, Apto 405 B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JÉSSICA DOS SANTOS DUARTE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Itaúna, nº 196, Aptº 405 B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07369 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ PAULO SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ana Marculina Marques, nº 190, Tabuazeiro, Vitória-ES e SUZANA TONON COITINHO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), zeladora, residente na Rua Ana Marculina Marques, nº 190, Tabuazeiro, Vitória-ES. 23675 2.: EVERALDO CORRÊA DIONIZIO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Pedro Palácios, nº 10, Centro, Vitória-ES e LUCIANO DOS SANTOS MOUZA, natural de Nanuque-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Pedro Palácios, nº 10, Centro, Vitória-ES. 23680 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de outubro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE DIAS MADEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), consultor de carreira, residente na Rua Waldomiro Antônio Pereira, nº 21, Mata da Praia, Vitória-ES e MONIK LYRIO FERRAZ MAGRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), micro empresária, residente na Rua Waldomiro Antônio Pereira, nº 21, Mata da Praia, Vitória-ES. 23355 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de outubro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL RANGEL DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), Açougueiro, residente na Rua Distrito Federal, S/n°, Industrial, Viana-ES e CAROLINA RIBEIRO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Distrito Federal, S/n°, Industrial, Viana-ES. 06733 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 24 de outubro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ MARIA JOSINO, natural de Ceará-CE, com 68 anos de idade, Viúvo(a), aposentado, residente na Rua Solimões, nº 35, Serra Dourada II, Serra-ES e MARIA PASTORA DE OLIVEIRA NETA, natural de Coelho Neto-MA, com 54 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Solimões, nº 35, Serra Dourada II, Serra-ES. 09712 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã ___________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: THIAGO NASCIMENTO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 17 de janeiro de 1983, estado civil divorciado, profissão acabador, residente na Rua Coronel Marcondes de Souza, n° 150, Itapemirim-ES, filho de ELIZEU PACHECO FERREIRA e IRACI DO NASCIMENTO FERREIRA e EDUANI DE CARVALHO REZENDE de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascida em 06 de março de 1988, estado civil solteira, profissão serviços gerais, residente na Rua Coronel Marcondes de Souza, n° 150, Itapemirim-ES, filha de NELCEI FRICKS REZENDE e MARIA DA PENHA DE CARVALHO REZENDE. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 24 de Outubro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil